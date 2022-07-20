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Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе

Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History
Несведущие люди считают, что протестанты в Украине — это явление новое. Недавно возникшие еретические культы действительно существуют, однако реформатские церкви представляют собой историческое христианство и имеют в Украине долгую историю. Реформатские общины были в Одессе с момента ее основания, но в Украине существовало множество реформатских церквей даже в такую древнюю эпоху как XVI век.
Однако эти общины были, в основном, уничтожены чистками во времена атеистического коммунизма. И все же западные ветви церкви оживили реформаторское движение в конце XX столетия, когда многие западные церкви посылали работников, чтобы заполнить вакуум, оставленный атеизмом СССР. Миссионерские команды в южную Украину посылала и Пресвитерианская церковь в Америке (РСА), и Дух Божий воздвигал как местные церкви, так и их руководителей через проповедь Своего Слова. Эти церкви образовали национальную деноминацию -Евангельскую пресвитерианскую церковь Украины (ЕПЦУ), распространяя свет Евангелия как по всей Украине, так и за ее пределами.
Зачем создавать в Украине еще одну церковь? Когда Украина отпраздновала тысячелетнюю годовщину появления христианства на Руси, а Одесса собиралась отметить свой двухсотлетний юбилей, в 1993 году с Запада прибыли миссионеры. Не была ли дерзкой попытка этих иностранцев основать здесь новые церкви? Не было ли это “иностранным вторжением” некой “чужеземной религии”? Нет, это было возрождением в Украине реформатской веры. Украинское реформатское христианское наследие уходит к XVI столетию, веку Реформации, когда реформатские церкви впервые возникли на территориях, ныне являющихся частями Украины.
Причем это реформатское движение испытало первое обновление в 20-х, а второе - в 90-х годах XX века. Пресвитериане с Запада не хотели создавать здесь филиал своей организации - их целью было помочь распространению Евангелия в бывшем Советском Союзе, где Евангелие преследовали, не проповедовали, поэтому несколько поколений людей не понимало его в достаточной мере.
Древняя религия. Что такое Евангелие? Это не просто собрание христианских символов и традиций, а реальность общинной жизни в завете с Триединым Богом в соответствии с Его Словом, Библией. Пресвитерианская церковь считается реформатской, поскольку она была создана в 1560 году как часть движения протестантской Реформации, “протестующего” против нравственных и доктринальных заблуждений и “реформирующего” церковь в соответствии с учением Библии. Протестанты стремились вернуться к древней христианской вере.
Пресвитерианская церковь, в первую очередь, является церковью христианской. Она придерживается символов веры исторического христианства, использует Никейский символ, Десять заповедей и молитву Господню в своей литургии. Она исповедует Святую Троицу и исторические символы веры не просто в силу традиции, а потому что это учение ее верховного авторитета, Библии.

Др. Клэй Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе

Одесса – 2018 г. / 85 с.

Др. Клэй Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе – Содержание

  • Зачем создавать в Украине еще одну церковь?
  • Древняя религия
  • Библейская религия
  • Первая волна реформатского воздействия
  • Вторая волна Реформации в Украине
  • Терпимость во времена Петра и Екатерины
  • Одесская реформатская община
  • Реформатские церкви во времена коммунизма
  • Третья волна Реформации
  • Совместная миссия: евангелизм в атеистическом государстве (1993-1995 годы)
  • Первые церкви ЕПЦУ
  • Белгород-Днестровский, 1994 год
  • Одесское пасхальное сообщество, 1995 год
  • Одесская пресвитерианская церковь
  • Здание для одесской церкви
  • Одесский орган
  • Служение совершеннолетней молодежи
  • Гонение и джиу-джитсу Бога
  • Распространение Благой вести
  • Николаев
  • Черкассы
  • Измаил
  • Киевская церковь Святой Троицы
  • Церковное строительство в Киеве
  • Херсон
  • Церковное строительство в Цюрупинске
  • Черемушки (южная Одесса)
  • Поселок Котовского (северная Одесса)
  • Харьков
  • Карловка (Полтавская область)
  • Львов
  • Александрия (Кировоградская область)
  • Подготовка украинских лидеров
  • Подготовка группы “Сила”
  • Протопресвитерия
  • “Одесский проект”, проект наставничества
  • Одесская пресвитерианская семинария
  • Евангельская реформатская семинария Украины (ЕРСУ)
  • Сотрудники семинарии ЕРСУ
  • Классные занятия ЕРСУ
  • Образовательные программы
  • Украинское партнерство
  • Украинская библейская семинария (УБС)
  • Семинария РМБО (Донецк)
  • Переводы и издательская деятельность
  • Реформатское мировоззрение и культура
  • Общественная работа
  • Фонд “Содействие”
  • “Джерело” (Белгород-Днестровский)
  • Клиника Белгород-Днестровского
  • Одесский семейный консультационный центр “Родник”
  • “Дом зарождения” в Киеве
  • Центр сбережения жизни (Измаил)
  • Центр уличного подростка в Херсоне:
  • “Ковчег”, реабилитационный центр для
  • наркоманов в Одессе:
  • Христианская школа “Рассвет” в Одессе:
  • Столовая для престарелых в Одессе
  • Юриспруденция и политика
  • Экуменические связи
  • Миссионерская работа церкви
  • Конфликты и пресвитерианское правило
  • Проблемы и решения
  • Национализация (партикуляризация) ЕПЦУ
  • Будущее церкви
Список литературы
Views 160
Rating 5.0 / 5
Added 20.07.2022
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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