Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе
Несведущие люди считают, что протестанты в Украине — это явление новое. Недавно возникшие еретические культы действительно существуют, однако реформатские церкви представляют собой историческое христианство и имеют в Украине долгую историю. Реформатские общины были в Одессе с момента ее основания, но в Украине существовало множество реформатских церквей даже в такую древнюю эпоху как XVI век.
Однако эти общины были, в основном, уничтожены чистками во времена атеистического коммунизма. И все же западные ветви церкви оживили реформаторское движение в конце XX столетия, когда многие западные церкви посылали работников, чтобы заполнить вакуум, оставленный атеизмом СССР. Миссионерские команды в южную Украину посылала и Пресвитерианская церковь в Америке (РСА), и Дух Божий воздвигал как местные церкви, так и их руководителей через проповедь Своего Слова. Эти церкви образовали национальную деноминацию -Евангельскую пресвитерианскую церковь Украины (ЕПЦУ), распространяя свет Евангелия как по всей Украине, так и за ее пределами.
Зачем создавать в Украине еще одну церковь? Когда Украина отпраздновала тысячелетнюю годовщину появления христианства на Руси, а Одесса собиралась отметить свой двухсотлетний юбилей, в 1993 году с Запада прибыли миссионеры. Не была ли дерзкой попытка этих иностранцев основать здесь новые церкви? Не было ли это “иностранным вторжением” некой “чужеземной религии”? Нет, это было возрождением в Украине реформатской веры. Украинское реформатское христианское наследие уходит к XVI столетию, веку Реформации, когда реформатские церкви впервые возникли на территориях, ныне являющихся частями Украины.
Причем это реформатское движение испытало первое обновление в 20-х, а второе - в 90-х годах XX века. Пресвитериане с Запада не хотели создавать здесь филиал своей организации - их целью было помочь распространению Евангелия в бывшем Советском Союзе, где Евангелие преследовали, не проповедовали, поэтому несколько поколений людей не понимало его в достаточной мере.
Древняя религия. Что такое Евангелие? Это не просто собрание христианских символов и традиций, а реальность общинной жизни в завете с Триединым Богом в соответствии с Его Словом, Библией. Пресвитерианская церковь считается реформатской, поскольку она была создана в 1560 году как часть движения протестантской Реформации, “протестующего” против нравственных и доктринальных заблуждений и “реформирующего” церковь в соответствии с учением Библии. Протестанты стремились вернуться к древней христианской вере.
Пресвитерианская церковь, в первую очередь, является церковью христианской. Она придерживается символов веры исторического христианства, использует Никейский символ, Десять заповедей и молитву Господню в своей литургии. Она исповедует Святую Троицу и исторические символы веры не просто в силу традиции, а потому что это учение ее верховного авторитета, Библии.
Др. Клэй Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе
Одесса – 2018 г. / 85 с.
Др. Клэй Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе – Содержание
- Зачем создавать в Украине еще одну церковь?
- Древняя религия
- Библейская религия
- Первая волна реформатского воздействия
- Вторая волна Реформации в Украине
- Терпимость во времена Петра и Екатерины
- Одесская реформатская община
- Реформатские церкви во времена коммунизма
- Третья волна Реформации
- Совместная миссия: евангелизм в атеистическом государстве (1993-1995 годы)
- Первые церкви ЕПЦУ
- Белгород-Днестровский, 1994 год
- Одесское пасхальное сообщество, 1995 год
- Одесская пресвитерианская церковь
- Здание для одесской церкви
- Одесский орган
- Служение совершеннолетней молодежи
- Гонение и джиу-джитсу Бога
- Распространение Благой вести
- Николаев
- Черкассы
- Измаил
- Киевская церковь Святой Троицы
- Церковное строительство в Киеве
- Херсон
- Церковное строительство в Цюрупинске
- Черемушки (южная Одесса)
- Поселок Котовского (северная Одесса)
- Харьков
- Карловка (Полтавская область)
- Львов
- Александрия (Кировоградская область)
- Подготовка украинских лидеров
- Подготовка группы “Сила”
- Протопресвитерия
- “Одесский проект”, проект наставничества
- Одесская пресвитерианская семинария
- Евангельская реформатская семинария Украины (ЕРСУ)
- Сотрудники семинарии ЕРСУ
- Классные занятия ЕРСУ
- Образовательные программы
- Украинское партнерство
- Украинская библейская семинария (УБС)
- Семинария РМБО (Донецк)
- Переводы и издательская деятельность
- Реформатское мировоззрение и культура
- Общественная работа
- Фонд “Содействие”
- “Джерело” (Белгород-Днестровский)
- Клиника Белгород-Днестровского
- Одесский семейный консультационный центр “Родник”
- “Дом зарождения” в Киеве
- Центр сбережения жизни (Измаил)
- Центр уличного подростка в Херсоне:
- “Ковчег”, реабилитационный центр для
- наркоманов в Одессе:
- Христианская школа “Рассвет” в Одессе:
- Столовая для престарелых в Одессе
- Юриспруденция и политика
- Экуменические связи
- Миссионерская работа церкви
- Конфликты и пресвитерианское правило
- Проблемы и решения
- Национализация (партикуляризация) ЕПЦУ
- Будущее церкви
Список литературы
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