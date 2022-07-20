Несведущие люди считают, что протестанты в Украине — это явление новое. Недавно возникшие еретические культы действительно существуют, однако реформатские церкви представляют собой историческое христианство и имеют в Украине долгую историю. Реформатские общины были в Одессе с момента ее основания, но в Украине существовало множество реформатских церквей даже в такую древнюю эпоху как XVI век.

Однако эти общины были, в основном, уничтожены чистками во времена атеистического коммунизма. И все же западные ветви церкви оживили реформаторское движение в конце XX столетия, когда многие западные церкви посылали работников, чтобы заполнить вакуум, оставленный атеизмом СССР. Миссионерские команды в южную Украину посылала и Пресвитерианская церковь в Америке (РСА), и Дух Божий воздвигал как местные церкви, так и их руководителей через проповедь Своего Слова. Эти церкви образовали национальную деноминацию -Евангельскую пресвитерианскую церковь Украины (ЕПЦУ), распространяя свет Евангелия как по всей Украине, так и за ее пределами.

Зачем создавать в Украине еще одну церковь? Когда Украина отпраздновала тысячелетнюю годовщину появления христианства на Руси, а Одесса собиралась отметить свой двухсотлетний юбилей, в 1993 году с Запада прибыли миссионеры. Не была ли дерзкой попытка этих иностранцев основать здесь новые церкви? Не было ли это “иностранным вторжением” некой “чужеземной религии”? Нет, это было возрождением в Украине реформатской веры. Украинское реформатское христианское наследие уходит к XVI столетию, веку Реформации, когда реформатские церкви впервые возникли на территориях, ныне являющихся частями Украины.

Причем это реформатское движение испытало первое обновление в 20-х, а второе - в 90-х годах XX века. Пресвитериане с Запада не хотели создавать здесь филиал своей организации - их целью было помочь распространению Евангелия в бывшем Советском Союзе, где Евангелие преследовали, не проповедовали, поэтому несколько поколений людей не понимало его в достаточной мере.

Древняя религия. Что такое Евангелие? Это не просто собрание христианских символов и традиций, а реальность общинной жизни в завете с Триединым Богом в соответствии с Его Словом, Библией. Пресвитерианская церковь считается реформатской, поскольку она была создана в 1560 году как часть движения протестантской Реформации, “протестующего” против нравственных и доктринальных заблуждений и “реформирующего” церковь в соответствии с учением Библии. Протестанты стремились вернуться к древней христианской вере.

Пресвитерианская церковь, в первую очередь, является церковью христианской. Она придерживается символов веры исторического христианства, использует Никейский символ, Десять заповедей и молитву Господню в своей литургии. Она исповедует Святую Троицу и исторические символы веры не просто в силу традиции, а потому что это учение ее верховного авторитета, Библии.

Др. Клэй Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе

Одесса – 2018 г. / 85 с.

Др. Клэй Квартерман – Дыхание Божье в пограничной полосе – Содержание

Зачем создавать в Украине еще одну церковь?

Древняя религия

Библейская религия

Первая волна реформатского воздействия

Вторая волна Реформации в Украине

Терпимость во времена Петра и Екатерины

Одесская реформатская община

Реформатские церкви во времена коммунизма

Третья волна Реформации

Совместная миссия: евангелизм в атеистическом государстве (1993-1995 годы)

Первые церкви ЕПЦУ

Белгород-Днестровский, 1994 год

Одесское пасхальное сообщество, 1995 год

Одесская пресвитерианская церковь

Здание для одесской церкви

Одесский орган

Служение совершеннолетней молодежи

Гонение и джиу-джитсу Бога

Распространение Благой вести

Николаев

Черкассы

Измаил

Киевская церковь Святой Троицы

Церковное строительство в Киеве

Херсон

Церковное строительство в Цюрупинске

Черемушки (южная Одесса)

Поселок Котовского (северная Одесса)

Харьков

Карловка (Полтавская область)

Львов

Александрия (Кировоградская область)

Подготовка украинских лидеров

Подготовка группы “Сила”

Протопресвитерия

“Одесский проект”, проект наставничества

Одесская пресвитерианская семинария

Евангельская реформатская семинария Украины (ЕРСУ)

Сотрудники семинарии ЕРСУ

Классные занятия ЕРСУ

Образовательные программы

Украинское партнерство

Украинская библейская семинария (УБС)

Семинария РМБО (Донецк)

Переводы и издательская деятельность

Реформатское мировоззрение и культура

Общественная работа

Фонд “Содействие”

“Джерело” (Белгород-Днестровский)

Клиника Белгород-Днестровского

Одесский семейный консультационный центр “Родник”

“Дом зарождения” в Киеве

Центр сбережения жизни (Измаил)

Центр уличного подростка в Херсоне:

“Ковчег”, реабилитационный центр для

наркоманов в Одессе:

Христианская школа “Рассвет” в Одессе:

Столовая для престарелых в Одессе

Юриспруденция и политика

Экуменические связи

Миссионерская работа церкви

Конфликты и пресвитерианское правило

Проблемы и решения

Национализация (партикуляризация) ЕПЦУ

Будущее церкви

Список литературы