Драчев Яков - Золотая юность Господу

Добролюбовы жили в маленькой белорусской деревеньке. Прасковья была искренней христианкой и с детства любила Господа. Когда ей исполнилось 14 лет, она приняла водное крещение и стала членом церкви евангельских христиан. Но она вышла замуж за неверующего, и ей пришлось нести наказание, которое длилось 15 лет.

Андрей был в то время одним из немногих, кто умел читать и писать, а поэтому, после НЭПа, его выбрали старостой села, и он вступил в партию.

В 1920 году Андрей с семьей переехал в Сибирь и поселился в селе X. Омской области. Здесь в 1924 году и родился у них с Прасковьей сын, которого назвали Вячеславом. Он был не первым, хотя к тому времени единственным ребенком в семье. До него родились трое, но Бог распорядился, чтобы им не видеть беззакония, которые совершал диавол над людьми. Они не успели запятнать себя грехами и ушли из этого мира чистыми и непорочными, не познавшими ничего греховного, возвратились к Богу, от Которого и приходили на землю. И Господь принял их.

После Славика было еще трое детей, и их, тоже в младенческом возрасте, Господь забрал к Себе. Так одному из семи детей в семье Андрея и Прасковьи суждено было жить. Ему Бог приготовил особенную жизнь и особенные испытания.

Семья Славика имела в хозяйстве пару рабочих лошадей, две коровы, 5—6 овец и кур. На лошадях отец извозничал, то есть возил грузы из района по деревням в магазины. Если нужно было вести что-либо из деревни в районный центр Исиль-Куль, он возил. Это был его основной заработок.

Когда пришла продразверстка, ее называли тогда «красная метла», Андрея как партийного вызвали в район, проинструктировали и уполномочили его ответственным по заготовке и сдаче государству скота и хлеба. Указания были даны такие. Если в семье есть лишний хлеб, нужно оставить из расчета, чтоб хватило до нового урожая и на семена для будущего посева, остальной сдать государству. Если в семье две и больше коров, одну оставить для семьи, остальных сдать государству. Если есть пять овец, две оставить семье, остальных сдать.

Драчев Яков - Золотая юность Господу

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. - 192 с.

Драчев Яков - Золотая юность Господу – Содержание