Драммонд Генри - Евангельские проповеди

Category PROTESTANTISM, Theology, Ethics

Генри Драммонд вошел в историю как человек, сумевший примирить веру и научное знание своего времени. В своих проповедях он рассматривает духовный рост не как магический акт, а как естественный процесс,подчиняющийся высшим законам Вселенной.

Автор убежден, что духовная жизнь так же реальна и закономерна, как и жизнь физическая. Его тексты отличаются кристальной ясностью, отсутствием церковного жаргона и глубоким уважением к человеческому разуму. Это издание будет интересно всем, кто ищет в христианстве не только утешение, но и логическую стройность, а также тем, кто ценит эстетику классической британской мысли.

Пер. с англ. Серия "Читая Библию". 2-е изд.

М., Библейско-боrословский институт св. апостола Андрея, 2007. 140 с.

ISBN 5-89647-066-5

Драммонд Генри - Евангельские проповеди - Содержание

Предисловие

Введение

  • 1. Самое великое в мире

  • 2. Программа христианства. Перевод Л. Лахути

  • 3. Как узнать волю Божью? Перевод Л. Лахути

  • 4. Как связаны между собой воля Божья и наше освящение. Перевод Л. Лахути

  • 5. Мир с вами

  • 6. Как преобразить нашу жизнь

  • 7. Раскаяние. Перевод Л. Лахути

  • 8. Для меня жизнь - Христос. Перевод Л. Лахути

  • 9. Искупление, новое естество и что такое - прийти ко Христу. Перевод Л. Лахути

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

