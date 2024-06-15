Признак Последних дней – призрак? Видим ли мы такой признак по всеми миру при жизни „этого поколения”?

Признак Последних дней – призрак?

Вот что вещают о наших временах определённые голоса:

Др. Билли Грэм (Billy Graham) в книге Надвигающийся грохот копыт – четыре всадника Апокалипсиса

«Библия учит нас, что будет много признаков, которые легко различить, по мере того как мы приближаемся к кончине века. И похоже на то, что сейчас все эти признаки появились. Иисус сказал в Матфея 24, что будут голодоморы, эпидемии и землетрясения по местам . . . один из главных признаков на который Он указал состоит в увеличении интенсивности войн».

Хэл Линдси в книге Погибшая великая планета Земля

«Иисус Христос также указал общее время Своего возвращения, когда Его ученики спросили Его . . . „Что будет признаком кончины века”? В ответ Иисус дал много общих признаков, затрагивающих условия в мире. . . . Он сказал, что эти признаки, такие как религиозное отступничество, войны, голодоморы, и т.п. станут более частыми и сильными, и будут подобны родовым схваткам перед рождением ребёнка».

Свидетели Иеговы в журнале Сторожевая башня от 15 июля [1 февраля, англ.] 1985

«Конечно, войны, недостатки продуктов питания, землетрясения и моры были уже во все столетия нашей эры до 1914 года (Луки 21: 11). И все-таки это было ничто по сравнению с тем, что происходило с конца времен язычников, кончившихся в тот знаменательный год».



Адвентист седьмого дня, автор книги Прощай планета Земля Роберт Пирсон, в одном из подзаголовков: «Феноменальное увеличение войн, преступности, насилия и страха – всё это признаки второго пришествия Христа!»

Всемирная Церковь Бога в своём письме к подписчикам на журнал Истинная правда – Plain Truth: «ВСЕ признаки указывают на то, что мы живём ВО ВРЕМЯ КОНЦА современной цивилизации!»



Правы ли все эти источники? Велел ли Иисус своим последователям следить за усилением таких происшествий? Отмечает ли наше ХХ столетие увеличение интенсивности таких катастроф в сравнении с прошлыми временами? Тщательно собранные в этой книге документальные свидетельства предоставляют неожиданные ответы на эти серьёзные вопросы. Эти ответы могут помочь посмотреть на наше время совсем по другому, когда мы принимаем решения, планируя нашу будущую жизнь.