После книги 1971 года я больше не писал об антропологии, но неоднократно сталкивался с фундаментальными вопросами становления человека и человеческого бытия в других контекстах.

На них я хочу сослаться в этом предисловии:

1. В 1971 годуя говорил о «человеке» еще весьма неопределенно и считал, что как мужчина я могу сказать об этом все, что нужно.

На английском языке эта книга также вышла под однобоким названием «Человек» (Man). От этого заблуждения меня исцелило феминистическое богословие, с которым я познакомился около 1974 года благодаря моей жене Элизабет. Мне стало ясно, что человек существует в двойственности мужчины и женщины, и, следовательно, только мужчина и женщина вместе могут разработать реалистичную антропологию. Мы постарались сделать это в книге «Говорить о Боге как мужчина и женщина» (Elisabeth Moltmann- Wendel, Jürgen Moltmann, AL· Frau und Mann von Gott reden, München, 1991). Я критически рассмотрел границы моей мужской перспективы и обогатил свой опыт восприятием женского взгляда.

2. В работе о творении «Бог в творении»* (Gott in der Schöpfung) 1985 года я стремился к экологической антропологии, чтобы преодолеть западноевропейский антропоцентризм. «Центр творения» — это не человек, а жизнь, частью которой он является. «Венец творения» — это не человек, а суббота Господня, куда приглашены как люди, так и все остальные земные создания. В этой экологической антропологии для меня были важны телесность человеческого существования и его связь с землей в соответствии с библейской традицией и современными научными биологическими знаниями. Я стремился преодолеть традиционное негативное отношение к телесному Платона и Августина. Для меня было важно представить эту землю, а также и новую землю, где будет царить справедливость, как истинную родину человека, чтобы побороть религиозные формы отрицания мира, которые привели к пренебрежению земной жизнью и, как следствие, к разрушению земли. Я попытался соединить Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, начинающуюся с уникальности «достоинства