Мольтман - Человек
Современное богословие
Юрген Мольтман рассматривает различные представления о человеке и соотносит их со своей богословской позицией: он обосновывает гуманизм веры и последовательно критикует проекты, абсолютизирующие и обожествляющие человека.
По Мольтману, христианское видение человека ориентировано на распятого Христа: «Распятый Господь воплощает собой новое человечество, которое отвечает Богу в обстоятельствах человечества, противящегося Богу».
С момента распада «реально существующего социализма» попытки найти конфликт идеологий оказываются тщетными. Его место занял «единый мир» глобализации. Тем не менее, вопросы «гуманизма в индустриальном обществе» по-прежнему актуальны. Сегодня ответить на них даже сложнее, так как альтернативных решений очень мало. Затяжная экономизация, часто непреднамеренная и невольная, сегодня присутствует во всех сферах жизни.
Появление детей приводит к большим расходам, поэтому сейчас гораздо больше молодых людей, чем раньше, вообще не хотят иметь детей. Крупные предприятия в своих отчетах рассматривают сотрудников уже не как живых людей, а как фактор расходов, сокращающий прибыль и снижающий курс акций. С началом дерегулирования экономики политика стала зависеть от экономических интересов крупных концернов. То же самое происходит и в других областях. Здесь и возникает новый конфликт, затрагивающий достоинство человека и смысл существования человеческого общества. Хотим ли мы, добившись кратковременного экономического успеха, надолго похоронить нашу человечность?
Юрген Мольтман - Человек
Пер. с нем. Николай и Наталья Полторацкие
Серия «Современное богословие»
М.: Издательство ББИ, 2013. - xii + 129 с.
ISBN 978-5-89647-286-5
Юрген Мольтман - Человек - Содержание
Предисловие ко второму изданию
Предисловие автора к первому немецкому изданию
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I. Что есть человек? Кто мы? Где нахожусь я сам?
- A. Вопрос возникает из сравнения между человеком и животным
- Б. Вопрос возникает из сравнения человека с другими людьми
- B. Вопрос возникает из сравнения человека с божеством
- Г. Ессе Homo! Се, Человек!
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II. Гуманизм в индустриальном обществе
- A. «Тому, кто едет на тигре, трудно спешиться»
- Б. «Призрак индустриального общества» и стремление к тотальной жизни
- B. Вечное царство мира
- Г. Убежище в конце мира
- Д. Социальный романтизм
- Е. «Внутренняя эмиграция»
- Ж. Утопическое сознание
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III. Образы человека и опыты
- A. Утопия тотального человека
- Б. Революция правых
- B. Закон идеального человека
- Г. Диалогическая жизнь
- Д. Ирония «человека без свойств»
- Ε. Авантюрное сердце
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IV. Человек и Сын человеческий
- A. Бог как критика человека
- Б. Творец-Бог и свободный человек
- B. Царства мира и царство Сына человеческого
- Г. Распятый Сын человеческий
- Д. Жизнь в примирении
- Е. Жизнь в надежде
Примечания
Приложение
Н. А. Полторацкий как свидетель веры
Н. А. Полторацкий как свидетель веры
Юрген Мольтман - Человек - Из предисловия
После книги 1971 года я больше не писал об антропологии, но неоднократно сталкивался с фундаментальными вопросами становления человека и человеческого бытия в других контекстах.
На них я хочу сослаться в этом предисловии:
1. В 1971 годуя говорил о «человеке» еще весьма неопределенно и считал, что как мужчина я могу сказать об этом все, что нужно.
На английском языке эта книга также вышла под однобоким названием «Человек» (Man). От этого заблуждения меня исцелило феминистическое богословие, с которым я познакомился около 1974 года благодаря моей жене Элизабет. Мне стало ясно, что человек существует в двойственности мужчины и женщины, и, следовательно, только мужчина и женщина вместе могут разработать реалистичную антропологию. Мы постарались сделать это в книге «Говорить о Боге как мужчина и женщина» (Elisabeth Moltmann- Wendel, Jürgen Moltmann, AL· Frau und Mann von Gott reden, München, 1991). Я критически рассмотрел границы моей мужской перспективы и обогатил свой опыт восприятием женского взгляда.
2. В работе о творении «Бог в творении»* (Gott in der Schöpfung) 1985 года я стремился к экологической антропологии, чтобы преодолеть западноевропейский антропоцентризм. «Центр творения» — это не человек, а жизнь, частью которой он является. «Венец творения» — это не человек, а суббота Господня, куда приглашены как люди, так и все остальные земные создания. В этой экологической антропологии для меня были важны телесность человеческого существования и его связь с землей в соответствии с библейской традицией и современными научными биологическими знаниями. Я стремился преодолеть традиционное негативное отношение к телесному Платона и Августина. Для меня было важно представить эту землю, а также и новую землю, где будет царить справедливость, как истинную родину человека, чтобы побороть религиозные формы отрицания мира, которые привели к пренебрежению земной жизнью и, как следствие, к разрушению земли. Я попытался соединить Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, начинающуюся с уникальности «достоинства
человека», с Хартией Земли ООН 1992 года, объявляющей человека «частью природы».
3. Как и в книге «Богословие надежды» (Theologie der Hoffnung) 1964 года, в своей работе «Пришествие Бога» (Das Kommen Gottes) 1996 года я обратился к человеческим представлениям о конце света, эсхатологической антропологии, к традиционным вопросам о смерти, Страшном суде и вечной жизни, а также об окончательном «открытии лиц», своего и других «ослепленных людей». Созерцание божественной красоты «лицом к лицу» покончит со страстями человеческого бытия. Как писал Августин, отец западной антропологии, в своей «Исповеди», «не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Для меня это беспокойство и есть тайна человеческого бытия.
Спасибо !!!