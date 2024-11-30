Переводы клуба ESXATOS Я озадачен тем, что вид, который подверг практически всю вселенную своему аналитическому взору и проник в мельчайшие составляющие материи, все еще почти ничего не знает о том, как ему стать человеком. Я очень взволнован тем, что наше общество, кажется, проигрывает битву за гуманизацию. Насилие, господство, убийства, неуважение, террор, ухудшение состояния окружающей среды и нужды достигли недопустимого уровня. Точно так же я сбит с толку, прожив большую часть своей жизни, что я так мало знаю о том, как стать человеком. Я шокирован тем, что я все еще в значительной степени являюсь смесью условностей и мнений и так мало связан со своими настоящими мыслями и чувствами. Кто я? Кем я могу стать? Почему так много из нас продались миниатюрным версиям самих себя?

Вот некоторые из вопросов, которые побуждают исследовать библейское выражение «сын человеческий». Чем дальше я вникаю в тайну этого термина, тем более глубоким и провокационным он кажется. Я боролся с этой загадкой достаточно долго, чтобы подозревать, что настоящая награда заключается не в разгадывании загадки, а в борьбе с ней. Может быть, «сын человека» - настоящая загадка, неразрешимая загадка. Но ничто так не возбуждает любопытство людей, как необъяснимое. Возможно, наше любопытство - это симптом желания стать более человечным. Как и те, кто ушел раньше и кто последует за ними, я попадаюсь на удочку.

В этой книге я исследую гипотезу о том, что эта таинственная фигура, сын человека, является катализатором трансформации человека: неизменной, но меняющей тех, кто осмеливается соприкоснуться с ней. Кажется, что внутри нас, глубоко похоронено или прямо под поверхностью, есть нечто, что лучше нас знает контуры нашего истинного лица или это «новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто его получает», как сказано в Откр. 2:17. [1]

Несколько слов о духе, в котором я провожу это расследование. Эта книга отражает растущие усилия по приливу подлинных истин христианства в формы, которые больше привлекают людей в наши дни. Со своей стороны, я исследовал источники иудаизма и христианства, чтобы увидеть, есть ли другие способы интерпретировать и претворять в жизнь первоначальный импульс Иисуса. Я хочу поразмышлять как экзегетически, так и теологически о том, как этот импульс, инициированный Иисусом, может открыть нам нынешние возможности прошлого. Я делаю это как человек, глубоко преданный тому, что открыл Иисус. Я считаю, что церкви до трагической степени отказались от элементов этого откровения. Однако, я не хочу бросать все это дело за борт. Евангелия продолжают кормить меня, как и все Писание, даже самые худшие его части, а некоторые церкви впечатляюще верны даже им. Но если Писание должно обратиться к тем, кто считает его слова прахом, нам придется радикально изменить свое чтение.

Я предполагаю, что в христианской истории произошло что-то ужасное. Церкви слишком часто терпели неудачу в продолжении миссии Иисуса. Я допускаю, что отцы церкви иногда понимали значение Евангелия лучше, чем первые христиане, у которых не было возможности мыслить задним числом. Но есть и разочаровывающая сторона: антисемитизм, сотрудничество с деспотическими политическими режимами, установление иерархической системы власти в церквях, выдавливание женщин с руководящих должностей, отказ от радикального эгалитаризма и господство патриархата в церковных делах. Те из нас, кто в той или иной степени разочарован церквями, считают, что не только наше право, но и наш священный долг - глубоко копаться в церковных письменных источниках, чтобы найти ответы на эти законные и неотложные по важности вопросы:

Как Иисус боролся за воплощение Бога до того, как ему поклонялись как воплощенному Богу?

До того, как он стал источником всякого исцеления, как он относился и как он учил своих учеников относиться к Источнику исцеления?

До того, как прощение стало функцией исключительно его креста, как он понимал, что люди получают прощение?

Что он имел в виду под «царством» до того, как Царство Божье стало компенсационной загробной жизнью или будущей утопией, украшенной всеми политическими атрибутами, которые Иисус решительно отвергал?

Как он относился к глубокому значению мессианского образа до того, как стал идентифицироваться как Мессия?

Как Иисус испытывал и передал присутствие Бога до того, как сам стал единственным посредником между Богом и человечеством?

Конечно, можно предположить, что сохранившиеся данные не позволяют нам отличить Евангельского Иисуса от Евангелия Иисуса. Однако я считаю, что существует достаточно доказательств для разработки альтернативного способа доступа к Иисусу. В частности, следы в Евангелиях обеспечивают проблески подлинности, которые, кажется, неопровержимо восходят к Иисусу или к воспоминаниям о нем в равной степени верными. Однако, когда мы закончим наши поиски, у нас не будет исторического Иисуса «таким, каким Он был на самом деле», потому что такой подвиг невозможен. Если мы добьемся успеха, мы внесем свой вклад в создание нового мифа мифа о человеке Иисусе посредством исторических размышлений и интерпретаций.

С этой целью я попытался построить христологию снизу, используя в качестве руководства изречения о сыне человека. Наш маршрут начинается с использования выражения в Еврейских Писаниях и более поздних неканонических данных. Затем я сосредотачиваюсь на пред-пасхальных и пост-пасхальных изречениях о сыне человека, приписываемых Иисусу. В заключение я хочу провести поразительные параллели в еврейском мистицизме и гностицизме, которые показывают, что сын человека был архетипическим * феноменом, касавшимся даже нехристиан в древнем мире. Но сначала я обращаюсь к предпосылкам и методам, лежащим в основе этой книги.