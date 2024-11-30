Винк - Человеческое существо: Иисус и загадка Сына Человека - Наименование властей - Взаимоотношения с Властями
Переводы клуба ESXATOS
Я озадачен тем, что вид, который подверг практически всю вселенную своему аналитическому взору и проник в мельчайшие составляющие материи, все еще почти ничего не знает о том, как ему стать человеком. Я очень взволнован тем, что наше общество, кажется, проигрывает битву за гуманизацию. Насилие, господство, убийства, неуважение, террор, ухудшение состояния окружающей среды и нужды достигли недопустимого уровня. Точно так же я сбит с толку, прожив большую часть своей жизни, что я так мало знаю о том, как стать человеком. Я шокирован тем, что я все еще в значительной степени являюсь смесью условностей и мнений и так мало связан со своими настоящими мыслями и чувствами. Кто я? Кем я могу стать? Почему так много из нас продались миниатюрным версиям самих себя?
Вот некоторые из вопросов, которые побуждают исследовать библейское выражение «сын человеческий». Чем дальше я вникаю в тайну этого термина, тем более глубоким и провокационным он кажется. Я боролся с этой загадкой достаточно долго, чтобы подозревать, что настоящая награда заключается не в разгадывании загадки, а в борьбе с ней. Может быть, «сын человека» - настоящая загадка, неразрешимая загадка. Но ничто так не возбуждает любопытство людей, как необъяснимое. Возможно, наше любопытство - это симптом желания стать более человечным. Как и те, кто ушел раньше и кто последует за ними, я попадаюсь на удочку.
В этой книге я исследую гипотезу о том, что эта таинственная фигура, сын человека, является катализатором трансформации человека: неизменной, но меняющей тех, кто осмеливается соприкоснуться с ней. Кажется, что внутри нас, глубоко похоронено или прямо под поверхностью, есть нечто, что лучше нас знает контуры нашего истинного лица или это «новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто его получает», как сказано в Откр. 2:17. [1]
Несколько слов о духе, в котором я провожу это расследование. Эта книга отражает растущие усилия по приливу подлинных истин христианства в формы, которые больше привлекают людей в наши дни. Со своей стороны, я исследовал источники иудаизма и христианства, чтобы увидеть, есть ли другие способы интерпретировать и претворять в жизнь первоначальный импульс Иисуса. Я хочу поразмышлять как экзегетически, так и теологически о том, как этот импульс, инициированный Иисусом, может открыть нам нынешние возможности прошлого. Я делаю это как человек, глубоко преданный тому, что открыл Иисус. Я считаю, что церкви до трагической степени отказались от элементов этого откровения. Однако, я не хочу бросать все это дело за борт. Евангелия продолжают кормить меня, как и все Писание, даже самые худшие его части, а некоторые церкви впечатляюще верны даже им. Но если Писание должно обратиться к тем, кто считает его слова прахом, нам придется радикально изменить свое чтение.
Я предполагаю, что в христианской истории произошло что-то ужасное. Церкви слишком часто терпели неудачу в продолжении миссии Иисуса. Я допускаю, что отцы церкви иногда понимали значение Евангелия лучше, чем первые христиане, у которых не было возможности мыслить задним числом. Но есть и разочаровывающая сторона: антисемитизм, сотрудничество с деспотическими политическими режимами, установление иерархической системы власти в церквях, выдавливание женщин с руководящих должностей, отказ от радикального эгалитаризма и господство патриархата в церковных делах. Те из нас, кто в той или иной степени разочарован церквями, считают, что не только наше право, но и наш священный долг - глубоко копаться в церковных письменных источниках, чтобы найти ответы на эти законные и неотложные по важности вопросы:
- Как Иисус боролся за воплощение Бога до того, как ему поклонялись как воплощенному Богу?
- До того, как он стал источником всякого исцеления, как он относился и как он учил своих учеников относиться к Источнику исцеления?
- До того, как прощение стало функцией исключительно его креста, как он понимал, что люди получают прощение?
- Что он имел в виду под «царством» до того, как Царство Божье стало компенсационной загробной жизнью или будущей утопией, украшенной всеми политическими атрибутами, которые Иисус решительно отвергал?
- Как он относился к глубокому значению мессианского образа до того, как стал идентифицироваться как Мессия?
- Как Иисус испытывал и передал присутствие Бога до того, как сам стал единственным посредником между Богом и человечеством?
Конечно, можно предположить, что сохранившиеся данные не позволяют нам отличить Евангельского Иисуса от Евангелия Иисуса. Однако я считаю, что существует достаточно доказательств для разработки альтернативного способа доступа к Иисусу. В частности, следы в Евангелиях обеспечивают проблески подлинности, которые, кажется, неопровержимо восходят к Иисусу или к воспоминаниям о нем в равной степени верными. Однако, когда мы закончим наши поиски, у нас не будет исторического Иисуса «таким, каким Он был на самом деле», потому что такой подвиг невозможен. Если мы добьемся успеха, мы внесем свой вклад в создание нового мифа мифа о человеке Иисусе посредством исторических размышлений и интерпретаций.
С этой целью я попытался построить христологию снизу, используя в качестве руководства изречения о сыне человека. Наш маршрут начинается с использования выражения в Еврейских Писаниях и более поздних неканонических данных. Затем я сосредотачиваюсь на пред-пасхальных и пост-пасхальных изречениях о сыне человека, приписываемых Иисусу. В заключение я хочу провести поразительные параллели в еврейском мистицизме и гностицизме, которые показывают, что сын человека был архетипическим * феноменом, касавшимся даже нехристиан в древнем мире. Но сначала я обращаюсь к предпосылкам и методам, лежащим в основе этой книги.
Винк, Уолтер - Человеческое существо: Иисус и загадка Сына Человека
Уолтер Винк; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].
(Современное богословие).
Электронное издание, Запорожье-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 665 с.
ISBN: 0-8006-3262-1 (alk. paper) (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: Wink, Walter.The human being: Jesus and the enigma of the Son of the Man /Walter Wink./ Fortress Press, 2002.
ISBN: 0-8006-3262-1 (alk. Paper)
Уолтер Винк - Человеческое существо: Иисус и загадка Сына Человека - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ИИСУСА
Глава 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ИИСУСА
А. Конец объективизма
B. Миф о воплощении Бога
против мифа о человеке Иисусе
C. Миф истории
D. Первоначальный импульс Иисуса
ЧАСТЬ 2. АНТРОПНОЕ ОТКРОВЕНИЕ: Человеческое Существо
Глава 2. Загадка Сына Человека
А. Человеческое Существо у Иезекииля
В. Видение Иезекииля
Глава 3. ВЫЗОВ ФЕЙЕРБАХА
А. Оценка Фейербаха
В. Об антропоморфизме
С. Мы - видящие и видимые
D. От Фейербаха до Бердяева
ГЛАВА 4. Другие библейские и внебиблейские ссылки на Человеческое Существо до 100 г. н.э.
А. Псалом 8
В. Псалом 80
С. 1 Енох
D. Даниил 7
E. Трагедия Иезекииля
F. Свитки Мертвого моря
G. Притчи Еноха
Н. 4 Книга Ездры
I. Оды Соломона
J. Заключение
ЧАСТЬ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО: Пред-Пасхальные высказывания.
Глава 5. ИИСУС и Человеческое Существо
А.Срывание колосьев в субботу
В. Исцеление паралитика
С. У лисиц есть норы
D. Богохульство против Человеческого Существа
E. Обжора и пьяница
F. Человеческое Существо отказывается от знаков
G. Человеческое Существо служит
H. Человеческое Существо ищет и спасает потерянное
I. Человеческое Существо должно пострадать ...
J... и быть убитым
K. Заключение
Глава 6. ИИСУС и Мессианская Надежда
A. Одержимость Петра
B. Вопрос Иоанна Иисусу
C. Изгнание Божьим пальцем
D. Отвержение в Назарете
E. Собирать зерно в субботу
F. О сыне Давида
G. Богатый безумец
H. Искушение Иисуса
I. Иисус перед синедрионом
Глава 7. Проекция и Мессианская Надежда
А. Нарушение мессианских прогнозов
В. Воплощение Бога
С. Смерть: разрушитель проекций
D. Прогноз и инфляция
ЧАСТЬ 4. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО: Пост-Пасхальные высказывания
Глава 8. Человеческое Существо: Катализатор человеческой трансформации
А. Вознесение ...
В. ... в архетипический образ
Глава 9. Апокалиптика против Эсхатологии
А. Эсхатология против апокалиптики
В. Был ли Иисус апокалиптиком?
Глава 10. Апокалиптика 1: Пришествие Человеческого Существа
А. Марка 14:62 пар.
B. Марка 13: 24-27 пар.
С. Матф. 10:23 и 16:28
D. Луки 17:24 // Матф. 24:27
E. Луки 17: 26-30 // Матф. 24: 37-41;
см. также Матф. 24:44 // Луки 12:40
F. Луки 18: 8
Глава 11. Апокалиптика 2: Человеческое Существо Судья
А. Признание Человеческого Существа
B. Судить двенадцать колен
C. Человеческое Существо находится в наименьшем из них
D. Притча о пшенице и сорняках
Глава 12. Апокалиптика 3: Будущее Человеческого Существа
А. Затмение Человеческого Существа
В. Восстановление Человеческого Существа
Глава 13. Человеческое Существо у Иоанна
А. Лидер - это лестница
В. Возвышение через казнь
Глава 14. Человеческое Существо в Посланиях приписываемых Павлу
А. Внутренний Антропос
В. Тело Христа
С. Во Христе
ЧАСТЬ 5. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО В ЕВРЕЙСКОМ МИСТИЦИЗМЕ И ГНОСТИЦИЗМЕ
Глава 15. Человеческое Существо в еврейском мистицизме
А. Бог как человек в еврейском мистицизме
В. Енох / Метатрон и Человеческое Существо в еврейском мистицизме
С. Вознесенные люди в еврейском мистицизме
D. Заключение
Глава 16. Человеческое Существо в гностицизме
А. Человеческое Существо в библиотеке Наг-Хаммади
Б. Сведения «ортодоксальных» богословов о гностиках
C. Человек в Поймандресе
D. Заключение
ЧАСТЬ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
А. Еще раз, увидев
В. Настоящий человек, когда-нибудь появится?
C. Человеческое Существо
Приложение 1: Был ли миф о первобытном человеке?
Приложение 2: Филон Александрийский об Архетипах
Приложение 3: Влияние Иезекииля на Иисуса
Глоссарий
Примечания
Эта книга не была задумана в ее нынешнем варианте. Я почти закончил то, что сейчас является одним из ее разделов, и уехал в Латинскую Америку в отпуск, надеясь завершить написание, проживая жизнь в стране под властью военной диктатуры. Во время этого четырехмесячного отпуска большая часть его была потрачена в Чили, но также включала Аргентину, Бразилию, Боливию, Перу, Коста-Рику и Никарагуа, моя жена Джун и я наблюдали за реакцией церквей на нарушения прав человека и голод. Мы останавливались в баррио и фавелах, разговаривая со священниками и монахинями, борющимися в ежедневных подавлениях нарастающего угнетения. Мы взяли интервью у адвоката, который представлял семьи людей, которые «исчезли». Мы провели мучительный вечер в общении с женщиной, которую пытали.
Этот вид разоблачения продолжался неделя за неделей. Наконец у меня было впечатлений больше, чем я мог пережить. Вместо того, чтобы выражать боль от такого большого количества зла в слезах, я попытался остановить лавину. Я хотел просто избежать этого. Я разозлился на угнетателей, разозлился на угнетенных, не осознавая горя, разрывающего мое сердце.
***
В использовании exousia мы находим тот же общий шаблон, что и для arche и archon. Подавляющее большинство ссылок относится к человеческой реализации власти, которые время от времени используются для обозначения духовных существ. В LXX, у Филона и Иосифа Флавия, exousia никогда не используется для обозначения духовных сил, за исключением нескольких ссылок на власть Бога. Термин обычно имеет смысл права или разрешения на осуществление полномочий или же относится к этому органу или лицу, уполномоченному на это (см. Приложение 2). «Легитимация» наиболее близка к точности значения этого термина.
Новый Завет использует exousia 102 раза, 87 из них - для безличнстной способности к действиям, которыми наделяет властный орган. Большинство исследований о Властях просто заключают в скобки эту впечатляющую фигуру и устремляются к гипостазированным exousiai -тем, кого считают духовными существами - как более значимым. Но самый важный факт, касающийся exousia как термина для власти, заключается в том, что 85 процентов его использования относятся к структурному измерению существования власти, к тому, что разрешение или повеление предоставлено каким-либо законным уполномочивающим лицом или органом. Другими словами, exousiai в Новом Завете в подавляющем большинстве случаев являются не духовными существами, а идеологическими оправданиями, политическими или религиозными легитимациями и делегированными разрешениями.
Наш современный уклон состоит в приоритете выделять только сверхъестественные силы, как будто они одни имеют значение. Для древних небо и земля были цельной материей, единой взаимодействующей и непрерывной реальностью. Если прочитать литературу по этому вопросу, никто бы не заподозрил, что духовные силы составляют только 15 процентов использования этого термина. Мы очарованы сверхъестественными властями, описанными древними; они, кажется, воспринимали их как должное и были гораздо более озабочены этим более аморфным, неосязаемым, неопределимым чем-то, что позволяет царю отдавать приказы подчиненным вплоть до добровольной смерти на войне, или священнику произносить слова, отсылающие царя на колени. Возможно, им не хватало систематической точности современных социологических анализов власти, но это не значит, что им не хватало опыта того, что описывают наши современные анализы, или словаря для его обозначения. И они, возможно, соприкасались с измерениями власти, которые наша более материалистическая точка зрения едва ли замечает.
Материал, рассмотренный в Приложении 2, также показывает, насколько произвольным было утверждение Оскара Кульмана о том, что exousiai в его множественном числе (или коллективное использование единственного числа, pass exousia, «всех авторитетов») в Новом Завете никогда не имеет «никакого другого смысла, чем тот, который для Павла имеет значение «ангельских сил». Воскресший Иисус не только использует плюралистическое единственное число своей власти в Матфея. 28:18 («всякая власть на небе и на земле было дано мне»), но Лука 12:11 и Титу 3: 1 используют форму множественного числа для неоспоримо человеческих правителей:
И когда вас приведут в синагоги к правителям (archas) и властям (exousias), не беспокойтесь...
Напомнай им, чтобы они были покорны начальствам (archais) и властям (exousiais)...
Как показано в Приложении 2, и LXX, и Иосиф Флавий также знакомы с множественным использованием exousia для человеческих агентов власти.
Уолтер Винк - Наименование властей - Том 1 - Язык для обозначения власти в Новом Завете
[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].
(Современное богословие).
Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. - 312 с.
ISBN 0-8006-1786-X (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:Wink, Walter. Naming the powers (The Powers; v.1)
Fortress Press, 1984.
ISBN 0-8006-1786-X (англ.)
Уолтер Винк - Наименование властей - Том 1 - Язык для обозначения власти в Новом Завете - Содержание
Часть 1. Выявление властей
- 1.Вступление
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ГЛАВА 1. Власть в ее мифологическом контексте
- Предварительные рекомендации по анализу данных
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ГЛАВА 2. Власти
- Arche и Archon
- Exousia
- Dynamis
- Thronos
- Kyriotes
- Onoma
- Ангелы
- Падшие ангелы, злые духи, демоны
- Ангелы народов
Часть 2. Спорные отрывки
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ГЛАВА 3. Новозаветные свидетельства
- 1 Коринфянам 2:6-8
- Римлянам 13:1-3
- Римлянам 8:38-39
- 1 Коринфянам 15:24-27a
- Колоссянам 2:13-15
- Ефесянам 1:20-23
- Колоссянам 1:16
- Элементы Вселенной
- Колоссянам 2:9-10
- Ефесянам 2:1-2
- Ефесянам 6:12
- Ефесянам 3:10
Часть 3. Интерпретация властей
- ГЛАВА 4. На пути к интерпретации
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ГЛАВА 5. Интерпретация мифа
- Власти - это внутренний аспект материальной реальности
- Власти не знают о Божьем плане
- Небеса - это трансцендентное "внутри" материальной реальности
- Что вверху, то и внизу
- Путь вверх - путь вниз
Appendix
Appendix 2: Exousia
Appendix 3: Dynamis
Appendix 4: Stoicheia in the Writings of the Early Christian Theologians
Ангелы, духи, духовные начальства и власти, боги, сатана - это, наряду со всеми другими духовными реальностями, не подлежит упоминанию в нашей культуре. В господствующем материалистическом мировоззрении им абсолютно нет места. Эти архаические пережитки суеверного прошлого невыразимы, потому что современный секуляризм просто не имеет категорий, словарного запаса, никаких предпосылок, с помощью которых можно было бы распознать, что именно было в реальном опыте людей, благодаря которым эти слова стали их речью. И это имеет массивное сопротивление даже думать об этих явлениях, сразившись так долго и упорно, чтобы избавиться от каждого пережитка трансцендентности.
Зачем же тогда беспокоить светский материализм «возвращением угнетенных», этих «духовных воинств… в небесных местах» и им подобных, добрых и злых? Есть несколько веских причин. Первый состоит в том, что сам материализм неизлечимо болен и, будем надеяться, находится в процессе замены мировоззрением, способным уважать непреходящие ценности современной науки, не поддаваясь ее редукционизму. В этом возникающем мировоззрении духовность будет восприниматься как внутренность материальных, органических и социальных сущностей, как я предложил в томе 1 книги «Власти (наименование властей)».
Однако, подавляя духовное так долго, мы больше не имеем к нему доступа. Колодцы духа иссякли. За несколько поколений мы вряд ли сможем заново открыть то, чему человечеству потребовались тысячелетия, чтобы научиться дорогостоящим методом проб и ошибок. Итак, мы возвращаемся к древним традициям в поисках мудрости, где бы ее ни находили. Мы не капитулируем перед прошлым и его суевериями, но приносим все дары, которые наше поколение приобрело на своем пути, чтобы помочь восстановить утраченный язык наших душ.
Вторая причина для подхода к этим древним символам с новым уважением состоит в том, что истинная индивидуация, кажется, имеет место только тогда, когда мысли, чувства и поведение объединяются вокруг центральной мифической системы, лежащей в основе «я». В какой-то степени, далеко за пределами нынешнего признания, миф о материализме служил таким интегрирующим агентом для современного общества, но это была интеграция, купленная за счет того, что является наиболее человечным, наиболее эстетичным и наиболее значимым в жизни.
Однако альтернативные миф-системы нелегко найти. Западная цивилизация за все свои столетия знала всего семь. С крахом материализма многие люди ощущают острый духовный голод и иногда вслепую и во всех направлениях тянутся за достаточным пропитанием. Однако часто они реагируют не только против самого материализма, но и против иудео-христианского мифа, который, похоже, оказался столь неэффективным в сдерживании продвижения материализма. Некоторые смотрят на Восток, не осознавая, что содержание их собственного бессознательного все еще в значительной степени обусловлено библейским мифом. Даже когда в восточной мысли открываются идеи исключительной ценности, невозможно полностью интегрировать их до тех пор, пока они не найдут нишу в основном мифе или пока основной миф не будет изменен, чтобы приспособиться к ним. Поскольку практически все религии во всех культурах говорят об ангелах, духах и демонах, традиционные религии в некотором смысле являются естественными союзниками против материализма и могут взаимно обогащать друг друга. Но простой духовный кочевой образ жизни - эта бесцельная страсть к путешествиям, которая характеризует так много нынешнего брожения, - вряд ли окажется более эффективным против укоренившегося, дряхлого материализма, чем романтизм до него. Только возрождение мощного контр-мифа, способного включить действительные аспекты материализма, отбросив все остальное, сможет обеспечить «новую эру», которую провозглашают столь многие неоромантисты.
Винк, Уолтер. Наименование властей. Том 2. Невидимые силы, определяющие человеческое существование
Уолтер Винк; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].
(Современное богословие).
Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 490 с.
ISBN 9781506453835 (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:
Wink, Walter. Unmasking the Powers:The Invisible Powers That Determine Human Existence
Fortress Press, 1986.
Print ISBN 9780800619022
Ebook ISBN 9781506453835 (англ.)
Уолтер Винк - Наименование властей. Том 2. Невидимые силы, определяющие человеческое существование
- Предисловие
- Вступление
Глава 1. Сатан
- Сатан как слуга Бога
- Сатан как персонификация зла
- Сатан как хамелеон
- Конец сатаны
Глава 2. Демоны
- Внешняя личностная одержимость
- Внутренняя личностная одержимость
- Коллективная одержимость
- Как справится с нашими демонами
Глава 3. Ангелы церквей
- Что такое – Ангел?
- Личность и призвание ангелов
- Распознавание ангела церкви
- Служение ангелу церкви
- Реальный случай
Глава 4. Ангелы народов
- Ангелы – боги народов
- Личность и призвание ангелов над народами
- Служение духовности народа
Глава 5. Боги
- Боги реальны
- Реабилитация богов
- Отношение к богам
Глава 6. Элементы Вселенной
- Элементы, как основные принципы Вселенной
- Идолопоклонство перед стихиями
- Элементы как теофании
Глава 7. Ангелы природы
- Ангелы природы и возникающее новое мировоззрение
- Ангелы природы и экологическая справедливость
- Ангелы природы и поклонение
Эпилог
Империя по самой своей природе представляет собой систему, находящуюся в постоянном кризисе легитимации. Это не естественная система, а искусственная смесь, удерживаемая силой. Вот почему для нее так важна пропаганда. Людей нужно заставить поверить, что они извлекают выгоду из системы, которая на самом деле вредна для них, что никакая другая система невозможна, что Бог даровал божественное разрешение на эту систему и никакую другую. Чтобы таким образом ввести человечество в заблуждение и достичь максимального уровня ошеломления, Дракон создает «другого Зверя, которое поднялось из земли; у него было два рога, как у агнца, но он говорил, как Дракон» (13:11). Это не природное, земное, хтоническое существо. Это не глубокий архетип, вырывающийся из бессознательного. Это полностью искусственное создание. Позже он будет идентифицирован как «лжепророк» (16:13; 19:20; 20:10), задача которого - убедить людей в том, что их спасение заключается в политическом порядке. «Он творит великие чудеса ... и этими чудесами ... обманывает жителей земли» (13: 13-14).
По внешнему виду этот Второй Зверь кроток, как ягненок, подражая Агнцу, который должен править народами, но он говорит голосом Дракона. Это Дракон в овечьей шкуре. Второй Зверь - это жреческая пропагандистская машина империи. «Он применяет всю власть Первого Зверя от своего имени и заставляет землю и ее жителей поклоняться Первому Зверю» (13:12). Это уже выходит за рамки религиозных предпочтений и переходит в область религиозно-политического терроризма. С исторической точки зрения, Иоанн ссылается на гражданский культ, который вырос вокруг поклонения императорам, который ко времени Иоанна стал лакмусовой бумажкой для выявления кислот, разъедающих ткань империи. От любого подозреваемого в революционных замыслах или подрывных идеях можно было потребовать сжечь щепотку ладана перед изображением императора, а отказ карался смертью.
Следовательно, Второй Зверь призван создавать прощелитов посредством гражданской религии, которая объявляет государство и его лидеров божественными. Этот элемент поклонения Власти подчеркивается снова и снова Иоанном: люди «поклонялись Дракону, потому что он передал свою власть Зверю, и они поклонялись Зверю, говоря: «Кто подобен Зверю и кто может сражаться против него?» (13: 4); «ему дана власть над каждым коленом, народом, языком и племенем, и все жители земли будут поклоняться ему, все, чье имя не записано в книге жизни Агнца, закланного от основания мира» (ст. 7-8); Второй Зверь «заставляет всю землю и ее жителей поклоняться Первому Зверю» (ст. 12); и это может «привести к смерти тех, кто не поклоняется образу [Первого] Зверя» (ст. 15). Почему Зверь требует поклонения? Почему он не довольствуется простым послушанием?
Потому что Зверь знает, что публика непостоянна; это мнение резко меняется в ответ на малейшие сдвиги на мировой арене. Что нужно, так это что-то, что могло бы привязать лояльность к мачте и выдержать волны социальных волнений. Этнических чувств недостаточно. Патриотизма недостаточно. Что нужно, так это поклонение государству. Вот что такое национализм и чем он был всегда. Национализм по своей сути не является политическим феноменом; это религиозный феномен. Только трансцендентная причина может побудить молодых людей добровольно рисковать своей жизнью при отсутствии каких-либо мыслимых личных интересов.
Значит, пропаганда - это не просто обман. Это мануфактура идолопоклонства. Недостаточно дезинформировать людей о природе Системы, поскольку мощные опровергающие истины могут легко проскользнуть, чтобы разрушить такие иллюзии. Но если вы можете заставить людей поклоняться Зверю, вы создали общественность, невосприимчивую к истине. Как показывают исследования когнитивного диссонанса, «верующие не отказываются от своих убеждений при наличии опровергающих фактов. Они просто корректируют свои убеждения, чтобы нейтрализовать факты». Все мы слишком хорошо знакомы с атрибутами пропаганды: большой ложью или ежедневной маленькой ложью; подделанные информационные сообщения и фотографии, подброшенные истории, фальсифицированные научные отчеты, сплетни, инсинуации, клевета. Еще более коварным является искажение фактов средствами массовой информации, которые избегают историй, противоречащих «консенсусу элиты», даже когда данные хорошо заметны, поддаются проверке и серьезны. Провластные газеты, такие как New York Times, часто просто попугайчики национальной политики, даже когда их репортеры скармливают им информацию, резко расходящуюся с официальной картиной, как во время войны во Вьетнаме.
Но пропаганда чрезвычайно слаба, о чем свидетельствует ее неспособность за сорок четыре года обратить людей в Восточном блоке в коммунизм. Иллюзия требует непрерывного повторения, чтобы имитировать видимость реальности. Пропаганда работает только через постоянное повторение. Коррумпированные ценности, ложные представления и фальшивые факты могут быть проданы только в постоянном большом количестве. Истина же, напротив, хотя ее участь никогда не бывает легкой, достается лишь нескольким смельчакам или даже одному высказыванию. Ей не нужен аппарат продаж, потому что сама реальность ждет подтверждения себя. Отсюда сила преследуемого пророка, или матерей «пропавших без вести», ежедневно выходящих на демонстрации в Аргентине или Сальвадоре, или свидетели у путей, по которым Белый Поезд перевозил ядерные взрывчатые вещества на базы подводных лодок Trident: нормальные люди, не имеющие экономической заинтересованности, никогда не выбирают страдать так сильно, для того, чтобы просто поддерживать ложь.
Винк, Уолтер - Власти. Том 3 - Взаимоотношения с Властями - Проницательность и сопротивление в Мире Господства
Уолтер Винк; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].
(Современное богословие).
Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 705 с.
ISBN 0-806-2646-Х (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:
Wink, Walter. Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination / Fortress Press, 1992.
Уолтер Винк - Власти. Том 3 - Взаимоотношения с Властями - Проницательность и сопротивление в Мире Господства - Содержание
Вступление
Часть 1 СИСТЕМА ГОСПОДСТВА
- Миф о Системе Господства
- Происхождение Системы Господства
- Обозначение Системы Господства
- Природа Системы Господства
- Разоблачение Системы Господства
Часть 2 НОВАЯ ХАРТИЯ БОЖЬЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
- Божий порядок без господства: Иисус и Царство Бога
- Разрушение спирали насилия: сила креста
- Смыть нечеловеческое: стать расходным материалом
Часть 3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЯМИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ
- Третий путь Иисуса: ненасильственные действия
- Не становиться тем, что мы ненавидим
- Между справедливой войной и пацифизмом
- Но что, если…?
- Переосмысление истории: ненасилие в прошлом, настоящем, будущем.
Часть 4 ВЛАСТИ И ЖИЗНЬ В ДУХЕ
- Кислотный тест: любить врагов
- Мониторинг нашего внутреннего насилия
- Молитва и Власти
- Празднование Победы Бога
Большая благодарность!!!
Эти очень важные в теологическом плане переводы книг Уолтера Винка, выполненные клубом Эсхатос, особенно актуальны в наше время - когда церковь потеряла ориентиры в отношениях с властями.
Спасибо огромное за прекрасный подарок - новый первод книги Уолтера Винка!