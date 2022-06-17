Чей голос или действие можно назвать пророческим? Как «пророчество» выглядит или проявляется в нашей культуре? Сорок или пятьдесят лет назад многие североамериканские христиане, которые могли бы идентифицировать себя как политических либералов, имели готовый ответ на эти вопросы: пророческая роль в этом и всякий каждый раз заключалась в том, чтобы говорить правду власти. Такое определение роли подтверждается многочисленными библейскими примерами, главный из которых - впервые записанные Моисеем слова фараону: «Так говорит ЯХВЕ, Бог Израиля, отпусти Мой народ!» (Исход 5: 1). Моисей является выдающимся образцом «пророческого воображения», поскольку оно противостоит «царскому сознанию», если использовать термины из классического исследования Уолтера Брюггемана «Пророческое воображение» (1978). Однако в этом эссе, написанном почти четверть века спустя, Брюггеман пересматривает этот «первичный случай» Моисея и фараона. Теперь он считает, что в нашем социальном, интеллектуальном и духовном климате «есть очень проблематичные вещи в модели говорения истины власти» (10; курсив, исходный текст). Действительно, основные термины проблематичны, поскольку «в мире постмодерна, истина и сила напряжены и уклончивы» (11). Если это проблема модели, то она не ограничивается миром постмодерна; сами библейские авторы хорошо осознавали сложности, связанные с истиной и силой. У ряда библейских пророков были сложные отношения с царской семьей в своем времени. Некоторые, такие как Иеремия, один из не имеющих прав священников из сельского поселения Анафоф, могли говорить, как рядовые посторонние, но другие - Елисей, Исайя, Хульда - очевидно, консультировали царей и тех, кто находился в центре правительства. Сложность самой истины - одна из главных тем Библии. Вопрос Пилата к Иисусу: "Что есть истина?" (Иоанна 18:38) - может быть воплощением этой темы, но в его устах вопрос можно было услышать, как просто циничный или отчаянный. Тем не менее все пророки, мудрецы, псалмопевцы и евангелисты долго и с верой борются с тайной истины, которая одновременно открыта и сокрыта, дана в качестве надежного руководства, а также еще предстоит исследовать и различить, через слово Божье или в Иисусе Христе. Даже если говорить правду о власти, то никогда не было так просто и легче, чем сейчас, Брюггеман, тем не менее, прав, наблюдая за сложностью властных отношений в нашем обществе и в церкви. Миряне или рукоположенные, многие из нас, кто служит церкви, несут ответственность перед учреждениями, их персоналом, программами и бюджетами, и поэтому до некоторой степени мы являемся арбитрами власти. Конечно, все, кто получает зарплату (включая пасторов и религиозных педагогов), кто платит налоги с чего-либо, подает формы и отчеты в правительственные, конфессиональные или образовательные органы - все мы участвуем в крупных социальных системах, которые еще больше усложняют и, вероятно, ставят под угрозу наши личные отношения к власти. Те, чья основная ответственность - пастырство, могут обладать огромной властью, и то, что это все больше признается в современной церкви, является признаком здоровья. Больше не считается, что власть - это фиксированная величина, которая должна полностью оставаться на пастырской стороне отношений. Скорее, пасторы призваны расширять возможности других, внушая им «готовность принять и подтвердить, какая сила есть или могла бы быть, если бы мы осмелились принять другое понятие власти, другую точку зрения для себя в мире» (Брюггеман, 11). Более того, мы находимся в сложном отношении к истине, поскольку она имеет отношение к нашей общественной роли пасторов, учителей, проповедников. Вероятно, никто из тех, кто потрудился прочитать такую книгу, как эта, не претендует на монополию на истину, но многим из нас может не хватать уверенности в том, что мы можем говорить со знанием дела, ответственно и услужливо по некоторым из тех огромных проблем и вопросов, которые должна решать церковь. Эллен Дэвис - Пророческий толкователь - Глава из книги «Библейское пророчество» [пер. с англ. с издания Ellen F. Davis, Biblical prophecy: perspectives for Christian theology, discipleship, and ministry, Westminster John Knox Press, Louisville, 2014 г. - исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].

Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 40 с.

Эллен Дэвис - Пророческий толкователь - Глава из книги «Библейское пророчество» - Из книги

Олдама (Huldah) была профессиональной пророчицей, известная в царском кругу Иерусалима во время правления Иосии в Иудее (640–609 гг. до н. э.). Как рассказывается в этой истории (4 Цар. 22: 8–20), «свиток Торы» был найден во время капитального ремонта на территории храма Иосией и принесен царю.

Когда он слышит содержание священной книги - возможно, некоторую версию того, что сейчас составляет основу Второзакония (главы 12–26), с приложенными проклятиями для нарушителей - Иосия встревожился и поручает первосвященнику и его советникам обеспечить божественное предсказание от пророка. Они немедленно отправляются к Хульде в ее дом в Мишну, фешенебельном районе недалеко от дворца (ее муж Шаллум служил при дворе хранителем гардероба). Предположительно, у пророка были самые веские личные причины для сохранения благосклонности Иосии, но Олдама посылает обратно во дворец свое резкое и явно безличное слово:

Так говорит ЯХВЕ, Бог Израиля: «Скажи человеку, который послал тебя ко Мне: «Так говорит ЯХВЕ: Я собираюсь навести зло на это место и на его жителей - все слова книги, которую прочитал царь Иудейский. За то, что они оставили Меня и воскурили фимиам для других богов, чтобы оскорбить Меня всеми делами своих рук, Мой гнев вспыхнул против этого места и не угаснет ''. И к царю Иудеи, который послал вас спросить ЯХВЕ., вы должны говорить таким образом: «… Потому что твое сердце смягчилось, и ты смирился перед ЯХВЕ, когда ты услышал, что Я говорил об этом месте и о его обитателях… Я тоже слышал» - высказывание ЯХВЕ. «И так Я приложу тебя к твоим предкам, и ты будешь положен в могилу твою с миром, и твои глаза не будут смотреть на все зло, которое Я наведу на это место» (4 Цар. 22: 15– 20)

Историческая достоверность свитка вызывает много споров. Есть причины, по которым поклонники Иосии, такие как Девтерономический историк, могли придумать такую историю: чтобы придать ауру древнего авторитета недавно инициированной Иосии программе религиозной реформы, чтобы избежать критики, что царь не проводил ранее реформы, поскольку он пробыл на престоле около десяти или чуть больше (см. 4 Цар. 22: 1 и 2 Пар. 34: 3), прежде чем очистил Иерусалим и Иудею от святынь и изображений, «созданных для Ваала, Ашеры и всего воинства небесного» (4 Цар. 23: 4). Однако вполне вероятно, что эта история говорит нам меньше о точных обстоятельствах реформы Иосии, чем о роли Олдамы как пророчицы. При рассмотрении роли пророческого толкователя важно несколько вещей:

1. История Олдамы - это первый ясный рассказ о человеке, который встречает слово Божье в письменной форме и осознает, как оно соотносится с текущими и возникающими обстоятельствами. Как получатель и толкователь Торы (Божественного Учения), она стоит в ряду авторитетных фигур, который начинается с Моисея. Действительно, согласно «Девтерономической истории» (Второзаконие через Царства), она является кульминационной фигурой в этой линии; она сознательно стоит на пороге резкого сползания в великое разрушение и изгнание в Вавилон (4 Цар. 24–25).

2. Олдама Иерусалимская находится в пограничном отношении к власти: она связана, но не подчиняется самому нервному центру царства. Очевидно, Хульда не служила с Шаллумом в царском дворце; да и положение иудейского придворного пророка, как и положение священника, было недоступно для женщины. Но даже если она не давала предсказание за оплату - возможно, потому, что она этого не делала - Хульду уважали и действительно прислушивались самые могущественные люди в царстве; «Мужчина» во дворце прислушался к ее словам. Таким образом, находясь на краю круга власти, она смогла интерпретировать слово Бога таким образом, чтобы стимулировать серьезные изменения через официальные каналы; в этом смысле Олдама - одна из немногих «успешных» пророков, о которых говорит Библия.

3. История Хульды исходит от круга богословов, литературоведов и редакторов (так называемых девтерономистов), которые, вероятно, также собрали и сформировали первое издание последних пророков, и особенно книгу Иеремии (Blenkinsopp, History, 191–193). Если сопоставить Олдаму с ее современником Иеремией, мы можем рассматривать их обоих как предельных персонажей во втором смысле: они стоят на пороге между эпохой великих пророков и эпохой толкований писцов.