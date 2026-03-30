Ода Вишмайер - С перспективы немецкой экзегетики

Немецкое мышление в научном мире это особенное явление. Как историческое так и теологическое! ...одного вопроса, а именно: «Где была великая немецкая Паулинистика во время правления национал-социалистов?» – достаточно, чтобы разрушить ложный романтизм, притязания и уверенность в прежней академической славе, немецких философских и богословских университетских факультетов. Это особенно актуально, когда речь идет о ключевом вопросе изучения Нового Завета: Как мы хотим понять Павла? Именно этот вопрос, фактически отравлен горькой историей völkisch «немецких» интерпретаций Лютера, следы которых, некоторые экзегеты, пытаются найти в интерпретации Бультманом Павла, которая долгое время считалась магической. Можем ли мы вообще понять, Павла на основе немецкой традиции? И можем ли мы, как немецкие ученые, после Катастрофы все еще интерпретировать Павла? Эти проблемы стоят за многими экзегетическими дебатами, которые ведутся с большими научными усилиями.

Труд Н. Т. Райта о Павле - " Апостол Павел и верность Бога" - заслуживает основательного анализа и квалифицированного ответа. В частности, его библейская герменевтика является сложной темой, особенно для ученого, который сам был воспитан в немецкой теологической и герменевтической традиции, сформированной в основном Рудольфом Бультманом и Хансом-Георгом Гадамером.

Помимо герменевтических высказываний Уэйна А. Микса и Фрэнсиса Б. Уотсона и некоторых содержательных замечаний об интерпретации Павлом Писания и собственной интерпретации Павла самим Райтом, сам Райт не уделяет слишком много внимания теме герменевтики, по крайней мере, не в явном виде. Поэтому, сначала нам придется найти путь к преимущественно скрытой герменевтике Райта. Наиболее успешным способом толкования текстов, является выявление и рассмотрение обеих позиций, а именно герменевтической позиции автора и автора-интерпретатора. Поэтому я начну с исследования своего собственного академического герменевтического и экзегетического опыта, затем перейду к общим вопросам неявной герменевтики Н. Т. Райта и особенно его павловой герменевтики, и, наконец, попытаюсь описать картину того, что можно назвать его библейской герменевтикой.

Ода Вишмайер - С перспективы немецкой экзегетики [пер. с англ. с издания под редакцией: Кристоф Хейлих, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук]. (Современная библеистика). Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 90 с. Ода Вишмайер - С перспективы немецкой экзегетики - Содержание Рассмотрено с перспективы немецкой экзегетики

1. Герменевтический подход: немецкая традиция и ее влияние на рассматриваемую тему

2. Имплицитная герменевтика Райта 2.1 Во-первых, Райт всегда начинает с текстов 2.2 Во-вторых, Райт работает с методологическими инструментами Клиффорда Гирца, чтобы продемонстрировать связь между мировоззрением и богословием Павла 2.3 В-третьих, личность Райта всегда в игре 2.4 В-четвертых, Райт не только пишет экзегетическим техническим языком, но повествует и аргументирует

3. Толкование текстов Павла 3.1 Во-первых, Райт исходит из единства или центра тяжести в богословии Павла 3.2 Во-вторых, Райт понимает Павла как еврейского мыслителя, который по-новому определяет еврейскую традицию 3.3 В-третьих, Райт постоянно говорит о богословии Павла.

4. Райт и библейская герменевтика

5. Герменевтическая перспектива

