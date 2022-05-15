Уайт Джоел - Нарративный подход Райта - Павел и верность Бога
Невозмутимое и непоколебимое стремление Райта, осветить повествовательную подструктуру богословия Павла — во многом отличает его от тех, кто написал богословие Павла до него. Это не означает, что Райт считает Павла рассказчиком историй; Павел таким не является,[1] и Райт тоже.
Однако Райт считает, что богословие Павла на самом деле повсюду пронизано нарративной подструктурой.[2] Это само по себе, было бы менее спорным, если бы Райт просто утверждал, что эта подструктура включает в себя различные истории, взятые из Ветхого Завета, которые были доступны в раннем иудаизме для интертекстуальной игры слов- то есть для подчеркивания основных положений в манере мидрашей. Даже критики Райта готовы это признать. Фрэнсис Уотсон, например, весьма счастлив признать, что «действительно существует «нарративная подструктура» богословия Павла», которая «состоит из библейских повествований, касающихся истории Израиля с Богом, значимость которых Павел оспаривает» со своими оппонентами.[3]
Джон Баркли также утверждает, что «благодать Божья для Павла - это не идея… а действие Бога в истории», которое «неизбежно связано с сюжетом».[4] Катализатором яростной критики Баркли в адрес PFG, являются не какие-то “туманные”-неясные ссылки на повествования, лежащие в основе текста, а скорее настойчивое утверждение Райта о том, что конкретное повествование, основанное на Второзаконии 27–30 и имеющее эпический масштаб, было определяющим метаповествованием во всем раннем иудаизме, и что богословие Павла более или менее в полноте, может быть объяснено, как конкретный пересказ этого великого нарратива.[5] Это действительно резкое заявление, которое в некоторых кругах, неизбежно встретит ожесточенное сопротивление. Оно бросает вызов постмодернистскому скептицизму в отношении метанарративов в целом[6] и напоминает Heilsgeschichte (историю спасения) тех, кто обучался или находился под влиянием традиции, Рудольфа Бультмана и Эрнста Кеземанна — а таких немало — вынуждены находить его eo ipso (лат. автоматически) несостоятельным[7] или «нарративным богословием», что для некоторых ученых является, если угодно, еще хуже.[8]
Кроме того, в таком масштабном проекте, и с таким обширным тезисом Райта, есть много материала для критики. Сомнительно, чтобы чья-либо аргументация, могла быть последовательно строгой на протяжении 1500 страниц, и Баркли прав в том, что ясность Райта иногда страдает от бессвязного стиля.[9] При этом, главный аргумент Райта на самом деле, вполне последователен, и его нельзя отвергнуть, просто на основании антипатии к метанарративам или истории спасения.[10] С другой стороны, его не следует принимать, из-за врожденной привлекательности эпических историй, особенно тех, которые, как считается, неуловимо скрываются за другими текстами.[11] Он должен выдержать тщательную проверку, и именно к проверке аргументации Райта, мы сейчас и обратимся. При этом, необходимо помнить о нескольких моментах.
[1] So also Francis B. Watson, “Is There a Story in These Texts?,” in Narrative Dynamics in Paul: A Critical Assessment, ed. Bruce W. Longenecker (Louisville: Westminster John Knox, 2002), 232.
[2] В значительной степени опираясь на Ричарда Б. Хейза, The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1–4:11, 2nd ed., Biblical Resource Series (Grand Rapid Я определяю "повествовательную подструктуру" как историю, которая влияет на дискурс, независимо от того, ссылаются ли на нее эксплицитно, в такой степени, что дискурс не может быть полностью понятен без знания этой истории: Eerdmans, 2002), 22,
[3] Watson, “Story,” 232.
[4] John M. G. Barclay, Paul’s Story: Theology as Testimony,” in Narrative Dynamics in Paul: A Critical Assessment, ed. Bruce W. Longenecker (Louisville: Westminster John Knox, 2002), 154.
[5] John M. G. Barclay, review of Paul and the Faithfulness of God, by N. T. Wright, SJT 68 (2015): 235–43, esp. 236.
[6] Жан-Франсуа Лиотар, охарактеризовал постмодернизм, как "недоверие к метанарративам".Cf. Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Manchester: Manchester University Press, 1984), xxiv.
[7] Такая реакция, на концепцию Heilsgeschichte среди немецких диалектических теологов двадцатого века, была, как с готовностью признает сам Кеземанн, социально обусловленной. В середине своей рецензии на новаторскую статью Кристера Стендаля "Апостол Павел и интроспективная совесть Запада", HTR 56 (1963): 199-215, Кеземанн предается "личным воспоминаниям". Идеалистический взгляд на историю,"сделал доктрину оправдания верой "непостижимой для наших отцов и праотцов". Это понимание "глубоко предохранило нас от концепции истории спасения, которая ворвалась к нам в секуляризованной и политической форме с Третьим рейхом и его идеологией" Ernst Käsemann, “Justification and Salvation History in the Epistle to the Romans,” in Perspectives on Paul (London: SCM, 1971), 64.
[8] Важно отметить Райта, несмотря на акцент на повествования, его не следует считать сторонником "теологии повествования". Этот термин, как его часто трактуют, предполагает довольно скорый и свободный подход к историчности повествования, в котором Райта невозможно обвинить. Однако я задаюсь вопросом, не является ли тот факт, что Райт, был в значительной степени проигнорирован немецкими исследователями Нового Завета, даже теми, кто принадлежит к традиции Хенгеля/Штульмахера, для которых Райт был бы естественным союзником на многих фронтах, следствием их глубокого недоверия к любому подходу, который подчеркивает "нарратив". Roland Deines’s blistering critique of Boris Paschke in Roland Deines, Review of Particularism and Universalism in the Sermon on the Mount: A Narrative-Critical Analysis of Matthew 5–7 in the Light of Matthew’s View on Mission, by Boris Paschke, Jahrbuch für evangelikale Theologie 27 (2013): 265–71.
[9] Barclay, review of Paul and the Faithfulness of God (by Wright), 235. Неповторимый стиль Райта сослужил ему хорошую службу в книге "Н. Т. Райт Jesus and the Victory of God, Christian Origins and the Question of God 2 (London: SPCK, 1996), который, мне было трудно опустить, но он потерял часть своего блеска в последних томах серии "Христианские истоки и вопрос о Боге". Отчасти проблема (которую хотели бы решить все ученые!) заключается в том, что Райт вошел в тот элитный круг авторов, которых богословские издания готовы, даже стремятся, публиковать без тщательного редактирования. Очень немногие люди, могут представить рукопись объемом в 1500 страниц с большой надеждой на то, что она будет опубликована без серьезной правки!
[10] Это окрашивает оценку Баркли в отношении PFG, до такой степени, что многие читатели сочтут его риторику, обычно являющуюся образцом взвешенного научного беспристрастия, такой же пронзительной, как и та, в которой он обвиняет Райта. Barclay, review of Paul and the Faithfulness of God (by Wright), 243.
[11] Для Морны Хукер, например, само собой разумеется, что библейские авторы вникают в великую историю, и только на фоне этой истории отдельные эпизоды - в случае Павла, соответствующие акценты Римлянам и Галатам (в отличие от критикуемого ею подхода) - могут быть правильно истолкованы. Morna D. Hooker, “‘Heirs of Abraham’: The Gentiles’ Role in Israel’s Story: A Response to Bruce W. Longenecker,” in Narrative Dynamics in Paul: A Critical Assessment, ed. Bruce W. Longenecker (Louisville: Westminster John Knox, 2002), 85–96, esp. 85–86.
Джоел Р. Уайт - Нарративный подход Н.Т. Райта - критический обзор двухтомника Райта («Апостол Павел и верность Бога»)
[пер. с англ. с издания под редакцией: Кристофа Хейлиха, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. - исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].
Современное богословие.Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 53 с.
Джоел Р. Уайт - Нарративный подход Н.Т. Райта - критический обзор двухтомника Райта («Апостол Павел и верность Бога») - Содержание
1. Нарративная основа богословия Павла
- 1.1 Введение
- 1.2 преобладающее «мировоззрение»
- 1.3 Еврейский метанарратив
- 1.4 Сложное повествование Павла
2. Критическая оценка нарративного подхода Райта
- 2.1 Введение
- 2.2 Методологические соображения
- 2.3 Общий еврейский нарратив?
- 2.4 Повествование Павла?
- 2.5 Экзегетические и богословские преимущества
3. Заключение
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