Джоел Р. Уайт - Нарративный подход Н.Т. Райта - критический обзор двухтомника Райта («Апостол Павел и верность Бога»)

[пер. с англ. с издания под редакцией: Кристофа Хейлиха, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. - исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].

Современное богословие.

Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 53 с.