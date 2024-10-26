Джон Доминик Кроссан - Джонатан Л. Рид - Раскопки Иисуса - Под камнями, за текстами

Почему Иисус родился тогда и там, где он родился? Почему тогда? Почему именно там? Почему два народных движения - Иоанново крещение и Иисусово Царство - произошли на территории, управляемой Иродом Антипой в 20-е годы первого века? Почему не в другое время? Почему не в другом месте? На эти вопросы отвечают археология Израиля и Евангелия.

Цель этой книги - объединить археологию земли и экзегезу Евангелия, предоставив каждой из них всю ее объяснительную силу и отказавшись от предпочтения одной из них перед другой. Нет ничего нового в том, что археологи сообщают о том, что они раскопали. Нет ничего нового в том, что экзегеты описывают то, что они обнаружили. Новизна заключается в том, что опытный археолог и опытный исследователь Иисуса работают вместе, и делают это не просто на параллельных дорожках с поочередно написанными главами, а на одной дорожке, где каждая дисциплина вплетена в каждую главу. Как читать камни и тексты как единое целое?

Почему же книга называется «Раскапывая Иисуса»? С одной стороны, как мы можем оправдать «раскопки Иисуса»? Мы, конечно, можем говорить о раскопках деревень, поселков и городов, о раскопках домов, могил и даже лодок. Но кто может раскопать Иисуса? Насколько близко можно подойти к Его личности? Является ли этот оссуарий с надписью: «Иаков-Иосиф-Иисус» самым близким на данный момент?

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ДЖОН ДОМИНИК КРОССАН - заслуженный профессор религиоведения в Университете ДеПол, Чикаго, автор нескольких бестселлеров, в том числе «Иисус: Революционная биография» и „Исторический Иисус“.

ДЖОНАТАН Л. РИД - профессор Нового Завета и христианских истоков в Университете Ла Верна, Калифорния. Автор книги «Археология и галилейский Иисус», он является ведущим специалистом по археологии Палестины первого века.

Кроссан, Джон Доминик; Рид, Джонатан Л. Раскопки Иисуса: Под камнями, за текстами

[текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Excavating Jesus: Beneath the Stones, Behind the Texts. Revised and updated, by John Dominic Crossan and Jonathan L. Reed, HarperCollins e-books, Adobe Digital Edition June 2009.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 358 с.

Серия «Современная библеистика».

ISBN 978-0-06-196063-5

Джон Доминик Кроссан - Джонатан Л. Рид - Раскопки Иисуса - Под камнями, за текстами - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ

ПРОЛОГ Камни и тексты

ВВЕДЕНИЕ Десять лучших открытий для раскопок Иисуса

1 Иисус, высеченный в камне

2 Слои за слоями

3 Как построить Царство

4 Поставить Иисуса на Его место

5 Сопротивление евреев римскому господству

6 Красота и двусмысленность Иерусалима

7 Как похоронить царя

ЭПИЛОГ Основание и Евангелие

БЛАГОДАРНОСТИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ