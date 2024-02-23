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Древлеправославный Закон Божий

Древлеправославный Закон Божий
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Educational
Необходимость иметь обширное пособие в преподавании Закона Божия диктуется современными условиями:
1. В большинстве школ Закону Божию не учат, а все естественные науки преподаются сугубо материалистически.
2. Большинство наших детей и молодежи находится в секуляризованном окружении, среди различных вероисповеданий, рационалистических сект и просто стихийно-материалистического образа жизни современников.
3. Не все учебники старых изданий Древлеправославной Церкви могут вполне удовлетворять требованиям и запросам современных детей.
Все эти указанные условия и другие обстоятельства нашего трудного времени налагают на родителей, на всех воспитателей детей и, особенно, на преподавателей Закона Божия огромную ответственность. Кроме того, никто не знает, что будет завтра, — будет ли данный ребенок учить Закон Божий или нет, может быть, завтра семья его переедет в место, где не будет ни церковной школы, ни храма, ни священника. Уже это одно обстоятельство не дает нам возможности в самых первых классах ограничиваться простым (без всяких пояснений) рассказыванием ребенку событий священной Истории, как это делалось раньше, при программах, рассчитанных на много лет.
В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как говорят «по-детски»), ибо ребенок и поймет его как сказку. Когда же будет взрослым, у него произойдет разрыв между учением Закона Божия и восприятием мира, как это мы и наблюдаем нередко в окружающей нас жизни.
Все эти обстоятельства выдвигают первостепенную задачу: дать в руки не только детям в воскресной школе, но и самим родителям, преподавателям и воспитателям, а, лучше сказать, семье и всякому желающему воцерковиться человеку наиболее подходящее изложение Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу, заключающую в себе все основы христианской веры и жизни.
Ввиду того что многие из учащихся, может быть, никогда не возьмут в руки Святую Библию, а будут довольствоваться только одним учебником, то такое положение требует от учебника абсолютную правильность передачи Слова Божия. Не должно быть допущено не только искажения, но даже малейшей неточности в его изложении.
Часто безбожники, пользуясь неосведомленностью верующих в Слове Божием, смело начинают высмеивать то, о чем в Священном Писании ничего не сказано. Так они любят утверждать, что якобы в Библии говорится, что земля стоит на четырех китах, что при этом она плоская и т. д.
К величайшему сожалению, в пересказах Священного Писания есть много неточностей. Эти неточности, большею частью, и есть те «камни преткновения», которые для неутвержденных играют роковую роль.

Древлеправославный Закон Божий

Б.в.д. – 417 с.

Древлеправославный Закон Божий - Содержание

Предисловие
Часть первая. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
  • О мире
  • О Боге
  • Свойства Божии
  • О молитве
  • О грехе
  • О крёстном знамении
  • О поклонах
  • Какие бывают молитвы
  • Когда Бог слышит нашу молитву
  • Где и когда можно молиться Богу
  • О храме
  • Благословение священника
  • О святых иконах
  • Как изображается Бог на святых иконах
  • Кого кроме Бога мы изображаем на святых иконах
  • О святых Ангелах
  • О святых людях
  • О нимбах на иконах
  • Почему мы называемся православными христианами
Часть вторая. МОЛИТВЫ
  • Краткие молитвы
  • Хвалебная молитва Господу Богу
  • Молитва мытаря
  • Молитва Господу Исусу Христу
  • Молитва Святому Духу
  • Ангельская песнь Пресвятой Троице, или "Трисвятое"
  • Славословие Пресвятой Троице
  • Молитва Пресвятой Троице
  • Молитва Господня
  • Ангельское приветствие Божией Матери
  • Хвалебная песнь Богородице
  • Самая краткая молитва к Божией Матери
  • Молитва Животворящему Кресту
  • Молитва Ангелу Хранителю
  • Молитва святому
  • Молитва за живых
  • Молитва за умерших
  • Молитва пред учением
  • Молитва после учения
  • Молитва пред вкушением пищи
  • Молитва после вкушения пищи
Часть третья. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • Введение в Священную историю Ветхого и Нового Завета
  • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • Сотворение Неба — невидимого мира
  • Сотворение земли — видимого мира
  • Беседа о первом дне творения
  • Беседа о втором дне творения
  • Беседа о третьем дне творения
  • Беседа о четвертом дне творения
  • Беседа о пятом дне творения
  • Беседа о шестом дне творения
  • Как Бог сотворил первых людей
  • Жизнь первых людей в раю
  • Беседа о человеке
  • Грехопадение
  • Последствия грехопадения и обетование Спасителя
  • Беседа о грехопадении
  • Почему Господь Бог допустил грехопадение первых людей
  • Каин и Авель
  • Потоп
  • Беседа о потопе
  • Жизнь Ноя и его детей после потопа
  • Столпотворение вавилонское и рассеяние людей
  • Появление идолопоклонства
  • Авраам
  • Явление Бога Аврааму в виде трех странников
  • Гибель Содома и Гоморры
  • Принесение Исаака в жертву
  • Женитьба Исаака
  • Исав и Иаков
  • Видение Иаковом таинственной лестницы
  • Иосиф
  • Иосиф в Египте
  • Свидание Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством
  • Египет
  • Беседа:история Иосифа, записанная на языке деревьев
  • История многострадального Иова
  • Египетское рабство
  • Моисей
  • Пасха и исход евреев из Египта
  • Переход евреев через Чермное море и другие чудеса
  • Синайское законодательство
  • Скиния
  • Сорокалетнее странствование евреевМедный змий
  • Вступление евреев в землю обетованную
  • Беседа о чуде Исуса Навина
  • Судий
  • Гедеон
  • Сампсон
  • Самуил
  • История Руфи
  • Саул, первый царь еврейский
  • Победа Давыда над Голиафом
  • Царь Давыд
  • Царь Соломон
  • Разделение царства еврейского на два: Иудейское и Израильское
  • Пророки
  • Пророк Илия
  • Пророк Елисей
  • Пророк Иона
  • Беседа о пребывании пророка Ионы во чреве китовом
  • Падение израильского царства
  • Иудейское царство
  • Пророк Исаия
  • Падение Иудейского царства Пророк Иеремия
  • Вавилонское пленение
  • Пророк Иезекииль
  • Пророк Данийл
  • Друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил — в печи вавилонской
  • Падение вавилонского царства
  • Мидийско-персидское владычествоПророк Даниил во рве львином
  • Возвращение иудеев из плена вавилонского и построение второго храма
  • Греческое владычествоПеревод книг Священного Писания на греческий язык
  • Мученики за веруМаккавёи
  • Римское владычествоВсеобщее ожидание Спасителя
  • Палестина
  • НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • Рожество Пресвятой Девы Марии
  • Введение в церковь Пресвятой Девы Марии
  • Пресвятая Дева Мария у Иосифа
  • Возвещение Ангела о рождении Предотёчи
  • Благовёщение Пресвятой Девы Марии
  • Посещение Пресвятою Девою Мариею праведной Елизаветы
  • Рожество Иоанна Предотечи
  • Рожество Христово
  • Поклонение волхвов
  • Сретение Господне
  • Явление Ангела во сне ИосифуБегство в Египет и избиениемладенцевВозвращение в Назарет
  • Отрок Исус в храме
  • Проповедь Иоанна Предотечи
  • Крещение Исуса Христа
  • Исус Христос в пустыне и искушение Его от диавола
  • Явление Исуса Христа народу и Его первые ученики
  • Первое чудо Исуса Христа
  • Изгнание торгующих из храма
  • Беседа Исуса Христа с Никодимом
  • Беседа Исуса Христа с самарянкою
  • Исцеление сына царедворца
  • Исцеление расслабленного при овчей купальне
  • Исцеление сухорукого
  • Избрание Апостолов
  • Нагорная проповедь
  • ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
  • О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ
  • О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО
  • О ПРОЩЕНИИ БЛИЖНЕГО
  • О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
  • ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ С БЛИЖНИМИ
  • О СИЛЕ МОЛИТВЫ
  • О МИЛОСТЫНЕ
  • О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ
  • Сила веры и молитвы задругих —исцеление расслабленного в
  • Капернауме
  • Воскрешение сына Наинской вдовы
  • Притча о сеятеле
  • Притча о зерне горчичном
  • Притча о закваске
  • Притча о пшенице и плевелах
  • О пришествии Царства Божия на земле
  • Укрощение бури
  • Воскрешение дочери Иайра
  • Усекновение главы Иоанна Предотёчи
  • Чудесное насыщение народа пятью хлебами
  • Хождение Исуса Христа по водам
  • Исцеление дочери хананеянки
  • Исповедание Петра Предсказание Исуса Христа о своих страданиях смерти и воскресении
  • Преображение Господне
  • Главная заповедь Исуса Христа — любовь к Богу и ближнему
  • Притча о милосердном самарянйне
  • Исус Христос у Марфы и Марии
  • Обличение Спасителем фарисеев в грехе хулы наДуха Святого и прославление Им Божией Матери
  • Кто именуется в Евангелии "братьями" Господа Исуса Христа
  • Исцеление слепорожденного
  • Притча о неразумном богаче
  • Дарование молитвы ученикам
  • О прощении обидПритча о милосердном царе и безжалостном заимодавце
  • Исцеление десяти прокаженных
  • Притча о богатом и Лазаре
  • Притча о мытаре и фарисее
  • Благословение детей
  • Притча о блудном сыне
  • Предсказания Исуса Христа о кончине мира и о втором Его пришествии
  • Притча о десяти девах
  • Притча о талантах
  • О Страшном Суде
  • Воскрешение Лазаря
  • Торжественный вход Господа в Иеросалим
  • Притча о злых виноградарях
  • О подати кесарю
  • О воскресении мертвых
  • О Божественном достоинстве Мессии — Христа
  • Лепта вдовицы
  • Предательство Иуды
  • Тайная Вечеря
  • Моление Исуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу248
  • Суд над Исусом Христом у первосвященников
  • Отречение Апостола Петра
  • Погибель Иуды
  • Исус Христос на суде у Пилата
  • Исус Христос на суде у царя Ирода
  • Последний суд над Исусом Христом у Пилата
  • Крестный путь Исуса Христа на Голгофу
  • Распятие и смерть Исуса Христа
  • Снятие со креста и погребение Спасителя
  • Воскресение Исуса Христа
  • Явление воскресшего Исуса Христа двум ученикам на пути в Эммаус
  • Явление Исуса Христа всем Апостолами другим ученикам, кроме
  • Апостола Фомы
  • Явление Исуса Христа Апостолу Фоме и другим Апостолам
  • Явление Исуса Христа ученикам при море Тивериадском и восстановление отрекшегося Петра в Апостольстве
  • Явление Исуса Христа Апостолами более чем пятистам ученикам
  • Христос воскресе!
  • Вознесение Господне
  • Сошествие Святого Духа на Апостолов
  • Жизнь первых христиан
  • Гонение иудеев на христиан Святой первомученик Стефан
  • Обращение Савла
  • Успение Божией Матери
  • Апостольский Собор в Иеросалиме
  • Проповеднические труды Апостолов
  • Краткие сведения о проповеди и о судьбе святых Апостолов
  • Разрушение Иеросалима Всеобщее гонение на христиан
  • Прекращение гоненийВоздвйжение Креста Господня
  • Новые враги христианства
  • Вселенские соборы
  • Отпадение Римской церквиПросвещение славян
  • Крещение Руси
Часть четвертая. О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ
  • Назначение человека
  • О естественном откровении
  • О сверхъестественном Божественном ОткровенииО Священном
  • Предании и Священном Писании
  • Краткие сведения о Вселенских Соборах
  • Символ Веры
  • О первом члене Символа Веры
  • О втором члене Символа Веры
  • Беседа о превечном рождении Сына Божия
  • О третьем члене Символа Веры
  • Беседа о воплощении Сына Божия
  • О четвертом члене Символа Веры
  • Беседа о Кресте Христовом
  • О пятом члене Символа Веры
  • Беседа о Воскресении Христовом
  • О шестом члене Символа Веры
  • О седьмом члене Символа Веры
  • О восьмом члене Символа Веры
  • О девятом члене Символа Веры
  • О десятом члене Символа Веры
  • ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
  • ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
  • ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
  • ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ (ЕВХАРИСТИИ)
  • ТАИНСТВО БРАКА
  • ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА
  • ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
  • Об одиннадцатом члене Символа Веры
  • Беседа о всеобщем воскресении мертвых
  • О двенадцатом члене Символа Веры
  • О жизни христианской
  • Десять заповедей Закона Божия:
  • О первой заповеди Закона Божия
  • О второй заповеди Закона Божия
  • О третьей заповеди Закона Божия
  • О четвертой заповеди Закона Божия
  • О пятой заповеди Закона Божия
  • О шестой заповеди Закона Божия
  • О седьмой заповеди Закона Божия
  • О восьмой заповеди Закона Божия
  • О девятой заповеди Закона Божия
  • О десятой заповеди Закона Божия
  • Девять заповедей блаженства
  • О первой заповеди блаженства
  • О третьей заповеди блаженства
  • О четвертой заповеди блаженства
  • О пятой заповеди блаженства
  • О шестой заповеди блаженства
  • О седьмой заповеди блаженства
  • О восьмой заповеди блаженства
  • О девятой заповеди блаженства
  • Беседа о смысле зла
Часть пятая. О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
  • Понятие о Богослужении
  • Храм и его устройство
  • О порядке церковных Богослужений
  • СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
  • НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
  • ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
  • О Богослужебных книгах
  • БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
  • КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОГОСЛУЖЕНИЙ КРУГА
  • Великий пост
  • Седмицы (недели) Великого Поста
  • Страстная седмица
  • Великий Четверг
  • Великая Пятница
  • Великая Суббота
  • ПРАЗДНИК ПАСХИ — СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
  • Праздник Пятидесятницы — День Святой Троицы
  • О йночестве (монашестве) и монастырях
  • О юродстве ради Христа
Послесловие
Views 333
Rating 5.0 / 5
Added 23.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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