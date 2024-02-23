Древлеправославный Закон Божий

Необходимость иметь обширное пособие в преподавании Закона Божия диктуется современными условиями:

1. В большинстве школ Закону Божию не учат, а все естественные науки преподаются сугубо материалистически.

2. Большинство наших детей и молодежи находится в секуляризованном окружении, среди различных вероисповеданий, рационалистических сект и просто стихийно-материалистического образа жизни современников.

3. Не все учебники старых изданий Древлеправославной Церкви могут вполне удовлетворять требованиям и запросам современных детей.

Все эти указанные условия и другие обстоятельства нашего трудного времени налагают на родителей, на всех воспитателей детей и, особенно, на преподавателей Закона Божия огромную ответственность. Кроме того, никто не знает, что будет завтра, — будет ли данный ребенок учить Закон Божий или нет, может быть, завтра семья его переедет в место, где не будет ни церковной школы, ни храма, ни священника. Уже это одно обстоятельство не дает нам возможности в самых первых классах ограничиваться простым (без всяких пояснений) рассказыванием ребенку событий священной Истории, как это делалось раньше, при программах, рассчитанных на много лет.

В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как говорят «по-детски»), ибо ребенок и поймет его как сказку. Когда же будет взрослым, у него произойдет разрыв между учением Закона Божия и восприятием мира, как это мы и наблюдаем нередко в окружающей нас жизни.

Все эти обстоятельства выдвигают первостепенную задачу: дать в руки не только детям в воскресной школе, но и самим родителям, преподавателям и воспитателям, а, лучше сказать, семье и всякому желающему воцерковиться человеку наиболее подходящее изложение Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу, заключающую в себе все основы христианской веры и жизни.

Ввиду того что многие из учащихся, может быть, никогда не возьмут в руки Святую Библию, а будут довольствоваться только одним учебником, то такое положение требует от учебника абсолютную правильность передачи Слова Божия. Не должно быть допущено не только искажения, но даже малейшей неточности в его изложении.

Часто безбожники, пользуясь неосведомленностью верующих в Слове Божием, смело начинают высмеивать то, о чем в Священном Писании ничего не сказано. Так они любят утверждать, что якобы в Библии говорится, что земля стоит на четырех китах, что при этом она плоская и т. д.

К величайшему сожалению, в пересказах Священного Писания есть много неточностей. Эти неточности, большею частью, и есть те «камни преткновения», которые для неутвержденных играют роковую роль.

Древлеправославный Закон Божий

Б.в.д. – 417 с.

Древлеправославный Закон Божий - Содержание

Предисловие

Часть первая. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

О мире

О Боге

Свойства Божии

О молитве

О грехе

О крёстном знамении

О поклонах

Какие бывают молитвы

Когда Бог слышит нашу молитву

Где и когда можно молиться Богу

О храме

Благословение священника

О святых иконах

Как изображается Бог на святых иконах

Кого кроме Бога мы изображаем на святых иконах

О святых Ангелах

О святых людях

О нимбах на иконах

Почему мы называемся православными христианами

Часть вторая. МОЛИТВЫ

Краткие молитвы

Хвалебная молитва Господу Богу

Молитва мытаря

Молитва Господу Исусу Христу

Молитва Святому Духу

Ангельская песнь Пресвятой Троице, или "Трисвятое"

Славословие Пресвятой Троице

Молитва Пресвятой Троице

Молитва Господня

Ангельское приветствие Божией Матери

Хвалебная песнь Богородице

Самая краткая молитва к Божией Матери

Молитва Животворящему Кресту

Молитва Ангелу Хранителю

Молитва святому

Молитва за живых

Молитва за умерших

Молитва пред учением

Молитва после учения

Молитва пред вкушением пищи

Молитва после вкушения пищи

Часть третья. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

Введение в Священную историю Ветхого и Нового Завета

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Сотворение Неба — невидимого мира

Сотворение земли — видимого мира

Беседа о первом дне творения

Беседа о втором дне творения

Беседа о третьем дне творения

Беседа о четвертом дне творения

Беседа о пятом дне творения

Беседа о шестом дне творения

Как Бог сотворил первых людей

Жизнь первых людей в раю

Беседа о человеке

Грехопадение

Последствия грехопадения и обетование Спасителя

Беседа о грехопадении

Почему Господь Бог допустил грехопадение первых людей

Каин и Авель

Потоп

Беседа о потопе

Жизнь Ноя и его детей после потопа

Столпотворение вавилонское и рассеяние людей

Появление идолопоклонства

Авраам

Явление Бога Аврааму в виде трех странников

Гибель Содома и Гоморры

Принесение Исаака в жертву

Женитьба Исаака

Исав и Иаков

Видение Иаковом таинственной лестницы

Иосиф

Иосиф в Египте

Свидание Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством

Египет

Беседа:история Иосифа, записанная на языке деревьев

История многострадального Иова

Египетское рабство

Моисей

Пасха и исход евреев из Египта

Переход евреев через Чермное море и другие чудеса

Синайское законодательство

Скиния

Сорокалетнее странствование евреевМедный змий

Вступление евреев в землю обетованную

Беседа о чуде Исуса Навина

Судий

Гедеон

Сампсон

Самуил

История Руфи

Саул, первый царь еврейский

Победа Давыда над Голиафом

Царь Давыд

Царь Соломон

Разделение царства еврейского на два: Иудейское и Израильское

Пророки

Пророк Илия

Пророк Елисей

Пророк Иона

Беседа о пребывании пророка Ионы во чреве китовом

Падение израильского царства

Иудейское царство

Пророк Исаия

Падение Иудейского царства Пророк Иеремия

Вавилонское пленение

Пророк Иезекииль

Пророк Данийл

Друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил — в печи вавилонской

Падение вавилонского царства

Мидийско-персидское владычествоПророк Даниил во рве львином

Возвращение иудеев из плена вавилонского и построение второго храма

Греческое владычествоПеревод книг Священного Писания на греческий язык

Мученики за веруМаккавёи

Римское владычествоВсеобщее ожидание Спасителя

Палестина

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Рожество Пресвятой Девы Марии

Введение в церковь Пресвятой Девы Марии

Пресвятая Дева Мария у Иосифа

Возвещение Ангела о рождении Предотёчи

Благовёщение Пресвятой Девы Марии

Посещение Пресвятою Девою Мариею праведной Елизаветы

Рожество Иоанна Предотечи

Рожество Христово

Поклонение волхвов

Сретение Господне

Явление Ангела во сне ИосифуБегство в Египет и избиениемладенцевВозвращение в Назарет

Отрок Исус в храме

Проповедь Иоанна Предотечи

Крещение Исуса Христа

Исус Христос в пустыне и искушение Его от диавола

Явление Исуса Христа народу и Его первые ученики

Первое чудо Исуса Христа

Изгнание торгующих из храма

Беседа Исуса Христа с Никодимом

Беседа Исуса Христа с самарянкою

Исцеление сына царедворца

Исцеление расслабленного при овчей купальне

Исцеление сухорукого

Избрание Апостолов

Нагорная проповедь

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ

О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО

О ПРОЩЕНИИ БЛИЖНЕГО

О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ С БЛИЖНИМИ

О СИЛЕ МОЛИТВЫ

О МИЛОСТЫНЕ

О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ

Сила веры и молитвы задругих —исцеление расслабленного в

Капернауме

Воскрешение сына Наинской вдовы

Притча о сеятеле

Притча о зерне горчичном

Притча о закваске

Притча о пшенице и плевелах

О пришествии Царства Божия на земле

Укрощение бури

Воскрешение дочери Иайра

Усекновение главы Иоанна Предотёчи

Чудесное насыщение народа пятью хлебами

Хождение Исуса Христа по водам

Исцеление дочери хананеянки

Исповедание Петра Предсказание Исуса Христа о своих страданиях смерти и воскресении

Преображение Господне

Главная заповедь Исуса Христа — любовь к Богу и ближнему

Притча о милосердном самарянйне

Исус Христос у Марфы и Марии

Обличение Спасителем фарисеев в грехе хулы наДуха Святого и прославление Им Божией Матери

Кто именуется в Евангелии "братьями" Господа Исуса Христа

Исцеление слепорожденного

Притча о неразумном богаче

Дарование молитвы ученикам

О прощении обидПритча о милосердном царе и безжалостном заимодавце

Исцеление десяти прокаженных

Притча о богатом и Лазаре

Притча о мытаре и фарисее

Благословение детей

Притча о блудном сыне

Предсказания Исуса Христа о кончине мира и о втором Его пришествии

Притча о десяти девах

Притча о талантах

О Страшном Суде

Воскрешение Лазаря

Торжественный вход Господа в Иеросалим

Притча о злых виноградарях

О подати кесарю

О воскресении мертвых

О Божественном достоинстве Мессии — Христа

Лепта вдовицы

Предательство Иуды

Тайная Вечеря

Моление Исуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу248

Суд над Исусом Христом у первосвященников

Отречение Апостола Петра

Погибель Иуды

Исус Христос на суде у Пилата

Исус Христос на суде у царя Ирода

Последний суд над Исусом Христом у Пилата

Крестный путь Исуса Христа на Голгофу

Распятие и смерть Исуса Христа

Снятие со креста и погребение Спасителя

Воскресение Исуса Христа

Явление воскресшего Исуса Христа двум ученикам на пути в Эммаус

Явление Исуса Христа всем Апостолами другим ученикам, кроме

Апостола Фомы

Явление Исуса Христа Апостолу Фоме и другим Апостолам

Явление Исуса Христа ученикам при море Тивериадском и восстановление отрекшегося Петра в Апостольстве

Явление Исуса Христа Апостолами более чем пятистам ученикам

Христос воскресе!

Вознесение Господне

Сошествие Святого Духа на Апостолов

Жизнь первых христиан

Гонение иудеев на христиан Святой первомученик Стефан

Обращение Савла

Успение Божией Матери

Апостольский Собор в Иеросалиме

Проповеднические труды Апостолов

Краткие сведения о проповеди и о судьбе святых Апостолов

Разрушение Иеросалима Всеобщее гонение на христиан

Прекращение гоненийВоздвйжение Креста Господня

Новые враги христианства

Вселенские соборы

Отпадение Римской церквиПросвещение славян

Крещение Руси

Часть четвертая. О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ

Назначение человека

О естественном откровении

О сверхъестественном Божественном ОткровенииО Священном

Предании и Священном Писании

Краткие сведения о Вселенских Соборах

Символ Веры

О первом члене Символа Веры

О втором члене Символа Веры

Беседа о превечном рождении Сына Божия

О третьем члене Символа Веры

Беседа о воплощении Сына Божия

О четвертом члене Символа Веры

Беседа о Кресте Христовом

О пятом члене Символа Веры

Беседа о Воскресении Христовом

О шестом члене Символа Веры

О седьмом члене Символа Веры

О восьмом члене Символа Веры

О девятом члене Символа Веры

О десятом члене Символа Веры

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ (ЕВХАРИСТИИ)

ТАИНСТВО БРАКА

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

Об одиннадцатом члене Символа Веры

Беседа о всеобщем воскресении мертвых

О двенадцатом члене Символа Веры

О жизни христианской

Десять заповедей Закона Божия:

О первой заповеди Закона Божия

О второй заповеди Закона Божия

О третьей заповеди Закона Божия

О четвертой заповеди Закона Божия

О пятой заповеди Закона Божия

О шестой заповеди Закона Божия

О седьмой заповеди Закона Божия

О восьмой заповеди Закона Божия

О девятой заповеди Закона Божия

О десятой заповеди Закона Божия

Девять заповедей блаженства

О первой заповеди блаженства

О третьей заповеди блаженства

О четвертой заповеди блаженства

О пятой заповеди блаженства

О шестой заповеди блаженства

О седьмой заповеди блаженства

О восьмой заповеди блаженства

О девятой заповеди блаженства

Беседа о смысле зла

Часть пятая. О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Понятие о Богослужении

Храм и его устройство

О порядке церковных Богослужений

СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ

О Богослужебных книгах

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОГОСЛУЖЕНИЙ КРУГА

Великий пост

Седмицы (недели) Великого Поста

Страстная седмица

Великий Четверг

Великая Пятница

Великая Суббота

ПРАЗДНИК ПАСХИ — СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Праздник Пятидесятницы — День Святой Троицы

О йночестве (монашестве) и монастырях

О юродстве ради Христа

Послесловие