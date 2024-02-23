Древлеправославный Закон Божий
Необходимость иметь обширное пособие в преподавании Закона Божия диктуется современными условиями:
1. В большинстве школ Закону Божию не учат, а все естественные науки преподаются сугубо материалистически.
2. Большинство наших детей и молодежи находится в секуляризованном окружении, среди различных вероисповеданий, рационалистических сект и просто стихийно-материалистического образа жизни современников.
3. Не все учебники старых изданий Древлеправославной Церкви могут вполне удовлетворять требованиям и запросам современных детей.
Все эти указанные условия и другие обстоятельства нашего трудного времени налагают на родителей, на всех воспитателей детей и, особенно, на преподавателей Закона Божия огромную ответственность. Кроме того, никто не знает, что будет завтра, — будет ли данный ребенок учить Закон Божий или нет, может быть, завтра семья его переедет в место, где не будет ни церковной школы, ни храма, ни священника. Уже это одно обстоятельство не дает нам возможности в самых первых классах ограничиваться простым (без всяких пояснений) рассказыванием ребенку событий священной Истории, как это делалось раньше, при программах, рассчитанных на много лет.
В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как говорят «по-детски»), ибо ребенок и поймет его как сказку. Когда же будет взрослым, у него произойдет разрыв между учением Закона Божия и восприятием мира, как это мы и наблюдаем нередко в окружающей нас жизни.
Все эти обстоятельства выдвигают первостепенную задачу: дать в руки не только детям в воскресной школе, но и самим родителям, преподавателям и воспитателям, а, лучше сказать, семье и всякому желающему воцерковиться человеку наиболее подходящее изложение Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу, заключающую в себе все основы христианской веры и жизни.
Ввиду того что многие из учащихся, может быть, никогда не возьмут в руки Святую Библию, а будут довольствоваться только одним учебником, то такое положение требует от учебника абсолютную правильность передачи Слова Божия. Не должно быть допущено не только искажения, но даже малейшей неточности в его изложении.
Часто безбожники, пользуясь неосведомленностью верующих в Слове Божием, смело начинают высмеивать то, о чем в Священном Писании ничего не сказано. Так они любят утверждать, что якобы в Библии говорится, что земля стоит на четырех китах, что при этом она плоская и т. д.
К величайшему сожалению, в пересказах Священного Писания есть много неточностей. Эти неточности, большею частью, и есть те «камни преткновения», которые для неутвержденных играют роковую роль.
Древлеправославный Закон Божий
Б.в.д. – 417 с.
Древлеправославный Закон Божий - Содержание
Предисловие
Часть первая. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
- О мире
- О Боге
- Свойства Божии
- О молитве
- О грехе
- О крёстном знамении
- О поклонах
- Какие бывают молитвы
- Когда Бог слышит нашу молитву
- Где и когда можно молиться Богу
- О храме
- Благословение священника
- О святых иконах
- Как изображается Бог на святых иконах
- Кого кроме Бога мы изображаем на святых иконах
- О святых Ангелах
- О святых людях
- О нимбах на иконах
- Почему мы называемся православными христианами
Часть вторая. МОЛИТВЫ
- Краткие молитвы
- Хвалебная молитва Господу Богу
- Молитва мытаря
- Молитва Господу Исусу Христу
- Молитва Святому Духу
- Ангельская песнь Пресвятой Троице, или "Трисвятое"
- Славословие Пресвятой Троице
- Молитва Пресвятой Троице
- Молитва Господня
- Ангельское приветствие Божией Матери
- Хвалебная песнь Богородице
- Самая краткая молитва к Божией Матери
- Молитва Животворящему Кресту
- Молитва Ангелу Хранителю
- Молитва святому
- Молитва за живых
- Молитва за умерших
- Молитва пред учением
- Молитва после учения
- Молитва пред вкушением пищи
- Молитва после вкушения пищи
Часть третья. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- Введение в Священную историю Ветхого и Нового Завета
- ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Сотворение Неба — невидимого мира
- Сотворение земли — видимого мира
- Беседа о первом дне творения
- Беседа о втором дне творения
- Беседа о третьем дне творения
- Беседа о четвертом дне творения
- Беседа о пятом дне творения
- Беседа о шестом дне творения
- Как Бог сотворил первых людей
- Жизнь первых людей в раю
- Беседа о человеке
- Грехопадение
- Последствия грехопадения и обетование Спасителя
- Беседа о грехопадении
- Почему Господь Бог допустил грехопадение первых людей
- Каин и Авель
- Потоп
- Беседа о потопе
- Жизнь Ноя и его детей после потопа
- Столпотворение вавилонское и рассеяние людей
- Появление идолопоклонства
- Авраам
- Явление Бога Аврааму в виде трех странников
- Гибель Содома и Гоморры
- Принесение Исаака в жертву
- Женитьба Исаака
- Исав и Иаков
- Видение Иаковом таинственной лестницы
- Иосиф
- Иосиф в Египте
- Свидание Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством
- Египет
- Беседа:история Иосифа, записанная на языке деревьев
- История многострадального Иова
- Египетское рабство
- Моисей
- Пасха и исход евреев из Египта
- Переход евреев через Чермное море и другие чудеса
- Синайское законодательство
- Скиния
- Сорокалетнее странствование евреевМедный змий
- Вступление евреев в землю обетованную
- Беседа о чуде Исуса Навина
- Судий
- Гедеон
- Сампсон
- Самуил
- История Руфи
- Саул, первый царь еврейский
- Победа Давыда над Голиафом
- Царь Давыд
- Царь Соломон
- Разделение царства еврейского на два: Иудейское и Израильское
- Пророки
- Пророк Илия
- Пророк Елисей
- Пророк Иона
- Беседа о пребывании пророка Ионы во чреве китовом
- Падение израильского царства
- Иудейское царство
- Пророк Исаия
- Падение Иудейского царства Пророк Иеремия
- Вавилонское пленение
- Пророк Иезекииль
- Пророк Данийл
- Друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил — в печи вавилонской
- Падение вавилонского царства
- Мидийско-персидское владычествоПророк Даниил во рве львином
- Возвращение иудеев из плена вавилонского и построение второго храма
- Греческое владычествоПеревод книг Священного Писания на греческий язык
- Мученики за веруМаккавёи
- Римское владычествоВсеобщее ожидание Спасителя
- Палестина
- НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Рожество Пресвятой Девы Марии
- Введение в церковь Пресвятой Девы Марии
- Пресвятая Дева Мария у Иосифа
- Возвещение Ангела о рождении Предотёчи
- Благовёщение Пресвятой Девы Марии
- Посещение Пресвятою Девою Мариею праведной Елизаветы
- Рожество Иоанна Предотечи
- Рожество Христово
- Поклонение волхвов
- Сретение Господне
- Явление Ангела во сне ИосифуБегство в Египет и избиениемладенцевВозвращение в Назарет
- Отрок Исус в храме
- Проповедь Иоанна Предотечи
- Крещение Исуса Христа
- Исус Христос в пустыне и искушение Его от диавола
- Явление Исуса Христа народу и Его первые ученики
- Первое чудо Исуса Христа
- Изгнание торгующих из храма
- Беседа Исуса Христа с Никодимом
- Беседа Исуса Христа с самарянкою
- Исцеление сына царедворца
- Исцеление расслабленного при овчей купальне
- Исцеление сухорукого
- Избрание Апостолов
- Нагорная проповедь
- ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
- О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ
- О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО
- О ПРОЩЕНИИ БЛИЖНЕГО
- О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
- ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ С БЛИЖНИМИ
- О СИЛЕ МОЛИТВЫ
- О МИЛОСТЫНЕ
- О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ
- Сила веры и молитвы задругих —исцеление расслабленного в
- Капернауме
- Воскрешение сына Наинской вдовы
- Притча о сеятеле
- Притча о зерне горчичном
- Притча о закваске
- Притча о пшенице и плевелах
- О пришествии Царства Божия на земле
- Укрощение бури
- Воскрешение дочери Иайра
- Усекновение главы Иоанна Предотёчи
- Чудесное насыщение народа пятью хлебами
- Хождение Исуса Христа по водам
- Исцеление дочери хананеянки
- Исповедание Петра Предсказание Исуса Христа о своих страданиях смерти и воскресении
- Преображение Господне
- Главная заповедь Исуса Христа — любовь к Богу и ближнему
- Притча о милосердном самарянйне
- Исус Христос у Марфы и Марии
- Обличение Спасителем фарисеев в грехе хулы наДуха Святого и прославление Им Божией Матери
- Кто именуется в Евангелии "братьями" Господа Исуса Христа
- Исцеление слепорожденного
- Притча о неразумном богаче
- Дарование молитвы ученикам
- О прощении обидПритча о милосердном царе и безжалостном заимодавце
- Исцеление десяти прокаженных
- Притча о богатом и Лазаре
- Притча о мытаре и фарисее
- Благословение детей
- Притча о блудном сыне
- Предсказания Исуса Христа о кончине мира и о втором Его пришествии
- Притча о десяти девах
- Притча о талантах
- О Страшном Суде
- Воскрешение Лазаря
- Торжественный вход Господа в Иеросалим
- Притча о злых виноградарях
- О подати кесарю
- О воскресении мертвых
- О Божественном достоинстве Мессии — Христа
- Лепта вдовицы
- Предательство Иуды
- Тайная Вечеря
- Моление Исуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу248
- Суд над Исусом Христом у первосвященников
- Отречение Апостола Петра
- Погибель Иуды
- Исус Христос на суде у Пилата
- Исус Христос на суде у царя Ирода
- Последний суд над Исусом Христом у Пилата
- Крестный путь Исуса Христа на Голгофу
- Распятие и смерть Исуса Христа
- Снятие со креста и погребение Спасителя
- Воскресение Исуса Христа
- Явление воскресшего Исуса Христа двум ученикам на пути в Эммаус
- Явление Исуса Христа всем Апостолами другим ученикам, кроме
- Апостола Фомы
- Явление Исуса Христа Апостолу Фоме и другим Апостолам
- Явление Исуса Христа ученикам при море Тивериадском и восстановление отрекшегося Петра в Апостольстве
- Явление Исуса Христа Апостолами более чем пятистам ученикам
- Христос воскресе!
- Вознесение Господне
- Сошествие Святого Духа на Апостолов
- Жизнь первых христиан
- Гонение иудеев на христиан Святой первомученик Стефан
- Обращение Савла
- Успение Божией Матери
- Апостольский Собор в Иеросалиме
- Проповеднические труды Апостолов
- Краткие сведения о проповеди и о судьбе святых Апостолов
- Разрушение Иеросалима Всеобщее гонение на христиан
- Прекращение гоненийВоздвйжение Креста Господня
- Новые враги христианства
- Вселенские соборы
- Отпадение Римской церквиПросвещение славян
- Крещение Руси
Часть четвертая. О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ
- Назначение человека
- О естественном откровении
- О сверхъестественном Божественном ОткровенииО Священном
- Предании и Священном Писании
- Краткие сведения о Вселенских Соборах
- Символ Веры
- О первом члене Символа Веры
- О втором члене Символа Веры
- Беседа о превечном рождении Сына Божия
- О третьем члене Символа Веры
- Беседа о воплощении Сына Божия
- О четвертом члене Символа Веры
- Беседа о Кресте Христовом
- О пятом члене Символа Веры
- Беседа о Воскресении Христовом
- О шестом члене Символа Веры
- О седьмом члене Символа Веры
- О восьмом члене Символа Веры
- О девятом члене Символа Веры
- О десятом члене Символа Веры
- ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
- ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
- ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
- ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ (ЕВХАРИСТИИ)
- ТАИНСТВО БРАКА
- ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА
- ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
- Об одиннадцатом члене Символа Веры
- Беседа о всеобщем воскресении мертвых
- О двенадцатом члене Символа Веры
- О жизни христианской
- Десять заповедей Закона Божия:
- О первой заповеди Закона Божия
- О второй заповеди Закона Божия
- О третьей заповеди Закона Божия
- О четвертой заповеди Закона Божия
- О пятой заповеди Закона Божия
- О шестой заповеди Закона Божия
- О седьмой заповеди Закона Божия
- О восьмой заповеди Закона Божия
- О девятой заповеди Закона Божия
- О десятой заповеди Закона Божия
- Девять заповедей блаженства
- О первой заповеди блаженства
- О третьей заповеди блаженства
- О четвертой заповеди блаженства
- О пятой заповеди блаженства
- О шестой заповеди блаженства
- О седьмой заповеди блаженства
- О восьмой заповеди блаженства
- О девятой заповеди блаженства
- Беседа о смысле зла
Часть пятая. О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- Понятие о Богослужении
- Храм и его устройство
- О порядке церковных Богослужений
- СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
- НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
- ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
- О Богослужебных книгах
- БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОГОСЛУЖЕНИЙ КРУГА
- Великий пост
- Седмицы (недели) Великого Поста
- Страстная седмица
- Великий Четверг
- Великая Пятница
- Великая Суббота
- ПРАЗДНИК ПАСХИ — СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
- Праздник Пятидесятницы — День Святой Троицы
- О йночестве (монашестве) и монастырях
- О юродстве ради Христа
Послесловие
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