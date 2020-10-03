Древний Восток в античной и раннехристианской традиции

Но подобные сопоставления не кажутся надежными — полумифическую картину мира трудно совместить с географической картой. Важнейшим событием древней истории, сблизившим Восток и Запад (а вскоре и противопоставившим их), явилось образование в середине VI в. до н. э. державы Ахеменидов. Персам впервые удалось объединить под своей властью территории, простиравшиеся от греческих городов малоазийского побережья до пределов Индии. Незадолго до начала Греко-персидских войн Дарий I решил обследовать восточные окраины своей обширной империи. В этой экспедиции принимал участие (а возможно, и возглавлял ее) некто Скилак из карийского города Карианды. Видимо, какая-то версия отчета Скилака о плавании по Инду стала известна в греческом мире. Сведения его «Перилла» цитировал один из первых историков и землеописателей Гекатей Милетский. Скудные фрагменты труда Гекатея сохранились у позднейших античных авторов. К Гекатею и Скилаку восходит описание индийских племен, содержащееся в «Истории» Геродота.

Древним грекам и римлянам страны Дальнего Востока и Южной Азии были известны несравненно хуже, чем Египет, Сирия или Анатолия. Но в сознании античных писателей Индия всегда занимала особое место как земля, расположенная на краю Ойкумены. Вопрос о том, когда впервые греки познакомились с самыми отдаленными областями Азии, остается открытым. Неоднократно предпринимались попытки связать с Индией сообщения об эфиопах, «обожженных солнцем», или других экзотических народностях, упоминаемых уже у Гомера.

Подбор текстов, пер. с древнегреч. и лат., примеч. и аннот. указ. Г.А. Тароняна; введение A.A. Вигасина.

М.: Ладомир, 2007. — 642 с.

Из Бактрии в конце весны Александр с войском пошел на индов; <...> Переправившись за десять дней через Кавказ, он пришел в Александрию, город, основанный им в земле парапамисадов во время его первого похода в Бактрию. Гипарха, поставленного им тогда над городом, он отрешил от должности, потому что, по его мнению, он управлял плохо. Переселив еще в Александрию некоторое число окрестных жителей и оставив там солдат, которые уже не годились для военной службы, он велел Никанору, одному из «друзей», заняться благоустройством города; сатрапом в земле парапамисадов и во всей области вплоть до реки Кофена он назначил Тириеспа.

Придя в город Никею и принеся жертву Афине, он повернул к Кофену, выслав вперед глашатая с приказом Таксилу и всем с этого берега реки встретить его как кому придется. Таксил и прочие князья вышли ему навстречу, с дарами, какие у индов считаются ценнейшими, и пообещали дать ему слонов, которые у них имелись, числом до 25. Тут он разделил свое войско: Гефестиона и Пердикку он послал в землю певкелаотов, к реке Инду, дав им полки Горгия, Клита и Мелеагра, половину конницы «друзей» и всю наемную конницу. Он велел им все земли, лежащие на их пути, или покорять силой, или присоединять на договорных началах, а придя к Инду, приготовить все переправы через реку. С ними отправились Таксил и прочие князья. Придя к Инду они сделали, как приказал им Александр. Астис, князь Певкелаотиды, затеял восстание, погиб сам и погубил город, в который бежал. Воины Гефестиона взяли его после тридцатидневной осады. Сам Астис погиб, а управление городом было поручено Сангаю, который еще раньше перебежал от Астиса к Таксилу: это внушило Александру доверие к нему.