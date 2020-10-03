Древний Восток в античной и раннехристианской традиции
Древним грекам и римлянам страны Дальнего Востока и Южной Азии были известны несравненно хуже, чем Египет, Сирия или Анатолия. Но в сознании античных писателей Индия всегда занимала особое место как земля, расположенная на краю Ойкумены. Вопрос о том, когда впервые греки познакомились с самыми отдаленными областями Азии, остается открытым. Неоднократно предпринимались попытки связать с Индией сообщения об эфиопах, «обожженных солнцем», или других экзотических народностях, упоминаемых уже у Гомера.
Но подобные сопоставления не кажутся надежными — полумифическую картину мира трудно совместить с географической картой. Важнейшим событием древней истории, сблизившим Восток и Запад (а вскоре и противопоставившим их), явилось образование в середине VI в. до н. э. державы Ахеменидов. Персам впервые удалось объединить под своей властью территории, простиравшиеся от греческих городов малоазийского побережья до пределов Индии. Незадолго до начала Греко-персидских войн Дарий I решил обследовать восточные окраины своей обширной империи. В этой экспедиции принимал участие (а возможно, и возглавлял ее) некто Скилак из карийского города Карианды. Видимо, какая-то версия отчета Скилака о плавании по Инду стала известна в греческом мире. Сведения его «Перилла» цитировал один из первых историков и землеописателей Гекатей Милетский. Скудные фрагменты труда Гекатея сохранились у позднейших античных авторов. К Гекатею и Скилаку восходит описание индийских племен, содержащееся в «Истории» Геродота.
Древний Восток в античной и раннехристианской традиции
Подбор текстов, пер. с древнегреч. и лат., примеч. и аннот. указ. Г.А. Тароняна; введение A.A. Вигасина.
М.: Ладомир, 2007. — 642 с.
ISBN 5-86218-474-0
Древний Восток в античной и раннехристианской традиции - Содержание
A.A. Вигасин. Введение
От составителя
1. Геродот. История
2. Ктесий
3. Аристотель
4. Теофраст. Исследование о растениях
5. Полибий. История
6. Цицерон
7. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека
8. Страбон. География
9. Деяния Божественного Августа
10. Квинт Курций Руф. История Александра Великого
11.Гай Плиний Секунд Старший. Естествознание
12. Иосиф Флавий
13. Перипл Эритрейского моря
14. Дион Хрисостом. Речи
15. Плутарх
16. Харитон. Повесть о любви Херея и Каллирои
17. Арриан
18. Аппиан. Римская история
19. Павсаний. Описание Эллады
20. Лукиан
21. Луций Апулей
22. Секст Эмпирик
23. Клавдий Птолемей. География
24. Климент (Клемент) Александрийский. Строматы
25. Тертуллиан. Апология
26. Афиней. Пирующие знатоки
27. Диоген Лаертский. Жизнь и мнения прославившихся в философии
28. Дион Кассий. Римская история
29. Клавдий Элиан
30. Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского
31. Бардесан
32. Лонг. Дафнис и Хлоя
33. Юстин. Сокращение (Эпитома) «Филипповой истории» Трога Помпея
34. Ипполит
35. Евсевий Кесарийский. Предуготовление к Евангелию
36. Эпифаний Кипрский. Краткое истинное изложение веры католической и апостольской Церкви
37. Темистий (Фемистий). Речи
38. Аммиан Марцеллин. Римская история
39. Описание всей земли и народов
40. Изложение рассказов о макаринах
41. Путь следования от Эдема Рая до земли римлян
42. Иероним. Хроника Евсевия
43. Аврелий Августин (Блаженный). О граде Божьем
44. Палладий. О народах Индии и брагманах
45. Филосторгий. Церковная история
46. Эней из Газы. Теофраст, или О бессмертии душ и воскресении тел
47. Прокопий Кесарийский
48. Дамаский из Дамаска. Жизнь философа Исидора
49. Косма Индикоплевст. Христианская топография
Аннотированный указатель
Меры
Древний Восток в античной и раннехристианской традиции - 17 Арриан
Из Бактрии в конце весны Александр с войском пошел на индов; <...> Переправившись за десять дней через Кавказ, он пришел в Александрию, город, основанный им в земле парапамисадов во время его первого похода в Бактрию. Гипарха, поставленного им тогда над городом, он отрешил от должности, потому что, по его мнению, он управлял плохо. Переселив еще в Александрию некоторое число окрестных жителей и оставив там солдат, которые уже не годились для военной службы, он велел Никанору, одному из «друзей», заняться благоустройством города; сатрапом в земле парапамисадов и во всей области вплоть до реки Кофена он назначил Тириеспа.
Придя в город Никею и принеся жертву Афине, он повернул к Кофену, выслав вперед глашатая с приказом Таксилу и всем с этого берега реки встретить его как кому придется. Таксил и прочие князья вышли ему навстречу, с дарами, какие у индов считаются ценнейшими, и пообещали дать ему слонов, которые у них имелись, числом до 25. Тут он разделил свое войско: Гефестиона и Пердикку он послал в землю певкелаотов, к реке Инду, дав им полки Горгия, Клита и Мелеагра, половину конницы «друзей» и всю наемную конницу. Он велел им все земли, лежащие на их пути, или покорять силой, или присоединять на договорных началах, а придя к Инду, приготовить все переправы через реку. С ними отправились Таксил и прочие князья. Придя к Инду они сделали, как приказал им Александр. Астис, князь Певкелаотиды, затеял восстание, погиб сам и погубил город, в который бежал. Воины Гефестиона взяли его после тридцатидневной осады. Сам Астис погиб, а управление городом было поручено Сангаю, который еще раньше перебежал от Астиса к Таксилу: это внушило Александру доверие к нему.
Просмотрел содержание и никаких сомнений: такую книгу надо иметь обязательно! Большое спасибо брату Артему за нее!
Спасибо за интересную и нужную для библеистов книгу! И сделана она удобно для пользования!