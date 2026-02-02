Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь

Пьянов - Славяне
Если вас, уважаемый читатель, интересуют истоки культуры славян, то эта книга, безусловно, привлечет ваше внимание. Автор не обещает разрешение всех проблемных вопросов, но надеется, что его идеи позволят по-иному взглянуть на мир славян, их язык и культуру, на их роль в мировой истории. А это, в свою очередь, раскроет понимание роли великих достижений наших предков и влияние их культуры на мировую цивилизацию в целом. Автор считает необходимым подчеркнуть, что его точка зрения расходится с позицией официальной исторической науки по данной тематике, и предлагает читателю вместе с ним совершить увлекательное путешествие к началам славянского мира в поисках истины.
Мы не ставим задачу доказать существование славян по всей Европе в древности, но тем не менее наше предположение о присутствии славянского элемента в культуре едва ли не каждого из европейских народов является истоком дальнейших наших рассуждений. К сожалению, современные историки, как правило, игнорируют множество фактов, опираясь в основном на уже устаревшие исторические теории. Науке, которую именуют «из стари» или историей, следует давно осознать, что бульшая часть ее построений были заимствованы у представителей западной исторической школы, нередко выполняющих определенный политический заказ.
Мы принимаем за основу нашего исследования методы социологии. Мы прибегаем к базовым инструментам социологического анализа основ языка: народной мифологии, обычаев и обрядов; анализу календарных годовых циклов, используемых древними славянами; анализу следов славянской деятельности в истории иных народов; социологическому анализу как древних, так и современных мифов истории; анализу славянских представлений о богах, демонах, сущностях и их сравнении с религиозными воззрениями христианства и современной науки; анализу воззрений о славянах — исследователями, представителями как исторической, так и идеологической направленности. Все это в совокупности и есть социологический анализ. Мы не претендуем на постижение истины в последней инстанции: движение к ней бесконечно, но предлагаем собственный анализ историко-культурных, религиозных и фольклорных источников о жизни народов славянского мира.
Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь
Монография
М.: Академический проект, 2022, 607 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3925-4
Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь - Оглавление
Введение
Часть первая. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
- Глава 1. Проблема славянских начал
- Глава 2. Постановка проблемы
- Глава 3. Язык и поиск истоков
- Глава 4. Понятие
- Глава 5. Правда и Кривда
- Глава 6. Направления исследований
- Глава 7. Иные направления исследований
Часть вторая. КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ
- Глава 1. Социальное устроение славян
- Глава 2. Магия календаря
- Глава 3. Народные календарные праздники
- Глава 4. Христианство и культура славян
Заключение
Литература
Пьянов Владимир - Книга вторая - Материнская семья и вера славян
Монография
М.: Академический проект, 2022, 629 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3926-1
Пьянов Владимир - Книга вторая - Материнская семья и вера славян - Оглавление
Введение
Часть первая. МАТЕРИНСКАЯ СЕМЬЯ
- Глава 1. Речная культура. Кривичи
- Глава 2. Лесные племена
- Глава 3. Обряды
- Глава 4. Верования материнской эпохи
- Глава 5. Демоны и боги славян
- Глава 6. Образ жизни
Часть вторая. СТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ВЕРЫ
- Глава 1. Путь веры
- Глава 2. Пантеон патриархальных языческих богов
- Глава 3. Мифология балтийских славян
- Глава 4. Земледельческая культура. Радимичи
- Глава 5. Занятия и образ жизни
Выводы
Литература
Пьянов Владимир - Книга третья - Славяне и культура древних народов
Монография
М.: Академический проект, 2022, 589 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3947-6
Пьянов Владимир - Книга третья - Славяне и культура древних народов - Оглавление
Введение
Часть первая. ИСТОКИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
- Глава 1. Истоки славянских народов
- Глава 2. Индоевропейская гипотеза
- Глава 3. Арктическая гипотеза
- Глава 4. Балто-славяне
- Глава 5. Идущие во тьме
- Глава 6. Поиск истоков
Часть вторая. СЛАВЯНЕ И ДРЕВНИЕ НАРОДЫ ЕВРОПЫ
- Глава 7. Древние народы
- Глава 8. Греки
Часть третья. СЛАВЯНЕ
- Глава 9. Восточные славяне
- Глава 10. Западные славяне
- Глава 11. Южные славяне
Заключение
Литература
Пьянов Владимир - Книга четвертая - Славянская Европа
Монография
М.: Академический проект, 2022, 545 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3962-9
Пьянов Владимир - Книга четвертая - Славянская Европа - Оглавление
Введение
Часть первая. ГЕРМАНЦЫ
- Глава 1. Концепция германского этноса
- Глава 2. Германцы
- Глава 3. Мифологические корни германских народов
- Глава 4. Германские народы
Часть вторая. НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
- Глава 5. Обры
- Глава 6. Народы-соседи славян
- Глава 7. Кельты
- Глава 8. Загадочные народы
Заключение
Литература
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