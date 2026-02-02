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Пьянов - Славяне

Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, **History of GDL and Slavs, Cultural Studies Art, Mythology Legends
Если вас, уважаемый читатель, интересуют истоки культуры славян, то эта книга, безусловно, привлечет ваше внимание. Автор не обещает разрешение всех проблемных вопросов, но надеется, что его идеи позволят по-иному взглянуть на мир славян, их язык и культуру, на их роль в мировой истории. А это, в свою очередь, раскроет понимание роли великих достижений наших предков и влияние их культуры на мировую цивилизацию в целом. Автор считает необходимым подчеркнуть, что его точка зрения расходится с позицией официальной исторической науки по данной тематике, и предлагает читателю вместе с ним совершить увлекательное путешествие к началам славянского мира в поисках истины.
Мы не ставим задачу доказать существование славян по всей Европе в древности, но тем не менее наше предположение о присутствии славянского элемента в культуре едва ли не каждого из европейских народов является истоком дальнейших наших рассуждений. К сожалению, современные историки, как правило, игнорируют множество фактов, опираясь в основном на уже устаревшие исторические теории. Науке, которую именуют «из стари» или историей, следует давно осознать, что бульшая часть ее построений были заимствованы у представителей западной исторической школы, нередко выполняющих определенный политический заказ.
Мы принимаем за основу нашего исследования методы социологии. Мы прибегаем к базовым инструментам социологического анализа основ языка: народной мифологии, обычаев и обрядов; анализу календарных годовых циклов, используемых древними славянами; анализу следов славянской деятельности в истории иных народов; социологическому анализу как древних, так и современных мифов истории; анализу славянских представлений о богах, демонах, сущностях и их сравнении с религиозными воззрениями христианства и современной науки; анализу воззрений о славянах — исследователями, представителями как исторической, так и идеологической направленности. Все это в совокупности и есть социологический анализ. Мы не претендуем на постижение истины в последней инстанции: движение к ней бесконечно, но предлагаем собственный анализ историко-культурных, религиозных и фольклорных источников о жизни народов славянского мира.

Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь

Монография
М.: Академический проект, 2022, 607 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3925-4

Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь - Оглавление

Введение
Часть первая. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
  • Глава 1. Проблема славянских начал
  • Глава 2. Постановка проблемы
  • Глава 3. Язык и поиск истоков
  • Глава 4. Понятие
  • Глава 5. Правда и Кривда
  • Глава 6. Направления исследований
  • Глава 7. Иные направления исследований
Часть вторая. КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ
  • Глава 1. Социальное устроение славян
  • Глава 2. Магия календаря
  • Глава 3. Народные календарные праздники
  • Глава 4. Христианство и культура славян
Заключение
Литература
Материнская семья и вера славян

Пьянов Владимир - Книга вторая - Материнская семья и вера славян

Монография
М.: Академический проект, 2022, 629 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3926-1

Пьянов Владимир - Книга вторая - Материнская семья и вера славян - Оглавление

Введение
Часть первая. МАТЕРИНСКАЯ СЕМЬЯ
  • Глава 1. Речная культура. Кривичи
  • Глава 2. Лесные племена
  • Глава 3. Обряды
  • Глава 4. Верования материнской эпохи
  • Глава 5. Демоны и боги славян
  • Глава 6. Образ жизни
Часть вторая. СТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ВЕРЫ
  • Глава 1. Путь веры
  • Глава 2. Пантеон патриархальных языческих богов
  • Глава 3. Мифология балтийских славян
  • Глава 4. Земледельческая культура. Радимичи
  • Глава 5. Занятия и образ жизни
Выводы
Литература
Славяне и культура древних народов

Пьянов Владимир - Книга третья - Славяне и культура древних народов

Монография
М.: Академический проект, 2022, 589 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3947-6

Пьянов Владимир - Книга третья - Славяне и культура древних народов - Оглавление

Введение
Часть первая. ИСТОКИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
  • Глава 1. Истоки славянских народов
  • Глава 2. Индоевропейская гипотеза
  • Глава 3. Арктическая гипотеза
  • Глава 4. Балто-славяне
  • Глава 5. Идущие во тьме
  • Глава 6. Поиск истоков
Часть вторая. СЛАВЯНЕ И ДРЕВНИЕ НАРОДЫ ЕВРОПЫ
  • Глава 7. Древние народы
  • Глава 8. Греки
Часть третья. СЛАВЯНЕ
  • Глава 9. Восточные славяне
  • Глава 10. Западные славяне
  • Глава 11. Южные славяне
Заключение
Литература
Славянская Европа

Пьянов Владимир - Книга четвертая - Славянская Европа

Монография
М.: Академический проект, 2022, 545 с.
Серия "Древность славян"
ISBN 978-5-8291-3962-9

Пьянов Владимир - Книга четвертая - Славянская Европа - Оглавление

Введение
Часть первая. ГЕРМАНЦЫ
  • Глава 1. Концепция германского этноса
  • Глава 2. Германцы
  • Глава 3. Мифологические корни германских народов
  • Глава 4. Германские народы
Часть вторая. НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
  • Глава 5. Обры
  • Глава 6. Народы-соседи славян
  • Глава 7. Кельты
  • Глава 8. Загадочные народы
Заключение
Литература
Views 302
Rating 4.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Andron
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4.0/5 (4)

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