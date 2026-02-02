Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь

Если вас, уважаемый читатель, интересуют истоки культуры славян, то эта книга, безусловно, привлечет ваше внимание. Автор не обещает разрешение всех проблемных вопросов, но надеется, что его идеи позволят по-иному взглянуть на мир славян, их язык и культуру, на их роль в мировой истории. А это, в свою очередь, раскроет понимание роли великих достижений наших предков и влияние их культуры на мировую цивилизацию в целом. Автор считает необходимым подчеркнуть, что его точка зрения расходится с позицией официальной исторической науки по данной тематике, и предлагает читателю вместе с ним совершить увлекательное путешествие к началам славянского мира в поисках истины.

Мы не ставим задачу доказать существование славян по всей Европе в древности, но тем не менее наше предположение о присутствии славянского элемента в культуре едва ли не каждого из европейских народов является истоком дальнейших наших рассуждений. К сожалению, современные историки, как правило, игнорируют множество фактов, опираясь в основном на уже устаревшие исторические теории. Науке, которую именуют «из стари» или историей, следует давно осознать, что бульшая часть ее построений были заимствованы у представителей западной исторической школы, нередко выполняющих определенный политический заказ.

Мы принимаем за основу нашего исследования методы социологии. Мы прибегаем к базовым инструментам социологического анализа основ языка: народной мифологии, обычаев и обрядов; анализу календарных годовых циклов, используемых древними славянами; анализу следов славянской деятельности в истории иных народов; социологическому анализу как древних, так и современных мифов истории; анализу славянских представлений о богах, демонах, сущностях и их сравнении с религиозными воззрениями христианства и современной науки; анализу воззрений о славянах — исследователями, представителями как исторической, так и идеологической направленности. Все это в совокупности и есть социологический анализ. Мы не претендуем на постижение истины в последней инстанции: движение к ней бесконечно, но предлагаем собственный анализ историко-культурных, религиозных и фольклорных источников о жизни народов славянского мира.

Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь

Монография

М.: Академический проект, 2022, 607 с.

Серия "Древность славян"

ISBN 978-5-8291-3925-4

Пьянов Владимир - Книга первая - Славяне - Начало языка и календарь - Оглавление

Введение

Часть первая. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Глава 1. Проблема славянских начал

Глава 2. Постановка проблемы

Глава 3. Язык и поиск истоков

Глава 4. Понятие

Глава 5. Правда и Кривда

Глава 6. Направления исследований

Глава 7. Иные направления исследований

Часть вторая. КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Глава 1. Социальное устроение славян

Глава 2. Магия календаря

Глава 3. Народные календарные праздники

Глава 4. Христианство и культура славян

Заключение

Литература