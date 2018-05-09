Древняя синагога в Херсонесе Таврическом - Материалы и исследования Причерноморского Проекта

Великая греческая колонизация VIII—VI вв. до н. э. охватила все Средиземноморье и Причерноморье, включая отдаленные и глухие районы греческой ойкумены, каким являлось Северное Причерноморье. Здесь по побережью вслед за первым поселением, основанным греками в 647/6 г. до н. э. на острове Березань, на протяжении VI века до н. э. возникают многочисленные греческие апойкии. Колонизация северного берега Черного моря протекала в три этапа.

На завершающем третьем этапе (в последней трети VI века до н. э.) в Юго-Западном Крыму в 528 г. до н. э. основывается Херсонес Таврический. Расположенный почти в крайней юго-западной точке Крыма (рис. 1), Херсонес процветал более двух тысяч лет и в первые века своей истории был местом сосредоточения классической греческой культуры, ее соприкосновения с местным таврским и скифским этносом.

В разные времена своей жизни город был подвержен различного рода варварским влияниям, но, вместе с тем, в античные времена оставался греко-римским городом, в духовной культуре которого всегда превалировали греческие и римские божества и верования. Однако, начиная еще с М. И. Ростовцева и его последователей, в науке утвердилось достаточно обоснованное мнение о культурном и религиозном влиянии с глубокой древности на Северное Причерноморье различных районов Востока, в том числе и весьма отдаленных.

В середине первого и во втором веке нашей эры Херсонес становится опорным пунктом римских войск в их борьбе с Боспорским царством за владычество в Понтийском регионе. Подобно многим городам, Херсонес обладал статусом «друг и союзник Рима». Он продолжал интенсивно развивать международную торговлю, являлся важным политическим, военным и экономическим центром не только в бассейне Понта, но и для всей восточной части Римской империи. Несколько позднее (вероятно, в ранневизантийский период), среди множества различных культурных и религиозных течений и влияний в Херсонесе начинает развиваться христианство (рис. 2).

Многие важные открытия, сделанные в процессе археологических раскопок в северопричерноморском регионе и, особенно в Крыму в советское время, оставались мало известными для ученых Запада. Это касается и изучения истории иудейской культуры в этом регионе. С приходом «гласности» эта ситуация мало- помалу начала меняться. Теперь античный Крым и его древние города могут совместно исследоваться историками и археологами в более полном объеме, чем это было в советский период, когда западные и восточные исследователи почти не имели научных контактов.

Эта новая ситуация дала западной школе изучения греко-римского мира возможность получить доступ к дотоле неизвестным или открыть совершенно новые для себя источники информации. Сказанное относится к изучению иудейской диаспоры и иудаизма. Северное Причерноморье (и, в частности Крым) хранит важные археологические свидетельства существования здесь нескольких значительных, а может быть и влиятельных, иудейских общин. Еще в середине — второй половине прошлого столетия в Пантикапее была найдена целая серия эпиграфических документов, повествующих о существовании на Боспоре значительной иудейской общины.

Это манумиссии (акты об отпущении рабов на волю под гарантии иудейской общины), надписи с упоминаниями синагоги, надгробные памятники с надписями на иврите и изображениями меноры. Такие надписи были найдены в столице азиатского Боспора Фанагории (Даньшин, 1993), а стелы (несколько десятков) с иудейской символикой также в Гермонассе и станице Вышестеблиевская-11 (Кашаев, 2008, рис. 3, 7, 8; Кашаев, Кашовская, 2008, рис. 3—13). Нет сомнения в том, что еще в середине I века н. э. в обеих столицах Боспора и на соседней территории существовали уважаемые и авторитетные иудейские общины (Cм., напр.: Левинская, 2000, с. 199—214).

В октябре 1993 г. доктора Энди Оверман (J. Andrew Overman) и Роберт Макленнан (Robert S. MacLennan, Makalester College, USA), а также Даглас Эдвардс (Douglas Edwards, University of Puget Sound, USA) отправились в Украину, чтобы начать исследовать археологические памятники античного Северного Причерноморья. Их сопровождал Г. И. Тощев, доцент Запорожского государственного университета.

Целью поездки было определение круга памятников, которые могут предоставить информацию об иудейской общине в Северном Причерноморье в эпоху поздней античности и об отношениях между язычниками, иудеями и христианами в греческий, римский и византийский периоды. Несмотря на серьезный интерес историков и писателей к этим проблемам греко-римского и византийского мира, данные темы не были широко известны современным западным ученым. В ходе поездки группа посетила многие памятники археологии и советовалась с украинскими специалистами. После своей поездки они избрали Херсонес местом будущих раскопок.

Древняя синагога в Херсонесе Таврическом - Материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994 —1998 гг. - Том 1

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке — 520 с.

Москва - Севастополь — 2013 г.

ISBN 978-5-91244-104-2

Древняя синагога в Херсонесе Таврическом- Материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994 —1998 гг. - Том 1 - Оглавление

Введение

Глава I. Раскопки «Базилики 1935 г.» и история изучения иудейских древностей Херсонеса

Обзор исследований на северном берегу Херсонеса

Квартал XIX

Базилики и общественные здания, мозаичные полы, фрагменты штукатурки

Эллинистический период (IV—I вв. до н. э.). Жилые постройки и производственные сооружения

Общественная площадь

Монументальные сооружения I—II вв. н. э

Квартал XXII

Жилища и производственные сооружения

Эллинистический период: жилая и производственная застройка

Римский период: жилая и производственная застройка

Классический период (V—IV вв. до н. э.). Некрополь

Византийский период

Гава II. Работы «Причерноморского проекта» в Херсонесе

Исследования 1994 г. и некоторые вопросы методики и методологии

Общие замечания

Первые архивные изыскания

Хронология и периодизация памятников: методические аспекты

Итоги работ 1994 г

Применение новых технологий

Раскопки улицы и экзонартекса «Базилики 1935 г.» в 1994 г

Период I: современность

Период II: византийский четвертый и пятый

Период III: византийский третий

Период IV: византийский первый

Период V: среднеримский

Изучение археологических находок в 1994 г

Характеристика локусов

Раскопки 1995 г

Задачи сезона 1995 года

Период I: современность

Период II: византийский четвертый и пятый

Период III: византийский третий

Период IV: византийский первый

Период V: ранне-, средне- и позднеримский

Период VI: эллинистический

Характеристика локусов

Раскопки 1996 г

Византийский период

Римский период

Эллинистический период

Классический период

Характеристика локусов

Раскопки 1998 г

Ход работ и основные находки

Характеристика локусов

Керамические материалы из раскопок Причерноморского Проекта

Глава III. Эллины, иудеи и христиане в позднеантичном Херсонесе

Планировка и застройка участка комплекса базилики 1935 г. в IV—I вв. до н.э. (А. В. Буйских)

Постройки иудейской синагоги в Херсонесе Таврическом

Элементы иудейской сакральной символики в декоре некоторых античных светильников

Античная фреска херсонесской синагоги: проблема интерпретации археологического контекста

Надписи на иврите на фрагментах фресок из «Базилики 1935 г.»

Епископ Капитон и крещение жителей Херсонесав IV веке по Р.Х

Синагога и церковь Херсонеса Таврического — вражда или преемство?

Заключение

Глоссарий

Библиография

Архивные материалы

Литература

Приложения

I.Описи монет

1994 г

1995 г

1996 г

1998 г

II.Список керамических клейм

1994 г

1995 г

1996 г

III. Индексы ко графическим таблицам находок

IV. Исследования антропологическиго материала из некрополя при «Базилике 1935 г.» (А. В. Иванов)

V. Радиоуглеродное датирование карбонатных штукатурок

VI. Греческие граффити на штукатурке (А. Ю. Виноградов)

Список сокращений

Список иллюстраций

Резюме

Summary

Древняя синагога в Херсонесе Таврическом - Материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994 —1998 гг. - Том 1 - Об истории исследований на северном берегу Херсонеса

Первые археологические исследования в этом районе проводились в 1931 году, как часть работы по изучению всего городища в целом. Вначале Г. Д. Белов вел свои раскопки вдоль береговой линии несколько восточнее «Базилики», поскольку опасался за сохранность культурного слоя на участке, который мог быть разрушен морем. Среди прочих объектов, ему удалось обнаружить остатки винодельческого комплекса позднеантичного времени. В то время, когда Г. Д. Белов приступил к своим работам, границы ныне известных городских кварталов еще не были выявлены. Система обозначений и цифровой нумерации кварталов Херсонесского городища была установлена только в 60-х—70-х гг. ХХ столетия. Она основывается на археологических свидетельствах того, что уже в IV веке до н. э. Херсонес делился на кварталы.

На основе известных к 1950 году границ древних кварталов, А. Л. Якобсон выполнил топографический план Херсонесского городища. Сохранившиеся остатки блоков строений или кварталов, как тогда считалось, соответствуют контурам древних кварталов и сетке улиц античного города. Древняя агора и крупные общественные здания, а также квартал XI, находятся под монастырскими постройками и собором св. Владимира. При строительстве этих зданий все древние сооружения на этом участке были разрушены. В 1935 г. в Северном районе Херсонеса почти на берегу моря Г. Д. Белов обнаружил остатки общественного здания, которые он интерпретировал как базилику. По дате обнаружения она и получила свое название, под которым впоследствии и стала известна в научной литературе и путеводителях.

Несколько слов об истории изучения памятника. В 1935 году, ведя раскопки на Северном берегу Херсонеса, Г. Д. Белов открыл фундаменты стен трех последовательно существовавших на одном и том же участке христианских храмов (рис. 7) (Белов, 1938, с. 137). Малая (самая поздняя) базилика III и окружавшие ее многочисленные могилы относились к X—ХШ векам. В VI—X веках им предшествовала большая базилика II — самый крупный средневековый храм в этой части Херсонеса. Под полукруглой апсидой типичной византийской базилики II в первом же раскопочном сезоне была открыта пятигранная апсида еще одного культового сооружения — так называемого храма I, а под мраморным полом ее среднего нефа — обнаружены остатки цемянкового пола какой-то общественной постройки римского времени.

По ряду признаков, исследователь памятника разделил строительные остатки раннего здания на два самостоятельных комплекса, обозначив храм I как «базилику V века», а здание с цементным полом — предположительно как «мавзолей II века». С этим гипотетическим «мавзолеем» Г. Д. Белов соотносил почетные декреты и стенки мраморных «саркофагов», использованные византийскими строителями в полах монументальной базилики II (Белов, 1938, с. 66, 71; Белов, 1940, с. 286—287). С позиций сегодняшних знаний о Херсонесе, вероятнее было бы предположить перенесение античных мраморных плит с каких-то участков загородного некрополя, упраздненных при расширении городской территории в ранневизантийское время (Зубарь, 1982, с. 48).

Историк античного искусства Г. И. Соколов считал эти плиты декоративными, принадлежащими алтарю или святилищу с алтарями, посвященному Дионису и Гераклу (подр.: Соколов, 1999, с. 435—446). Так или иначе, нет оснований считать эти яркие памятники принадлежностью римского здания, хотя рудименты старой версии «языческого мавзолея» по-прежнему встречаются и в современных публикациях (Якобсон, 1978, с. 103; Завадская, 1999, с. 56). После снятия мозаичного пола, в южном нефе базилики VI века была открыта более ранняя (и меньшая по размеру) мозаика с изображением килика, канфара и виноградных лоз (рис. 10А). В 1950 году раскопки этого участка провел С. Ф. Стржелецкий, убежденно отстаивавший принадлежность ранней мозаики, как и цементного пола с выемкой, христианскому храму I (Стржелецкий, 1950, с. 136).

На всей площади южного нефа большой базилики, и в особенности над ранней мозаикой, им был выделен мощный слой желтоватого грунта, насыщенный фрагментами стенной штукатурки с остатками фресковой росписи. Примерно на семидесяти из более чем четырехсот осколков фрески удалось обнаружить граффити в виде надписей и рисунков разнообразного содержания. Такие рисунки, как изображение креста на подножии, и надписи, содержащие текст молитвы о спасении раба Божьего, недвусмысленно указывали на былую принадлежность фрески христианскому храму.

Однако же на других фрагментах той же фрески тогда же были выделены (хотя и не прочтены) надписи, выполненные на иврите. По предположению первых интерпретаторов памятника, С. Ф. Стржелецкого и О. И. Домбровского, представивших вариант реконструкции фрески, она принадлежала византийской базилике II и относилась к эпохе иконоборчества, а появление в христианском храме граффити на иврите могло быть связано с хазарским присутствием в Херсонесе (Домбровский, 1959, с. 207—227).