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Древс - Корнелюк — На плохом счету у Бога

Владимир Древс, Алексей Корнелюк — На плохом счету у Бога
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, **Eschatology, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Philology Literature

В картине мира ограниченного человека нет картины. Есть только рамки. Сверху, снизу и по бокам.

Я – тот самый ограниченный человек. Здрасьте. Таких, как я, вы встречаете на улице.

Мы держим нос по ветру, а внутри нас слоями прячутся комплексы и детские травмы.

Мы улыбаемся только губами. В наших дипломатах больше жизни, чем в наших сердцах.

Мы – клубок противоречий.

Мы любим жизнь, если за углом маячит смерть.

Мы ценим только то, что вот-вот закончится.

И раз уж я заговорил о смерти, давайте я расскажу вам свою историю.

Стоял тёплый денёк. Парк Горького жил своей жизнью. Всё как обычно: пели птицы, со звоном проезжали велосипедисты, топая, пробегали любители вернуть форму к лету. Всё как всегда. Рамки, рамки, рамки…

Я скинул узкие туфли и, поджав ноги, забрался на лавочку. Брюки от Brioni задрались. Я ослабил галстук. Положил холодную руку на шею и посмотрел на раскрытый дипломат. В нём мой смертный приговор. Ворох бумаг, означающий только одно – конец.

Если вы знаете, что такое оригами, и встречали в интернете всех этих милых бумажных птичек, то из моей кипы можно сложить виселицу. И там непременно буду я висеть и дрыгать ножками, потому что капитально облажался.

Давайте по порядку.

Могу ли я разрулить свои проблемы и не устраивать этот фарс ради слезинки? Не факт… Как в русской рулетке – может сложиться не в мою пользу.

Я влип.
Сдуру взятые обязательства и моя жадность привели меня к долгу в 86 миллионов рублей. А это уже тот случай, когда нянчиться со мной никто не будет. Мне аккуратно намекнули, что начнут с пальцев. Тех самых, которые мама в детстве называла «пальцами пианиста».

Я поморщился, представив удар молотка по фаланге мизинца. Затем возьмутся за ногти – ибо зачем они на сломанных пальцах?

Логика железная.

В общем, Иса шутить не будет. Я вообще не уверен, что он смеяться умеет. Иса – из тех, чья растительность на лице выглядит как забрало у рыцаря. Иса говорит так, что ты сам «нЭпрозвольнА» начинаешь про себя так же думать. Иса не расстаётся с портупеей, в которой по пистолету с каждой стороны. Зачем ему два – не знаю.

Иса любит запах свежего мяса и всегда (ВСЕГДА) знакомится со своими должниками в своём кафе. Там, где сам нанизывает баранину на шампуры. Надеюсь, баранину…

В общем, портрет ясен?
Теперь разберёмся, как я к Исе на радары попал.

Владимир Древс, Алексей Корнелюк — На плохом счету у Бога

Художественная проза с христианскими мотивами
Самоиздат, 2025. — 175 с.

Владимир Древс, Алексей Корнелюк — На плохом счету у Бога — Содержание

  • Глава 1
  • Глава 2
  • Глава 3
  • Глава 4
  • Глава 5
  • Глава 6
  • Глава 7
  • Глава 8
  • Глава 9
  • Глава 10
  • Глава 11
  • Глава 12
  • Глава 13
  • Глава 14
  • Глава 15
  • Глава 16
  • Глава 17
  • Глава 18
  • Глава 19
  • Глава 20
  • Глава 21
  • Глава 22
  • Глава 23
  • Глава 24
  • Глава 25
  • Глава 26
  • Глава 27
  • Глава 28
  • Глава 29
  • Глава 30
  • Глава 31
  • Глава 32
  • Глава 33
  • Глава 34
  • Глава 35
  • Глава 36
  • Глава 37
  • Глава 38
  • Глава 39
  • Глава 40
  • Глава 41
  • Глава 42
  • Глава 43
  • Глава 44
  • Глава 45
  • Глава 46
  • Глава 47
  • Глава 48
  • Глава 49
  • Глава 50
  • Глава 51
  • Глава 52
  • Глава 53
  • Глава 54
  • Глава 55
  • Глава 56
Views 290
Rating 4.5 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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