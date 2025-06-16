Древс - Корнелюк — На плохом счету у Бога
В картине мира ограниченного человека нет картины. Есть только рамки. Сверху, снизу и по бокам.
Я – тот самый ограниченный человек. Здрасьте. Таких, как я, вы встречаете на улице.
Мы держим нос по ветру, а внутри нас слоями прячутся комплексы и детские травмы.
Мы улыбаемся только губами. В наших дипломатах больше жизни, чем в наших сердцах.
Мы – клубок противоречий.
Мы любим жизнь, если за углом маячит смерть.
Мы ценим только то, что вот-вот закончится.
И раз уж я заговорил о смерти, давайте я расскажу вам свою историю.
Стоял тёплый денёк. Парк Горького жил своей жизнью. Всё как обычно: пели птицы, со звоном проезжали велосипедисты, топая, пробегали любители вернуть форму к лету. Всё как всегда. Рамки, рамки, рамки…
Я скинул узкие туфли и, поджав ноги, забрался на лавочку. Брюки от Brioni задрались. Я ослабил галстук. Положил холодную руку на шею и посмотрел на раскрытый дипломат. В нём мой смертный приговор. Ворох бумаг, означающий только одно – конец.
Если вы знаете, что такое оригами, и встречали в интернете всех этих милых бумажных птичек, то из моей кипы можно сложить виселицу. И там непременно буду я висеть и дрыгать ножками, потому что капитально облажался.
Давайте по порядку.
Могу ли я разрулить свои проблемы и не устраивать этот фарс ради слезинки? Не факт… Как в русской рулетке – может сложиться не в мою пользу.
Я влип.
Сдуру взятые обязательства и моя жадность привели меня к долгу в 86 миллионов рублей. А это уже тот случай, когда нянчиться со мной никто не будет. Мне аккуратно намекнули, что начнут с пальцев. Тех самых, которые мама в детстве называла «пальцами пианиста».
Я поморщился, представив удар молотка по фаланге мизинца. Затем возьмутся за ногти – ибо зачем они на сломанных пальцах?
Логика железная.
В общем, Иса шутить не будет. Я вообще не уверен, что он смеяться умеет. Иса – из тех, чья растительность на лице выглядит как забрало у рыцаря. Иса говорит так, что ты сам «нЭпрозвольнА» начинаешь про себя так же думать. Иса не расстаётся с портупеей, в которой по пистолету с каждой стороны. Зачем ему два – не знаю.
Иса любит запах свежего мяса и всегда (ВСЕГДА) знакомится со своими должниками в своём кафе. Там, где сам нанизывает баранину на шампуры. Надеюсь, баранину…
В общем, портрет ясен?
Теперь разберёмся, как я к Исе на радары попал.
Владимир Древс, Алексей Корнелюк — На плохом счету у Бога
Художественная проза с христианскими мотивами
Самоиздат, 2025. — 175 с.
Владимир Древс, Алексей Корнелюк — На плохом счету у Бога — Содержание
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Глава 40
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- Глава 44
- Глава 45
- Глава 46
- Глава 47
- Глава 48
- Глава 49
- Глава 50
- Глава 51
- Глава 52
- Глава 53
- Глава 54
- Глава 55
- Глава 56
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