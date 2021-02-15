Марк Дрисколл - O Новом Завете

Подросткам я считал себя безусловно нравственным и духовным человеком. Я всегда верил в существование Бога и старался вести себя прилично. B старших классах школы я записался на курс «Библия как литературный памятник» из любопытства, потому что совсем ничего не знал о содержании великой книги. Печально, что мы почти всё время ссылались на мнения различных учёных по поводу Библии, но я не припомню, чтобы мы читали само Писание. Позже, когда я учился в колледже, профессора, преподающие самые разные дисциплины, преспокойно критиковали Библию, хотя опять же мы не читали её.

Волею судьбы девушка по имени Грейс, которая впоследствии стала моей невестой, в честь окончания школы преподнесла мне в подарок именную Библию в кожаном переплёте. Спустя несколько месяцев я решил почитать её, не обращая внимания на комментарии издателя и не прибегая к чьей-либо помощи. Мне хотелось составить собственное мнение о содержании книги.

Читая, я был поражён и, надо сказать, оскорблён тем, что Библия говорит о состоянии человека: что мы все поражены грехом, а Бог явился в Иисусе, чтобы умереть и воскреснуть, освобождая людей от рабства сатаны, греха и смерти. Как ни странно, но скандальные сведения, которые я почерпнул из Писания, лишь усилили мой интерес к нему. Я никогда не сталкивался с тем, как прямо и сурово Библия обличала грех.

Я взялся читать Библию, будучи девятнадцатилетним студентом. Тогда я был убеждён, что прекрасно понимаю, о чём говорится в Писании, но как сильно я заблуждался! Bo время чтения Нового Завета нa протяжении нескольких месяцев Бог чудесным образом углубил моё понимание текста и изменил состояние моего сердца. Прохладу равнодушия сменил жар преданности. Я стал христианином не из-за влиянии эмоций, давления близкого человека или жизненного кризиса, но просто потому, что убедился в истинности и пользе Библии.

По мере знакомства с Иисусом посредством чтения Библии, быстро росло моё желание узнавать и любить Его, следовать за Ним и повиноваться Ему во всём. Благодаря провидению Божьему, я попал в прекрасную церковь, где пастор крестил меня в девятнадцать лет и побудил к тому, чтобы посещать paзнообразные занятия по изучению Библии. В двадцать один год я женился на Грейс, и когда нам обоим исполнилось двадцать два года, мы вместе закончили один и тот же колледж. Потом мы вернулись домой, в Сиэтл, потому что Бог призвал нас открывать там церковь.

Спустя три года возникла церковь «Марс Хилл» - изначально это была группа по изучению Библии, которая собиралась у нас в гостиной. Дальнейшая история церкви изложена в моей книге под названием «Исповедь пастора-реформиссионера» (Con- fessions of а Reformission Rev.), но суть дела заключается в том, что к нам приходило много молодых людей, которые практически ничего не знали как об Иисусе, так и о Библии. Ha тот момент я вместе со своим другом Лифом вёл еженедельную национальную радиопрограмму под названием Street Talk. B промежутках между служением в церкви и работой на радио я, по большей части, занимался тем, что отвечал людям на вопросы о Боге и Библии. Многие из моих собеседников стали членами нашей небольшой церкви, крестившись в воде. C годами церковь росла: несколько десятков превратились в несколько сотен, а потом и несколько тысяч. И я уже не мог встречаться с каждым, чтобы ответить на интересующие его вопросы. Я стал писать брошюры, которые мы сами издавали и вручали тем, кто ищет Бога. B тех книжицах я пытался ответить на все вопросы, которые когда-то возникали у меня или озвучивали люди. Ha протяжении многих лет наша церковь распространила тысячи брошюр - люди читали их сами и давали почитать друзьям. Однажды узрев их, мои друзья из издательства Crossway попросили разрешения опубликовать эти труды, что несказанно вдохновило меня.