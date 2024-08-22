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Друкер - Як управляти собою

Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Philosophy, Pastoral Care Counseling
Відомі історичні особи: Наполеон, да Вінчі, Моцарт - завжди добре вміли управляти собою. Саме це значною мірою зробило їх видатними людьми. Але вони - радше винятки, такі непересічні у своїх талантах і досягненнях, що їх варто розглядати як феномени, які перебувають за межами звичайного людського існування. А більшості з нас, навіть тим, чиї здібності досить скромні, доведеться навчитися управляти собою.
Самовдосконалюватись. Доведеться посісти те місце, де ми зможемо принести найбільшу користь. І підтримувати власну розумову активність та зайнятість упродовж 50-річного трудового життя, а це означає знати, коли і як змінити роботу.

Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою

пер. з англ. Ганни Прудкої
К.: КНИГОЛАВ, 2017, 72 с.
Серія «Полиця нон-фікшн»
ISBN 978-966-97610-4-0

Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою - Зміст

  • ЯКІ МОЇ СИЛЬНІ СТОРОНИ?
  • ЯК Я ВИКОНУЮ РОБОТУ?
  • ЯКІ МОЇ ЦІННОСТІ?
  • ДО ЯКОЇ ГРУПИ Я НАЛЕЖУ?
  • ЯКИЙ ВНЕСОК Я МАЮ ЗРОБИТИ?
  • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЗАЄМИНИ
  • ДРУГА ПОЛОВИНА ВАШОГО ЖИТТЯ
Views 143
Rating 5.0 / 5
Added 22.08.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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