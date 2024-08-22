Друкер - Як управляти собою
Відомі історичні особи: Наполеон, да Вінчі, Моцарт - завжди добре вміли управляти собою. Саме це значною мірою зробило їх видатними людьми. Але вони - радше винятки, такі непересічні у своїх талантах і досягненнях, що їх варто розглядати як феномени, які перебувають за межами звичайного людського існування. А більшості з нас, навіть тим, чиї здібності досить скромні, доведеться навчитися управляти собою.
Самовдосконалюватись. Доведеться посісти те місце, де ми зможемо принести найбільшу користь. І підтримувати власну розумову активність та зайнятість упродовж 50-річного трудового життя, а це означає знати, коли і як змінити роботу.
Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою
пер. з англ. Ганни Прудкої
К.: КНИГОЛАВ, 2017, 72 с.
Серія «Полиця нон-фікшн»
ISBN 978-966-97610-4-0
Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою - Зміст
- ЯКІ МОЇ СИЛЬНІ СТОРОНИ?
- ЯК Я ВИКОНУЮ РОБОТУ?
- ЯКІ МОЇ ЦІННОСТІ?
- ДО ЯКОЇ ГРУПИ Я НАЛЕЖУ?
- ЯКИЙ ВНЕСОК Я МАЮ ЗРОБИТИ?
- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЗАЄМИНИ
- ДРУГА ПОЛОВИНА ВАШОГО ЖИТТЯ
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