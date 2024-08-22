Відомі історичні особи: Наполеон, да Вінчі, Моцарт - завжди добре вміли управляти собою. Саме це значною мірою зробило їх видатними людьми. Але вони - радше винятки, такі непересічні у своїх талантах і досягненнях, що їх варто розглядати як феномени, які перебувають за межами звичайного людського існування. А більшості з нас, навіть тим, чиї здібності досить скромні, доведеться навчитися управляти собою.

Самовдосконалюватись. Доведеться посісти те місце, де ми зможемо принести найбільшу користь. І підтримувати власну розумову активність та зайнятість упродовж 50-річного трудового життя, а це означає знати, коли і як змінити роботу.

Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою

пер. з англ. Ганни Прудкої

К.: КНИГОЛАВ, 2017, 72 с.

Серія «Полиця нон-фікшн»

ISBN 978-966-97610-4-0

Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою - Зміст