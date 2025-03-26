В чем заключается высшее благо? Вот великий вопрос, который задавал себе всякий человек и древнего и нового мира. Жизнь перед вами. Раз только вы имеете возможность жить. К чему же направить самые благородные желания? В чем видеть высший дар?

Мы привыкли слышать, что высшее для религиозного человека благо есть вера. Великое это слово красною нитью проходило втечении веков народной религии, и мы легко научились смотреть на веру, как на высшее в мире благо. Но мы ошибаемся. Подобное утверждение может нас сбить с толку. В той главе, которую я вам только что прочел и в которой вы становитесь лицем к лицу с самим источником христианства, сказано: “любовь из них больше”. И сказано это не по ошибке. Ап. Павел за момент до этого говорил о вере. Вот его слова: “и если имею всю веру, так-что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто”. Не по забывчивости а преднамеренно противополагает он их: “а теперь пребывают вера, надежда, любовь, сии три” и, не колеблясь минуты, заканчивает: “но любовь из них больше”.

Но не в одном только этом послании к Коринфянам мы находим указание на любовь, как на высшее в мире благо. Все знаменитые памятники христианского учения сходятся в этом. Петр говорит: “более всего имейте усердную любовь друг к другу”. Иоанн Богослов идет еще дальше, “Бог есть любовь”, говорит он. И вы помните то замечание, которое ап. Павел делает в другом месте: “любовь есть исполнение закона”. Думали ли вы когда- нибудь на что намекал он этим? В его время люди надеялись достичь Небеснго Царствия исполнением десяти заповедей и ста десяти других, выведенных из первых десяти.

Но из учения Христа открывается простейший путь. Исполняя одну Его заповедь, вы, не ведая сами о том, исполняете все сто десять других. Любя - вы бессознательно исполняете весь закон. И вам самим нетрудно убедиться, что это - так. Возьмите любую из заповедей. “Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим”. Но нужно ли обращаться с таким требованием к человеку, который любит Бога? Любовь ручается за исполнение этого закона. “Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно”. Но если кто любит Бога, то неужели захочет он произносить имя Бога напрасно? “Помни день субботний, чтобы святить его”. Но разве не с радостью всякий отдаст один из семи дней более исключительному служению предмету своей любви? Любовь сама по себе исполнила бы все эти заповеди по отношению к Богу. Подобным же образом вам не пришло бы даже на мысль говорить о почитании отца и матери тому, чье сердце горит любовью ко всему человечеству. Он иначе и поступить бы не мог. Нелепо было бы обращаться к такому лицу с заповедью: “не убивай”. Требованием “не кради” вы могли бы его только оскорбить. Как он может воровать у тех, кого он любит? Совершенно излишне было бы просить его, чтобы он не свидетельствовал против друга своего ложно. Если он любил бы своего ближнего, то подобный поступок был бы самым позорным из всего, что он мог сделать. Точно также нет смысла наставлять его, чтобы он не желал ничего из имущества своего соседа. Да, он пожелает приобрести что-нибудь новое своему соседу скорее, чем самому себе. Вот в каком смысле: “любовь есть исполнение закона”. Она правило для исполнения всех правил, она новая заповедь для соблюдения всех старых заповедей, она тайна христианской жизни, открытая Христом.

Теперь ап. Павел, позная эту истину, в этой знаменитой, хвалебной главе дал нам самое замечательное и самое оригинальное исследование о любви. Мы можем разделить это исследование на три части. В начале этой короткой главы мы находим противопоставление любви, в середине - анализ ее, в конце - защиту ее, как высшего дара.

Генри Друммонд – Самое великое в мире – любовь

По заказу церкви “Обновление” г. Мариуполь. – Киев: «Варух», 1996. – 36 с.

Генри Друммонд – Самое великое в мире – любовь - Содержание

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