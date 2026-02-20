Дрюон - Негоже лилиям прясть - Французская волчица

Цикл «Проклятые короли» Мориса Дрюона — это эталон исторического романа, который Джордж Мартин называл главным источником вдохновения для своей «Песни Льда и Пламени». Дрюон с невероятной точностью воссоздает эпоху заката династии Капетингов, где за блеском лилий скрываются жестокие интриги, предательства и проклятие, наложенное магистром тамплиеров на королевский род.

«Негоже лилиям прясть» Пятый роман серии описывает Францию после смерти Людовика Х Сварливого. Королевство остается без прямого наследника, и начинается отчаянная борьба за власть. В центре сюжета — Филипп Пети (будущий Филипп V), который проявляет незаурядную хитрость и решительность, чтобы оттеснить соперников. Название отсылает к «салическому закону», который запрещал женщинам наследовать корону, что стало роковым поворотом для истории Франции и в итоге привело к Столетней войне.

«Французская волчица» Шестой роман переносит действие в Англию, где королева Изабелла, дочь Филиппа Красивого, страдает от унижений своего мужа, Эдуарда II. За ее холодную красоту и беспощадность в борьбе за трон сына её прозвали «Французской волчицей». Это история великой мести и политического переворота: Изабелла вместе со своим любовником Роджером Мортимером собирает армию, чтобы свергнуть короля, запуская цепь событий, которые навсегда изменят лицо Европы.

Дрюон показывает историю не как сухие даты, а как результат столкновения сильных, часто порочных характеров, где каждое решение монарха оплачивается кровью тысяч подданных.

Морис Дрюон - Проклятые короли - Негоже лилиям прясть; Французская волчица

пер. с фр. Н. Жарковой, Ю. Дубинина

М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 672 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-22677-7

Морис Дрюон - Проклятые короли - Негоже лилиям прясть; Французская волчица - Содержание

НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ

Перевод Надежды Жарковой

Пролог

Часть первая ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА Глава I. Белая королева Глава II. Кардинал, не верящий в ад Глава III. Ворота Лиона Глава IV. «Осушим слезы наши» Глава V. Врата конклава Глава VI. Из Нофля в Сен-Марсель Глава VII. Дворцовые ворота Глава VIII. Первые визиты графа Пуатье Глава IX. Дитя, родившееся в пятницу Глава Х. Ассамблея трех династий Глава XI. Жених и невеста играют в кошки-мышки

Часть вторая ГРАФСТВО АРТУА И КОНКЛАВ Глава I. Прибытие графа Робера Глава II. Папский ломбардец Глава III. Плата за преступление Глава IV. «Коль скоро нас вынуждают воевать...» Глава V. Войско регента берет пленного

Часть третья ТРАУР И КОРОНОВАНИЕ Глава I. Королевская кормилица Глава II. Да свершится воля Божия! Глава III. Хитроумный Бувилль Глава IV. «Перед вами король, мессиры» Глава V. Ломбардец в усыпальнице Сен-Дени Глава VI. Франция в железных руках Глава VII. Безжалостно разбитые мечты Глава VIII. Отъезды Глава IX. Накануне коронования Глава X. Реймсские колокола



ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЛЧИЦА

Перевод Юрия Дубинина

Пролог

Часть первая ОТ ТЕМЗЫ ДО ГАРОННЫ Глава I. «Из Тауэра не бегут...» Глава II. Поруганная королева Глава III. Новый клиент мессира Толомеи Глава IV. Лжекрестовый поход Глава V. Ожидание Глава VI. Огнедышащие жерла

Часть вторая ЛЮБОВЬ ИЗАБЕЛЛЫ Глава I. Трапеза папы Иоанна Глава II. Грехи Бувилля замолит папа Глава III. Дорога в Париж Глава IV. Король Карл Глава V. Соединенные кровью Глава VI. Этот благодатный год, год 1325-й Глава VII. Любой умирающий государь

Часть третья ПОХИЩЕННЫЙ КОРОЛЬ Глава I. Супруги-враги Глава II. Возвращение в Нофль Глава III. Королева Тампля Глава IV. Совет в Шаали

Часть четвертая ЛЮТЫЙ ПОХОД Глава I. Харидж Глава II. В предрассветный час Глава III. Херефорд Глава IV. Vox Populi Глава V. Кенилворт Глава VI. Война с котлами Глава VII. Соломенная корона Глава VIII. Bonum Est Глава IX. Раскаленное железо



«Проклятые короли»: историко-биографическая справка

Перевод Н. Жарковой, Л. Ефимова

Примечания. Перевод Л. Ефимова