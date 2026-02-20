Дрюон - Негоже лилиям прясть - Французская волчица

Series Проклятые короли (3 books)

Цикл «Проклятые короли» Мориса Дрюона — это эталон исторического романа, который Джордж Мартин называл главным источником вдохновения для своей «Песни Льда и Пламени». Дрюон с невероятной точностью воссоздает эпоху заката династии Капетингов, где за блеском лилий скрываются жестокие интриги, предательства и проклятие, наложенное магистром тамплиеров на королевский род.

«Негоже лилиям прясть» Пятый роман серии описывает Францию после смерти Людовика Х Сварливого. Королевство остается без прямого наследника, и начинается отчаянная борьба за власть. В центре сюжета — Филипп Пети (будущий Филипп V), который проявляет незаурядную хитрость и решительность, чтобы оттеснить соперников. Название отсылает к «салическому закону», который запрещал женщинам наследовать корону, что стало роковым поворотом для истории Франции и в итоге привело к Столетней войне.

«Французская волчица» Шестой роман переносит действие в Англию, где королева Изабелла, дочь Филиппа Красивого, страдает от унижений своего мужа, Эдуарда II. За ее холодную красоту и беспощадность в борьбе за трон сына её прозвали «Французской волчицей». Это история великой мести и политического переворота: Изабелла вместе со своим любовником Роджером Мортимером собирает армию, чтобы свергнуть короля, запуская цепь событий, которые навсегда изменят лицо Европы.

Дрюон показывает историю не как сухие даты, а как результат столкновения сильных, часто порочных характеров, где каждое решение монарха оплачивается кровью тысяч подданных.

Морис Дрюон - Проклятые короли - Негоже лилиям прясть; Французская волчица

пер. с фр. Н. Жарковой, Ю. Дубинина

М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 672 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-22677-7

Морис Дрюон - Проклятые короли - Негоже лилиям прясть; Французская волчица - Содержание

НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ

  • Перевод Надежды Жарковой

  • Пролог

  • Часть первая ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА

    • Глава I. Белая королева

    • Глава II. Кардинал, не верящий в ад

    • Глава III. Ворота Лиона

    • Глава IV. «Осушим слезы наши»

    • Глава V. Врата конклава

    • Глава VI. Из Нофля в Сен-Марсель

    • Глава VII. Дворцовые ворота

    • Глава VIII. Первые визиты графа Пуатье

    • Глава IX. Дитя, родившееся в пятницу

    • Глава Х. Ассамблея трех династий

    • Глава XI. Жених и невеста играют в кошки-мышки

  • Часть вторая ГРАФСТВО АРТУА И КОНКЛАВ

    • Глава I. Прибытие графа Робера

    • Глава II. Папский ломбардец

    • Глава III. Плата за преступление

    • Глава IV. «Коль скоро нас вынуждают воевать...»

    • Глава V. Войско регента берет пленного

  • Часть третья ТРАУР И КОРОНОВАНИЕ

    • Глава I. Королевская кормилица

    • Глава II. Да свершится воля Божия!

    • Глава III. Хитроумный Бувилль

    • Глава IV. «Перед вами король, мессиры»

    • Глава V. Ломбардец в усыпальнице Сен-Дени

    • Глава VI. Франция в железных руках

    • Глава VII. Безжалостно разбитые мечты

    • Глава VIII. Отъезды

    • Глава IX. Накануне коронования

    • Глава X. Реймсские колокола

ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЛЧИЦА

  • Перевод Юрия Дубинина

  • Пролог

  • Часть первая ОТ ТЕМЗЫ ДО ГАРОННЫ

    • Глава I. «Из Тауэра не бегут...»

    • Глава II. Поруганная королева

    • Глава III. Новый клиент мессира Толомеи

    • Глава IV. Лжекрестовый поход

    • Глава V. Ожидание

    • Глава VI. Огнедышащие жерла

  • Часть вторая ЛЮБОВЬ ИЗАБЕЛЛЫ

    • Глава I. Трапеза папы Иоанна

    • Глава II. Грехи Бувилля замолит папа

    • Глава III. Дорога в Париж

    • Глава IV. Король Карл

    • Глава V. Соединенные кровью

    • Глава VI. Этот благодатный год, год 1325-й

    • Глава VII. Любой умирающий государь

  • Часть третья ПОХИЩЕННЫЙ КОРОЛЬ

    • Глава I. Супруги-враги

    • Глава II. Возвращение в Нофль

    • Глава III. Королева Тампля

    • Глава IV. Совет в Шаали

  • Часть четвертая ЛЮТЫЙ ПОХОД

    • Глава I. Харидж

    • Глава II. В предрассветный час

    • Глава III. Херефорд

    • Глава IV. Vox Populi

    • Глава V. Кенилворт

    • Глава VI. Война с котлами

    • Глава VII. Соломенная корона

    • Глава VIII. Bonum Est

    • Глава IX. Раскаленное железо

«Проклятые короли»: историко-биографическая справка

Перевод Н. Жарковой, Л. Ефимова

Примечания. Перевод Л. Ефимова

