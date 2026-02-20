Трилогия «Конец людей» — это едкая и монументальная панорама заката французской буржуазной элиты в межвоенный период. Если в «Проклятых королях» Дрюон исследовал гибель монархии, то здесь он препарирует разложение высшего общества XX века, где на смену аристократической чести пришли цинизм, власть денег и биологическое увядание.

В центре сюжета — две могущественные династии: банкиры Шудлеры и магнаты Ла-Берри. В первом романе, «Сильные мира сего», мы видим их на пике внешнего величия, которое на деле оказывается гнилым изнутри. Старый банкир Ноэль Шудлер, привыкший управлять судьбами как шахматными фигурами, сталкивается с бунтом собственного сына Франсуа. Дрюон с хирургической точностью описывает конфликт поколений и то, как жажда тотального контроля приводит к семейной и финансовой катастрофе, обнажая ничтожность тех, кто считает себя хозяевами жизни.

Вторая и третья части, «Крушение столпов» и «Свидание в аду», фиксируют окончательный распад. Мы наблюдаем за физическим и моральным дряхлением героев на фоне надвигающейся Второй мировой войны. Былые интриги превращаются в жалкие попытки сохранить ускользающий престиж. Дрюон показывает, что «конец людей» — это не внезапная гибель, а постепенная утрата смыслов, когда секс, политика и искусство становятся лишь инструментами в руках уставших циников. Финал трилогии — это горький итог эпохи, где старая элита, ослепленная собственным эгоизмом, оказывается бессильной перед лицом исторического апокалипсиса.

Морис Дрюон - Трилогия Конец людей - Сильные мира сего; Крушение столпов; Свидание в аду

пер. с фр. Я. Лесюка, М. Кавтарадзе, Ю. Уварова, Н. Кудрявцевой-Лури

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 864 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-09395-9

Морис Дрюон - Трилогия Конец людей - Сильные мира сего; Крушение столпов; Свидание в аду - Содержание

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО (Перевод Я. Лесюка, М. Кавтарадзе, Ю. Уварова)

Пролог

Глава I. Смерть поэта

Глава II. Похороны

Глава III. Замужество Изабеллы

Глава IV. Семья Шудлер

Глава V. Семейный совет

Глава VI. Старцы

КРУШЕНИЕ СТОЛПОВ (Перевод Н. Кудрявцевой-Лури)

Напоминание об усопших великих родов

Глава I. Охота слепца

Глава II. Театр де Де-Виль

Глава III. Крах Шудлера

Глава IV. У разверстой могилы

Глава V. Тишина замка Моглев

СВИДАНИЕ В АДУ (Перевод Я. Лесюка)