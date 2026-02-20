Дрюон - Трилогия Конец людей

Дрюон - Трилогия Конец людей
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature

Трилогия «Конец людей» — это едкая и монументальная панорама заката французской буржуазной элиты в межвоенный период. Если в «Проклятых королях» Дрюон исследовал гибель монархии, то здесь он препарирует разложение высшего общества XX века, где на смену аристократической чести пришли цинизм, власть денег и биологическое увядание.

В центре сюжета — две могущественные династии: банкиры Шудлеры и магнаты Ла-Берри. В первом романе, «Сильные мира сего», мы видим их на пике внешнего величия, которое на деле оказывается гнилым изнутри. Старый банкир Ноэль Шудлер, привыкший управлять судьбами как шахматными фигурами, сталкивается с бунтом собственного сына Франсуа. Дрюон с хирургической точностью описывает конфликт поколений и то, как жажда тотального контроля приводит к семейной и финансовой катастрофе, обнажая ничтожность тех, кто считает себя хозяевами жизни.

Вторая и третья части, «Крушение столпов» и «Свидание в аду», фиксируют окончательный распад. Мы наблюдаем за физическим и моральным дряхлением героев на фоне надвигающейся Второй мировой войны. Былые интриги превращаются в жалкие попытки сохранить ускользающий престиж. Дрюон показывает, что «конец людей» — это не внезапная гибель, а постепенная утрата смыслов, когда секс, политика и искусство становятся лишь инструментами в руках уставших циников. Финал трилогии — это горький итог эпохи, где старая элита, ослепленная собственным эгоизмом, оказывается бессильной перед лицом исторического апокалипсиса.

Морис Дрюон - Трилогия Конец людей - Сильные мира сего; Крушение столпов; Свидание в аду

пер. с фр. Я. Лесюка, М. Кавтарадзе, Ю. Уварова, Н. Кудрявцевой-Лури

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 864 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-09395-9

Морис Дрюон - Трилогия Конец людей - Сильные мира сего; Крушение столпов; Свидание в аду - Содержание

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО (Перевод Я. Лесюка, М. Кавтарадзе, Ю. Уварова)

  • Пролог

  • Глава I. Смерть поэта

  • Глава II. Похороны

  • Глава III. Замужество Изабеллы

  • Глава IV. Семья Шудлер

  • Глава V. Семейный совет

  • Глава VI. Старцы

КРУШЕНИЕ СТОЛПОВ (Перевод Н. Кудрявцевой-Лури)

  • Напоминание об усопших великих родов

  • Глава I. Охота слепца

  • Глава II. Театр де Де-Виль

  • Глава III. Крах Шудлера

  • Глава IV. У разверстой могилы

  • Глава V. Тишина замка Моглев

СВИДАНИЕ В АДУ (Перевод Я. Лесюка)

  • Глава I. Бал чудовищ

  • Глава II. Разрыв

  • Глава III. Возраст страданий

  • Глава IV. Во дворцах Трианона

  • Глава V. Возвращение в Моглев

  • Эпилог

