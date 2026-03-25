Дубовий - На Батьківщині і на чужині

Книга Андрія Дубового «На Батьківщині і на чужині» є унікальною історико-мемуарною працею, що висвітлює долю перших українських переселенців-баптистів, які наприкінці XIX — на початку XX століття заснували одне з найбільших релігійних поселень у штаті Північна Дакота. Автор ставить завдання зберегти для нащадків пам'ять про духовні та побутові виклики, з якими стикнулися піонери, що залишили рідну землю в пошуках релігійної свободи та економічної стабільності. Основна ідея твору полягає в тому, що віра була тим стрижнем, який дозволив українцям не лише вижити в суворих умовах прерій, а й збудувати квітучу громаду, зберігши свою ідентичність далеко від дому.

Содержательна частина книги детально описує географію переселення: від сел Таращанського та Канівського повітів Київщини до містечок Макс, Раш та Кінгі в Північній Дакоті. Дубовий послідовно розбирає етапи адаптації: будівництво перших землянок («содів»), розорювання цілини та заснування перших євангельських церков, які стали центрами соціального життя. Автор приділяє значну увагу постатям духовних лідерів та простих трударів, чиє життя було сповнене важкої праці та щирої молитви. У книзі глибоко досліджується феномен «українського баптизму в екзилі», де традиційні українські звичаї перепліталися з американським способом життя, створюючи особливий культурний пласт.

Текст написаний у щирому, наративному та водночас фактологічно точному стилі, що робить його цінним джерелом як для істориків діаспори, так і для генеалогів. Андрій Дубовий майстерно поєднує особисті спогади з описом суспільних процесів, перетворюючи історію окремих родин на епічне полотно української еміграції. Робота служить фундаментальним ресурсом для вивчення внеску українців у розвиток американського Середнього Заходу та ролі протестантизму в консолідації закордонного українства. Це читання допомагає усвідомити масштаб мужності піонерів, які змогли перетворити дикі прерії на «нову батьківщину», не забуваючи про свої витоки.

А. Дубовий – На Батьківщині і на чужині - З історії українських піонерів у Норт Дакоті

Торонто – Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1957. – 84 с.

А. Дубовий – На Батьківщині і на чужині – Зміст

Передмова

Вступ