Во время царствования Ивана Грозного при царском дворе жил и работал лекарь, вывезенный из Англии. Этот лекарь по какому-то случаю познакомился с бывшим тогда при дворе знатным тамбовским помещиком, бывал у него, и они много толковали о Библии, иметь которую в те времена в России никому не позволялось. У этого помещика был слуга Матвей Семенов — умный, смышленый, грамотный по тем временам человек, который понял библейскую истину скорее, чем помещик.

Библия оказалась для Семенова сильнодействующей и незамедлительно подействовала на его пылкую душу. Вскоре он пренебрег обрядами православной церкви и не стал поклоняться иконам. Достал славянскую библию и начал внушать своим близким о поклонении Богу в «Духе» и «Истине». В то время было очень опасно и даже совсем невозможно говорить, что-либо против православных обрядов. Как только священнослужители узнали об отступлении Семенова от обрядов православной церкви, его немедленно арестовали и приговорили к смертной казни через колесование. Ни муки, ни страдания, которые он переносил во время казни, не поколебали в нем живой веры в святость учения духовного христианства, которое он исповедовал. Поэтому, можно полагать, что Матвей Семенов был первым основателем учения духовных христиан в России.

Казнь первого мученика в России за идею духовного безобрядового христианства оставила глубокий след в сердцах слышавших его проповеди. Последователи нового учения, близкие Семенову люди, умевшие читать славянскую Библию, передавали ее из рук в руки, а при приобретении платили большие деньги. Образованный ими вокруг Библии кружок интимных друзей, хранил глубокую тайну и расширял их умственный кругозор по мере того, как усваивались Библейские тексты. Места в Библии, написанные против поклонения делам рук человеческих, выучивались наизусть и постоянно цитировались всем православным, желающим послушать тайны Святой книги.

Никита Дубровин - Духовные христиане - молокане

М.: Юрлитинформ, 2014. - 432 с.

ISBN 978-5-4396-0709-9

Никита Дубровин - Духовные христиане – молокане - Содержание