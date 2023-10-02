Немало таких тайн, загадок, вопросов и проблем возникло и перед автором при постижении библейской мудрости через язык Священного Писания, оказавшего весьма и весьма существенное воздействие на языки и культуру многих народов мира, в том числе и на наш родной русский язык и русскую культуру. И хотя моё исследование посвящено сравнительно небольшому фрагменту огромной, как океан, библейской языковой стихии, фрагменту, именуемому библейской фразеологией русского языка, я уверена, что на этом пути нас ждёт немало интересных, увлекательных и захватывающих открытий.

Кира Николаевна Дубровина - Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре

Москва, Флинта, Наука, 2012

ISBN 978-5-9765-0983-2

ISBN 978-5-02-037296-2

Кира Николаевна Дубровина - Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре - Содержание

Введение

О чём эта книга

Немного о Библии

Как понимать библейские обороты

О времени, способах и особенностях образования библейских фразеологизмов

«Небиблейские» библейские фразеологизмы, «вполне» библейские и не очень

Истории, спрессованные в БФ

Окольными путями

Нигде кроме как в собственном доме

Библеизмы, «замешанные» на фольклоре

Вертеп и народная драма

От библии до библейских фразеологизмов русского языка, или жизнь на чужбине

Много ли значений совсем без изменений?

Метафора, она и в Библии метафора

От прямого к переносному

Четыре значения в одном «блудном сыне»

От хорошего к плохому

Бывает и по-другому

О десакрализации с иронией

Откуда новые значения (причины языковые и не только)

Парадокс архаических БФ

И снова о «приспособленцах»

И в БФ бывают ашипки, или Кто виноват и что делать?

Парадоксы советской эпохи: библейские фразеологизмы на службе коммунистической идеологии

Такая вот история с географией, или комментарии к библейским фразеологизмам

Русские и иноязычные библейские фразеологизмы. Их сходства и различия

У нас так много общего!

Мы все такие разные!

Различия в компонентном составе и внутренней форме БФ разных языков

Библейские фразеологизмы и словесное искусство

Библейские обороты в названиях литературных произведений

Обретение крыльев

Библейские фразеологизмы в художественной литературе

Библия и библеизмы в жизни и творчестве А.С. Пушкина

Библейская фразеология в произведениях А.П. Чехова

Библейская фразеология в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина

Особенности стилистического использования библеизмов в творчестве В.В. Маяковского

Библейские фразеологизмы в современных СМИ

Библейская фразеология и изобразительное искусство

Древнерусская икона и западноевропейская христианская живопись

От живописи к БФ и наоборот

Ещё раз о блудном сыне

Тайная вечеря

Моление о чаше

Христос перед Каиафой

В чём же каялась Мария Магдалина?

Библейская фразеология и лубок

Библеизмы и музыкальная культура

Немного о духовной музыке

Первый царь Израиля Саул

Иудейский богатырь Самсон

О Вавилоне и вавилонском столпотворении

Лейся, песня, на просторе!

Заключение

Библиография

Список сокращённых и полных названий книг Ветхого и Нового Завета, цитируемых в книге (в порядке их следования в Библии)

Ветхий Завет

Новый Завет

Иллюстрации

Кира Николаевна Дубровина - Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре - Введение

Тема книги тесно связана с Библией. Но ведь о Библии написано столько научных исследований – богословских и философских, филологических и исторических, литературоведческих и искусствоведческих, – столько толкований, энциклопедий и других сочинений, что сейчас, в XXI в., по точному замечанию протоиерея Александра Меня, «одни лишь труды о Библии и комментарии к ней могли бы заполнить обширное книгохранилище, где на каждую строчку Писания пришлось бы по целому стеллажу толкований» (Мень, 1997, ч. 1, с. 10). И тем не менее эта великая книга хранит в себе ещё много неразгаданных тайн.

Определяя содержание книги, можно сказать, что она о неизвестном в известном и об известном в неизвестном. Поясню, что я имею в виду. Вряд ли найдётся человек, который ничего не знает о Библии – этой удивительной «Книге книг». Если кто-то и не читал её и никогда не держал в руках, то по крайней мере слышал или читал хоть что-нибудь о ней. Из авторитетных источников известно, что Библия, будучи переведённой более чем на 1800 языков мира, стала одной из самых распространённых книг на всех континентах нашей планеты (см. Мень, 1997, ч. 1, с. 10). Так что будем считать, что Библия – это то, о чём в большей или меньшей степени известно всем. А вот все ли хорошо знакомы с её сюжетами и персонажами, с отражёнными в ней историческими событиями, географическими, этнографическими и другими сведениями, а также с заложенными в Священном Писании философскими идеями, морально-этическими и правовыми нормами и, наконец, с заключённой в Библии культурой народов Востока?

Возможно, для многих читателей, за исключением узких специалистов в области библеистики, именно здесь и обнаружится много неизвестного. Все ли знают, например, историю волхва Валаама и его ослицы? А кого и за что мы называем валаамовой ослицей! А про козла отпущения читали? И знаете, почему так называют человека, вынужденного отвечать за чужие ошибки и чужую вину? А известно ли вам, откуда произошли обороты башня из слоновой кости; А судьи кто? добрый самаритянин; блудный сын и многие другие? Если известно, честь вам и хвала, а если неизвестно, не огорчайтесь: я обязательно расскажу об этих выражениях.