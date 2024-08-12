Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания

Мозг, как и нервная система в целом, — очень сложно устроенный орган. Во все времена и эпохи люди, понимая его важность, пытались с чем-то его сопоставить — как правило, со сложными техническими изобретениями, на тот момент передовыми. Например, Рене Декарт в XVII веке сравнивал мозг с механико-пневматической системой, где имеются различные рычаги, шестеренки и баллоны с газом. В XIX веке мозг пытались уподобить телефонной станции, потому что в нем есть структуры, похожие на провода, присутствует связь центра и периферии, а внутри ведутся постоянные «разговоры».

Сейчас мы в основном сравниваем мозг с компьютером, это понятная всем аналогия, хотя и она не совсем точна. Так, у нас в голове есть «центральный процессор» — высшие зоны коры больших полушарий. К ним относятся области, которые занимаются мышлением, принятием решений. Для того чтобы центральный процессор работал, ему нужны дополнительные вычислительные устройства, которые находятся на входе и выходе. В компьютере устройства ввода — это клавиатура, микрофон, видеокамера — все они передают сигналы внутрь, к «мозгу». У человека это делают различные органы чувств — вместо камеры у нас глаза и сетчатка, вместо микрофона — уши и улитка.

Или, например, блоки памяти. В компьютере память бывает оперативная, для выполнения задач «здесь и сейчас», и та, что надежно сохраняет информацию на винчестере или его аналоге. У нас тоже есть кратковременная и долговременная память. За то, что мы помним, что поставили на плиту молоко две минуты назад, и за то, что помним, как в первом классе мы подарили учительнице гладиолусы с дачи, отвечают разные процессы, происходящие на уровне отдельных нервных клеток. Компьютерному блоку питания в нашем мозге соответствуют центры сна и бодрствования. И хотя сам по себе этот блок не очень сложный, но если он сломается, компьютер работать не будет. Человек же при повреждении этих небольших по объему центров впадает в коматозное состояние.

Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания

Москва: Эксмо, 2024, 448 с.

Серия "Дубынин о мозге"

ISBN 9 78-5-04-187992-1

Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ И РАБОТЫ МОЗГА. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

На что похож наш мозг?

Мозг как химическая конструкция

Нейронные сети

Макроанатомия мозга. Его строение

Что такое потребности?

Классификация потребностей

Центры потребностей

Глава 2. МОЗГ И ЕДА. ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Пищевые рефлексы

Центр пищевой потребности, центр голода

Что мы едим? Микрокомпоненты питания

Зачем мы едим? Распознавание вкуса пищи

Пища как источник положительных эмоций

Глава 3. МОЗГ И ЛЮБОПЫТСТВО

Что такое любопытство?

Типы исследовательского поведения

Ориентировочный рефлекс

Поисковое поведение

Манипуляция с предметами

Развитие речи у человека

Глава 4. МОЗГ И СТРАХ

Как страх и боль заботятся о нашей безопасности

Темпераменты человека

Страх и обучение

Стресс, неопределенность и желание заглянуть в будущее

Управление страхами

Глава 5. МОЗГ: ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Детско-родительское поведение

Детское поведение

Глава 6. МОЗГ: ЛЮБОВЬ, СЕКС, ПРИВЯЗАННОСТЬ

Размножение — это серьезно!

Структуры мозга, отвечающие за половое поведение

Сложности процесса размножения

Положительные эмоции, эрогенные зоны и оргазм

Привязанность и любовь

Стратегии полового поведения: верность и ветреность

Глава 7. МОЗГ: ПОДРАЖАНИЕ. БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ДРУГИХ

Зачем и почему мы подражаем?

Подражание, имитация, синхронизация поведения

Зеркальные нейроны и процесс обучения нейросетей Подражание движениям

Эмоциональное подражание, сопереживание

Нейроны общей картины мира, «отзеркаливание» мировосприятия

Подражание как важнейший шаг к культуре

Значимость зеркальных нейронов

Глава 8. МОЗГ И АГРЕССИЯ

Причины агрессии

Мозговые представительства, связанные с агрессивными реакциями

Конфликты, агрессия, стресс и гормоны

Агрессия, обучение, норадреналин

Виды агрессии и запуск механизма агрессии

Нейромедиаторы, связанные с агрессией

Глава 9. ЛИДЕРЫ И ПОДЧИНЕННЫЕ

Потребность лидировать или стремление подчиняться

Лидерство и подчинение у общественных насекомых

Виды управления в сообществах млекопитающих

Стайное поведение. Управление и подчинение в стае

Мозговые центры, связанные с лидерством и подчинением

Влияние серотонина и МАО на статус особи в стае

Мозг — арена конкуренции многих программ

Глава 10. ГОМЕОСТАЗ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Что такое гомеостаз

Гомеостатические реакции вегетативной нервной системы

От чего зависит здоровье и продолжительность жизни

Как мозг управляет дыханием

Основные проблемы настоящего времени — инфаркты и инсульты

Глава 11. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ, СОН, ЛЕНЬ, СВОБОДА, УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДВИЖЕНИЙ

Терморегуляция

Нейроэндокринные взаимодействия

Система «сон и бодрствование»

Лень, или Программа экономии сил

Радость движений

Игровое поведение

Груминг, поддержание чистоты тела

Рефлекс свободы

Глава 12. ПОТРЕБНОСТИ И МЕДИАТОРЫ

Синаптические механизмы работы мозга

Эмоции и выбор поведенческих программ

Важнейшие медиаторы, связанные с эмоциями

Вещества, похожие на дофамин

Прочие медиаторы, связанные с положительными эмоциями

Прямое электрическое воздействие

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ