Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания

Дубынин - Мозг и его потребности 2.0
Мозг, как и нервная система в целом, — очень сложно устроенный орган. Во все времена и эпохи люди, понимая его важность, пытались с чем-то его сопоставить — как правило, со сложными техническими изобретениями, на тот момент передовыми. Например, Рене Декарт в XVII веке сравнивал мозг с механико-пневматической системой, где имеются различные рычаги, шестеренки и баллоны с газом. В XIX веке мозг пытались уподобить телефонной станции, потому что в нем есть структуры, похожие на провода, присутствует связь центра и периферии, а внутри ведутся постоянные «разговоры».
Сейчас мы в основном сравниваем мозг с компьютером, это понятная всем аналогия, хотя и она не совсем точна. Так, у нас в голове есть «центральный процессор» — высшие зоны коры больших полушарий. К ним относятся области, которые занимаются мышлением, принятием решений. Для того чтобы центральный процессор работал, ему нужны дополнительные вычислительные устройства, которые находятся на входе и выходе. В компьютере устройства ввода — это клавиатура, микрофон, видеокамера — все они передают сигналы внутрь, к «мозгу». У человека это делают различные органы чувств — вместо камеры у нас глаза и сетчатка, вместо микрофона — уши и улитка.
Или, например, блоки памяти. В компьютере память бывает оперативная, для выполнения задач «здесь и сейчас», и та, что надежно сохраняет информацию на винчестере или его аналоге. У нас тоже есть кратковременная и долговременная память. За то, что мы помним, что поставили на плиту молоко две минуты назад, и за то, что помним, как в первом классе мы подарили учительнице гладиолусы с дачи, отвечают разные процессы, происходящие на уровне отдельных нервных клеток. Компьютерному блоку питания в нашем мозге соответствуют центры сна и бодрствования. И хотя сам по себе этот блок не очень сложный, но если он сломается, компьютер работать не будет. Человек же при повреждении этих небольших по объему центров впадает в коматозное состояние.
Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания
Москва: Эксмо, 2024, 448 с.
Серия "Дубынин о мозге"
ISBN 9 78-5-04-187992-1
Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ И РАБОТЫ МОЗГА. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
- На что похож наш мозг?
- Мозг как химическая конструкция
- Нейронные сети
- Макроанатомия мозга. Его строение
- Что такое потребности?
- Классификация потребностей
- Центры потребностей
Глава 2. МОЗГ И ЕДА. ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
- Пищевые рефлексы
- Центр пищевой потребности, центр голода
- Что мы едим? Микрокомпоненты питания
- Зачем мы едим? Распознавание вкуса пищи
- Пища как источник положительных эмоций
Глава 3. МОЗГ И ЛЮБОПЫТСТВО
- Что такое любопытство?
- Типы исследовательского поведения
- Ориентировочный рефлекс
- Поисковое поведение
- Манипуляция с предметами
- Развитие речи у человека
Глава 4. МОЗГ И СТРАХ
- Как страх и боль заботятся о нашей безопасности
- Темпераменты человека
- Страх и обучение
- Стресс, неопределенность и желание заглянуть в будущее
- Управление страхами
Глава 5. МОЗГ: ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
- Детско-родительское поведение
- Детское поведение
Глава 6. МОЗГ: ЛЮБОВЬ, СЕКС, ПРИВЯЗАННОСТЬ
- Размножение — это серьезно!
- Структуры мозга, отвечающие за половое поведение
- Сложности процесса размножения
- Положительные эмоции, эрогенные зоны и оргазм
- Привязанность и любовь
- Стратегии полового поведения: верность и ветреность
Глава 7. МОЗГ: ПОДРАЖАНИЕ. БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ДРУГИХ
- Зачем и почему мы подражаем?
- Подражание, имитация, синхронизация поведения
- Зеркальные нейроны и процесс обучения нейросетей Подражание движениям
- Эмоциональное подражание, сопереживание
- Нейроны общей картины мира, «отзеркаливание» мировосприятия
- Подражание как важнейший шаг к культуре
- Значимость зеркальных нейронов
Глава 8. МОЗГ И АГРЕССИЯ
- Причины агрессии
- Мозговые представительства, связанные с агрессивными реакциями
- Конфликты, агрессия, стресс и гормоны
- Агрессия, обучение, норадреналин
- Виды агрессии и запуск механизма агрессии
- Нейромедиаторы, связанные с агрессией
Глава 9. ЛИДЕРЫ И ПОДЧИНЕННЫЕ
- Потребность лидировать или стремление подчиняться
- Лидерство и подчинение у общественных насекомых
- Виды управления в сообществах млекопитающих
- Стайное поведение. Управление и подчинение в стае
- Мозговые центры, связанные с лидерством и подчинением
- Влияние серотонина и МАО на статус особи в стае
- Мозг — арена конкуренции многих программ
Глава 10. ГОМЕОСТАЗ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ
- Что такое гомеостаз
- Гомеостатические реакции вегетативной нервной системы
- От чего зависит здоровье и продолжительность жизни
- Как мозг управляет дыханием
- Основные проблемы настоящего времени — инфаркты и инсульты
Глава 11. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ, СОН, ЛЕНЬ, СВОБОДА, УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДВИЖЕНИЙ
- Терморегуляция
- Нейроэндокринные взаимодействия
- Система «сон и бодрствование»
- Лень, или Программа экономии сил
- Радость движений
- Игровое поведение
- Груминг, поддержание чистоты тела
- Рефлекс свободы
Глава 12. ПОТРЕБНОСТИ И МЕДИАТОРЫ
- Синаптические механизмы работы мозга
- Эмоции и выбор поведенческих программ
- Важнейшие медиаторы, связанные с эмоциями
- Вещества, похожие на дофамин
- Прочие медиаторы, связанные с положительными эмоциями
- Прямое электрическое воздействие
НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
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