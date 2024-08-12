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Дубынин - Мозг и его потребности 2.0

Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Health
Мозг, как и нервная система в целом, — очень сложно устроенный орган. Во все времена и эпохи люди, понимая его важность, пытались с чем-то его сопоставить — как правило, со сложными техническими изобретениями, на тот момент передовыми. Например, Рене Декарт в XVII веке сравнивал мозг с механико-пневматической системой, где имеются различные рычаги, шестеренки и баллоны с газом. В XIX веке мозг пытались уподобить телефонной станции, потому что в нем есть структуры, похожие на провода, присутствует связь центра и периферии, а внутри ведутся постоянные «разговоры».
Сейчас мы в основном сравниваем мозг с компьютером, это понятная всем аналогия, хотя и она не совсем точна. Так, у нас в голове есть «центральный процессор» — высшие зоны коры больших полушарий. К ним относятся области, которые занимаются мышлением, принятием решений. Для того чтобы центральный процессор работал, ему нужны дополнительные вычислительные устройства, которые находятся на входе и выходе. В компьютере устройства ввода — это клавиатура, микрофон, видеокамера — все они передают сигналы внутрь, к «мозгу». У человека это делают различные органы чувств — вместо камеры у нас глаза и сетчатка, вместо микрофона — уши и улитка.
Или, например, блоки памяти. В компьютере память бывает оперативная, для выполнения задач «здесь и сейчас», и та, что надежно сохраняет информацию на винчестере или его аналоге. У нас тоже есть кратковременная и долговременная память. За то, что мы помним, что поставили на плиту молоко две минуты назад, и за то, что помним, как в первом классе мы подарили учительнице гладиолусы с дачи, отвечают разные процессы, происходящие на уровне отдельных нервных клеток. Компьютерному блоку питания в нашем мозге соответствуют центры сна и бодрствования. И хотя сам по себе этот блок не очень сложный, но если он сломается, компьютер работать не будет. Человек же при повреждении этих небольших по объему центров впадает в коматозное состояние.

Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания

Москва: Эксмо, 2024, 448 с.
Серия "Дубынин о мозге"
ISBN 9 78-5-04-187992-1

Дубынин Вячеслав - Мозг и его потребности 2.0 - От питания до признания - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ И РАБОТЫ МОЗГА. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
  • На что похож наш мозг?
  • Мозг как химическая конструкция
  • Нейронные сети
  • Макроанатомия мозга. Его строение
  • Что такое потребности?
  • Классификация потребностей
  • Центры потребностей
Глава 2. МОЗГ И ЕДА. ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
  • Пищевые рефлексы
  • Центр пищевой потребности, центр голода
  • Что мы едим? Микрокомпоненты питания
  • Зачем мы едим? Распознавание вкуса пищи
  • Пища как источник положительных эмоций
Глава 3. МОЗГ И ЛЮБОПЫТСТВО
  • Что такое любопытство?
  • Типы исследовательского поведения
  • Ориентировочный рефлекс
  • Поисковое поведение
  • Манипуляция с предметами
  • Развитие речи у человека
Глава 4. МОЗГ И СТРАХ
  • Как страх и боль заботятся о нашей безопасности
  • Темпераменты человека
  • Страх и обучение
  • Стресс, неопределенность и желание заглянуть в будущее
  • Управление страхами
Глава 5. МОЗГ: ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
  • Детско-родительское поведение
  • Детское поведение
Глава 6. МОЗГ: ЛЮБОВЬ, СЕКС, ПРИВЯЗАННОСТЬ
  • Размножение — это серьезно!
  • Структуры мозга, отвечающие за половое поведение
  • Сложности процесса размножения
  • Положительные эмоции, эрогенные зоны и оргазм
  • Привязанность и любовь
  • Стратегии полового поведения: верность и ветреность
Глава 7. МОЗГ: ПОДРАЖАНИЕ. БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ДРУГИХ
  • Зачем и почему мы подражаем?
  • Подражание, имитация, синхронизация поведения
  • Зеркальные нейроны и процесс обучения нейросетей Подражание движениям
  • Эмоциональное подражание, сопереживание
  • Нейроны общей картины мира, «отзеркаливание» мировосприятия
  • Подражание как важнейший шаг к культуре
  • Значимость зеркальных нейронов
Глава 8. МОЗГ И АГРЕССИЯ
  • Причины агрессии
  • Мозговые представительства, связанные с агрессивными реакциями
  • Конфликты, агрессия, стресс и гормоны
  • Агрессия, обучение, норадреналин
  • Виды агрессии и запуск механизма агрессии
  • Нейромедиаторы, связанные с агрессией
Глава 9. ЛИДЕРЫ И ПОДЧИНЕННЫЕ
  • Потребность лидировать или стремление подчиняться
  • Лидерство и подчинение у общественных насекомых
  • Виды управления в сообществах млекопитающих
  • Стайное поведение. Управление и подчинение в стае
  • Мозговые центры, связанные с лидерством и подчинением
  • Влияние серотонина и МАО на статус особи в стае
  • Мозг — арена конкуренции многих программ
Глава 10. ГОМЕОСТАЗ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ
  • Что такое гомеостаз
  • Гомеостатические реакции вегетативной нервной системы
  • От чего зависит здоровье и продолжительность жизни
  • Как мозг управляет дыханием
  • Основные проблемы настоящего времени — инфаркты и инсульты
Глава 11. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ, СОН, ЛЕНЬ, СВОБОДА, УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДВИЖЕНИЙ
  • Терморегуляция
  • Нейроэндокринные взаимодействия
  • Система «сон и бодрствование»
  • Лень, или Программа экономии сил
  • Радость движений
  • Игровое поведение
  • Груминг, поддержание чистоты тела
  • Рефлекс свободы
Глава 12. ПОТРЕБНОСТИ И МЕДИАТОРЫ
  • Синаптические механизмы работы мозга
  • Эмоции и выбор поведенческих программ
  • Важнейшие медиаторы, связанные с эмоциями
  • Вещества, похожие на дофамин
  • Прочие медиаторы, связанные с положительными эмоциями
  • Прямое электрическое воздействие
НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
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Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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