Человеческая история - это не просто процесс, в котором можно зафиксировать те или иные, более или менее значимые события. Взгляд верующего склонен искать в этих событиях особую логику, смысл. Для теолога история - пространство диалога человека и Творца, область Божьего промысла...

Конечно, научиться истолковывать историю, объяснять с провиденциальной точки зрения те или иные исторические события - задача не из легких. В библейские времена этим успешно занимались только пророки. Однако сама возможность такого истолкования остается. Поэтому собственно теология истории - вполне законная часть теологии.

В отличие от библейских времен, когда границы народа Божьего были вполне определенными, настоящее время характерно тем, что сейчас эти границы мерцающие, размытые ... А теологический анализ легче проводить в каких-то заданных рамках. Естественно в этой связи нам было заняться исследованием духовных движений внутри народа Божьего, а из них выбрать те, на которых Божье действие, если так можно выразиться, обозначилось в большей мере. Здесь, в сравнительно ограниченных областях, возможность ухватить смысл значительно возрастает ...

В этой книге представлены два исследования. Это «Реактивация смыслов и динамика жизни: «духовные движения в РПЦ в ХХ веке: экклезиологический аспект» и «Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского диалога». Первое рассматривает четыре духовных движения внутри русского православия. Второе посвящено внутрииудейскому духовному движению - религиозному сионизму.

Андрей Дударев - Теология духовных движений

СПб.: Алетейя, 2016. - 136 с.

ISBN: 978 -5 -9 067 0-561-7

Андрей Дударев - Теология духовных движений - Содержание

Предисловие

Реактивация смыслов и динамика жизни :

Духовные движения в РПЦ в ХХ веке: экклезиологический аспект

Введение

Часть 1. Экклезиологические модели как средства описания духовных движений

Часть 2. Духовные движения в РПЦ в ХХ веке в различных экклезиологических парадигмах

Заключение

Теоретическая схема и социальная группа

К вопросу о деконструкци и экклезиологического дискурса

Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского диалога

Введение

Часть 1. История сионизма

Часть 2. Теология сионизма

Часть 3. Сионизм и мессианизм

Часть 4. Критика сионизма

Часть 5. Сионизм и христианство

Вместо итога