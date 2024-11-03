Дударев - Теология духовных движений
Человеческая история - это не просто процесс, в котором можно зафиксировать те или иные, более или менее значимые события. Взгляд верующего склонен искать в этих событиях особую логику, смысл. Для теолога история - пространство диалога человека и Творца, область Божьего промысла...
Конечно, научиться истолковывать историю, объяснять с провиденциальной точки зрения те или иные исторические события - задача не из легких. В библейские времена этим успешно занимались только пророки. Однако сама возможность такого истолкования остается. Поэтому собственно теология истории - вполне законная часть теологии.
В отличие от библейских времен, когда границы народа Божьего были вполне определенными, настоящее время характерно тем, что сейчас эти границы мерцающие, размытые ... А теологический анализ легче проводить в каких-то заданных рамках. Естественно в этой связи нам было заняться исследованием духовных движений внутри народа Божьего, а из них выбрать те, на которых Божье действие, если так можно выразиться, обозначилось в большей мере. Здесь, в сравнительно ограниченных областях, возможность ухватить смысл значительно возрастает ...
В этой книге представлены два исследования. Это «Реактивация смыслов и динамика жизни: «духовные движения в РПЦ в ХХ веке: экклезиологический аспект» и «Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского диалога». Первое рассматривает четыре духовных движения внутри русского православия. Второе посвящено внутрииудейскому духовному движению - религиозному сионизму.
Андрей Дударев - Теология духовных движений
СПб.: Алетейя, 2016. - 136 с.
ISBN: 978 -5 -9 067 0-561-7
Андрей Дударев - Теология духовных движений - Содержание
Предисловие
Реактивация смыслов и динамика жизни :
Духовные движения в РПЦ в ХХ веке: экклезиологический аспект
- Введение
- Часть 1. Экклезиологические модели как средства описания духовных движений
- Часть 2. Духовные движения в РПЦ в ХХ веке в различных экклезиологических парадигмах
- Заключение
Теоретическая схема и социальная группа
К вопросу о деконструкци и экклезиологического дискурса
Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского диалога
- Введение
- Часть 1. История сионизма
- Часть 2. Теология сионизма
- Часть 3. Сионизм и мессианизм
- Часть 4. Критика сионизма
- Часть 5. Сионизм и христианство
Вместо итога
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