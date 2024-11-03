Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дударев - Теология духовных движений

Андрей Дударев - Теология духовных движений
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History
Человеческая история - это не просто процесс, в котором можно зафиксировать те или иные, более или менее значимые события. Взгляд верующего склонен искать в этих событиях особую логику, смысл. Для теолога история - пространство диалога человека и Творца, область Божьего промысла...
Конечно, научиться истолковывать историю, объяснять с провиденциальной точки зрения те или иные исторические события - задача не из легких. В библейские времена этим успешно занимались только пророки. Однако сама возможность такого истолкования остается. Поэтому собственно теология истории - вполне законная часть теологии.
В отличие от библейских времен, когда границы народа Божьего были вполне определенными, настоящее время характерно тем, что сейчас эти границы мерцающие, размытые ... А теологический анализ легче проводить в каких-то заданных рамках. Естественно в этой связи нам было заняться исследованием духовных движений внутри народа Божьего, а из них выбрать те, на которых Божье действие, если так можно выразиться, обозначилось в большей мере. Здесь, в сравнительно ограниченных областях, возможность ухватить смысл значительно возрастает ...
В этой книге представлены два исследования. Это «Реактивация смыслов и динамика жизни: «духовные движения в РПЦ в ХХ веке: экклезиологический аспект» и «Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского диалога». Первое рассматривает четыре духовных движения внутри русского православия. Второе посвящено внутрииудейскому духовному движению - религиозному сионизму.

Андрей Дударев - Теология духовных движений

СПб.: Алетейя, 2016. - 136 с.
ISBN: 978 -5 -9 067 0-561-7

Андрей Дударев - Теология духовных движений - Содержание

Предисловие
Реактивация смыслов и динамика жизни :
Духовные движения в РПЦ в ХХ веке: экклезиологический аспект
  • Введение
  • Часть 1. Экклезиологические модели как средства описания духовных движений
  • Часть 2. Духовные движения в РПЦ в ХХ веке в различных экклезиологических парадигмах
  • Заключение
Теоретическая схема и социальная группа
К вопросу о деконструкци и экклезиологического дискурса
Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского диалога
  • Введение
  • Часть 1. История сионизма
  • Часть 2. Теология сионизма
  • Часть 3. Сионизм и мессианизм
  • Часть 4. Критика сионизма
  • Часть 5. Сионизм и христианство
Вместо итога
Views 245
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books