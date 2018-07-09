Двадцатый год в священном сане... Все это время по меньшей мере дважды в неделю я служу за Божественной литургией — сам или в качестве сослужащего священника. Каждый раз подхожу к евхаристической Чаше с внутренним трепетом. Понимаю, что недостоин причаститься Христу, но и вместе с тем не могу отвергнуть Его приглашение. Если Господь зовет за Свою трапезу — как можно не спешить к Нему?

Эта книга родилась из размышлений над Божественной литургией, которые я начал записывать еще на заре 2000-х. Мне хотелось поделиться с читателями тем сокровищем, которое скрывает Божественная литургия. «Скрывает» — потому что далеко не все из литургии может быть понятно молящемуся в храме, если он не слышит основных молитв, которые с некоторого времени стали читаться «тайно»: тихим голосом или даже вовсе «про себя». Кроме того, во многих популярных объяснениях литургии навязываются толкования вроде — «такое-то действие изображает такое-то событие из священной истории». Но литургия — не спектакль, где актеры разыгрывают «священную драму». Литургия совершается с нами и для нас — это не иллюстрация великих событий прошлого, но священная реальность, в которую мы приглашены войти и стать участниками.

Более всего за мысли, изложенные в этой книге, я благодарен своему учителю протопресвитеру Александру Шмеману — замечательному богослову и пастырю, которого, к сожалению, не имел возможности видеть, но книги которого во время учебы в семинарии стали для меня ключом к открытию настоящего смысла богослужения. Труды о. Александра продолжают учить нас любить литургию и вдохновлять на служение.

В настоящем, втором издании книги исправлены некоторые неточности, обнаруженные в книге. Я благодарен за замечания д-ру Игорю Василишину, написавшему обстоятельную рецензию на первое издание. Кроме того, в новое издание добавлены размышления о том, можно ли сделать литургию действительно общим делом.

Есть в новом издании и сокращения. В качестве одного из приложений к первому изданию были опубликованы различные заам-вонные молитвы, собранные из разных книг в переводах епископа Порфирия Успенского, А. А. Дмитриевского, прот. М. И. Орлова и славянского служебника XIV века (разнообразные заамвонные молитвы, как для различных литургий, так и для отдельных праздников и особых дней церковного года известны с X века). С тех пор коллекция молитв расширилась, однако вместе с тем стало ясно, что использовать эти молитвы за богослужением так, как они были переведены сто лет назад, нежелательно. Требуется не только более тонкая стилистическая обработка, но в некоторых случаях и редактирование. Эта работа еще не завершена. Да и из практических соображений богослужебные тексты лучше будет издать отдельно.

Поскольку эта книга — не научный труд, а научно-популярное изложение того, что мне удалось узнать о литургии благодаря многим прочитанным книгам и статьям, в ней минимизирован научный аппарат. Я не перегружал книгу сносками, чтоб облегчить читателю восприятие материала. Кроме уже упомянутого о. А. Шмемана, источниками сведений для этой книги стали труды о. Киприана Керна, о. Роберта Тафта, о. Хуана Матеоса, сестры Вассы Лариной, о. Михаила Желтова, Николая Дмитриевича Успенского и других ученых-ли-тургистов. В особенности стоит отметить труд о. Сергия Голованова, который перевел с английского языка на русский и издал многие важные книги по литургике — Р. Тафта, Х. Матеоса, А. Баумштарка и древнейший сборник литургических молитв — кодекс Barberini gr. 336, датируемый VIII веком.

Буду рад любым замечаниям и отзывам, которые можно отправлять по электронной почте: [email protected] или через социальную сеть: facebook.com/a.dudchenko.

Рождество Христово, 25 декабря 2017 года