Дудченко - Евхаристия: прошлое, настоящее, вечное
Двадцатый год в священном сане... Все это время по меньшей мере дважды в неделю я служу за Божественной литургией — сам или в качестве сослужащего священника. Каждый раз подхожу к евхаристической Чаше с внутренним трепетом. Понимаю, что недостоин причаститься Христу, но и вместе с тем не могу отвергнуть Его приглашение. Если Господь зовет за Свою трапезу — как можно не спешить к Нему?
Эта книга родилась из размышлений над Божественной литургией, которые я начал записывать еще на заре 2000-х. Мне хотелось поделиться с читателями тем сокровищем, которое скрывает Божественная литургия. «Скрывает» — потому что далеко не все из литургии может быть понятно молящемуся в храме, если он не слышит основных молитв, которые с некоторого времени стали читаться «тайно»: тихим голосом или даже вовсе «про себя». Кроме того, во многих популярных объяснениях литургии навязываются толкования вроде — «такое-то действие изображает такое-то событие из священной истории». Но литургия — не спектакль, где актеры разыгрывают «священную драму». Литургия совершается с нами и для нас — это не иллюстрация великих событий прошлого, но священная реальность, в которую мы приглашены войти и стать участниками.
Более всего за мысли, изложенные в этой книге, я благодарен своему учителю протопресвитеру Александру Шмеману — замечательному богослову и пастырю, которого, к сожалению, не имел возможности видеть, но книги которого во время учебы в семинарии стали для меня ключом к открытию настоящего смысла богослужения. Труды о. Александра продолжают учить нас любить литургию и вдохновлять на служение.
В настоящем, втором издании книги исправлены некоторые неточности, обнаруженные в книге. Я благодарен за замечания д-ру Игорю Василишину, написавшему обстоятельную рецензию на первое издание. Кроме того, в новое издание добавлены размышления о том, можно ли сделать литургию действительно общим делом.
Есть в новом издании и сокращения. В качестве одного из приложений к первому изданию были опубликованы различные заам-вонные молитвы, собранные из разных книг в переводах епископа Порфирия Успенского, А. А. Дмитриевского, прот. М. И. Орлова и славянского служебника XIV века (разнообразные заамвонные молитвы, как для различных литургий, так и для отдельных праздников и особых дней церковного года известны с X века). С тех пор коллекция молитв расширилась, однако вместе с тем стало ясно, что использовать эти молитвы за богослужением так, как они были переведены сто лет назад, нежелательно. Требуется не только более тонкая стилистическая обработка, но в некоторых случаях и редактирование. Эта работа еще не завершена. Да и из практических соображений богослужебные тексты лучше будет издать отдельно.
Поскольку эта книга — не научный труд, а научно-популярное изложение того, что мне удалось узнать о литургии благодаря многим прочитанным книгам и статьям, в ней минимизирован научный аппарат. Я не перегружал книгу сносками, чтоб облегчить читателю восприятие материала. Кроме уже упомянутого о. А. Шмемана, источниками сведений для этой книги стали труды о. Киприана Керна, о. Роберта Тафта, о. Хуана Матеоса, сестры Вассы Лариной, о. Михаила Желтова, Николая Дмитриевича Успенского и других ученых-ли-тургистов. В особенности стоит отметить труд о. Сергия Голованова, который перевел с английского языка на русский и издал многие важные книги по литургике — Р. Тафта, Х. Матеоса, А. Баумштарка и древнейший сборник литургических молитв — кодекс Barberini gr. 336, датируемый VIII веком.
Буду рад любым замечаниям и отзывам, которые можно отправлять по электронной почте: [email protected] или через социальную сеть: facebook.com/a.dudchenko.
Рождество Христово, 25 декабря 2017 года
Протоиерей Андрей Дудченко - Евхаристия: прошлое, настоящее, вечное
Изд. 3-е, испр. и доп. Киев: QUO VADIS, 2018. 268 с.
Протоиерей Андрей Дудченко - Евхаристия: прошлое, настоящее, вечное - Содержание
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
КАК ПОЯВИЛАСЬ ЛИТУРГИЯ
СОБРАНИЕ И ПРИНОШЕНИЕ
ВХОД В ЦАРСТВО
«Благословенно Царство...»
«Миром Господу помолимся...»
Молитвы священника
Антифоны
Малый вход
Входной стих
Тропари и кондаки
Молитва Трисвятого
Трисвятое
ТАИНСТВО СЛОВА
Прокимен
Чтение Апостола
Пение «Аллилуиа»
Чтение Евангелия
Проповедь
Прилежное моление
Молитвы об оглашаемых
ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ
Раскрытие антиминса
Две молитвы верных
Великий вход
Процессия входа
Диалог священника и диакона
Просительная ектения
Молитва приношения
Целование мира
Символ веры
БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА
Praefatio и ангельская песнь
Анамнезис
Эпиклезис
Ходатайственные прошения
ПРИЧАЩЕНИЕ И ОТПУСТ
Просительная ектения
Молитва перед «Отче наш»
«Отче наш»
Главопреклонная молитва
«Святая — святым» и преломление Хлеба. О количестве евхаристических хлебов и чаш
Причащение
Благодарственные молитвы
Заамвонная молитва
Окончание литургии
КТО АВТОР ЛИТУРГИИ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА?
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ ВО ВРЕМЕНА ЗЛАТОУСТА
ПРАЗДНИК КАК АНАМНЕЗИС
ПРИЧАСТИЕ: БРАТЬ ИЛИ ПРИНИМАТЬ?
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ЛИТУРГИЮ ОБЩИМ ДЕЛОМ?
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- Образ чтения молитв
- Божественной литургии
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПРОТ. АЛЕКСИЯ УМИНСКОГО
Протоиерей Андрей Дудченко - Евхаристия: прошлое, настоящее, вечное - Верность любви
Вторая часть литургии — Евхаристия, или литургия верных — начинается после ухода из храма оглашенных (и всех, кто по тем или иным причинам не может участвовать в евхаристическом приношении) возгласом диакона «Елицы вернии...» Евхаристия по своей природе — закрытое собрание, в ее священнодействиях могут участвовать только верные члены Церкви. При этом нужно помнить, что священнодействие Евхаристии — дело не только клира, но всего народа Божия. В Церкви все до единого поставлены на служение и все служат — каждый на своем месте, литургия совершается всей Церковью.
В наше время много говорят о необходимости более деятельного и непосредственного участия мирян в жизни Церкви, но при этом часто имеют в виду те служения, которые всегда принадлежали лишь церковной иерархии, ради которых иерархия и существует, как то служение управления, учительства, участие в соборах. Критикуя чрезмерный «клерикализм», ему противопоставляют столь же радикальную «демократию». Безусловно, участие мирян в церковной жизни должно быть полным и деятельным, но чтобы правильно понять это, следует осознать взаимоотношение клира и мирян.
Прежде всего нужно отметить, что вся Церковь посвящена Христом для служения и свидетельства миру. Различие клира и мирян, институт иерархии, который, пусть и не в таких развитых формах, можно отыскать в Церкви с апостольского времени, служит одной цели — возрастание всех в полноту Тела Христова. Церковь именуется в Писании Телом Христовым, и в ней не должно быть подчинения одного человека другому, ибо все соподчинены друг другу в единстве. Власть иерархии в Церкви — это не власть, данная Христом, но сама Христова власть, как и послушание мирян — само послушание Христово.
Апостол Петр именует всех христиан «царственным священством» (1 Пет. 2:9). Значит ли это, что мирянин может занять место предстоятеля на литургии? Конечно, нет; но это значит, что Церковь как единое целое имеет священническое служение. «Всеобщее священство» мирян не означает, что они являются «священниками второго разряда» — «служения различны и никогда не должны быть смешиваемы, — пишет о. Александр Шмеман. — Будучи верными, то есть членами Церкви, миряне посвящены в служение Христово миру и осуществляют его, прежде всего, участием в приношении жертвы Христовой за мир». Священник служит не «вместо» мирян и не «для» мирян: клир и миряне сослужат друг другу, каждый на своем месте, поскольку все они составляют единое Тело Христово — Церковь.
Когда мы слышим возглас «Елицы вернии», следует задуматься: осознаем ли мы себя таковыми? Не удаляем ли мы сами себя от торжества Евхаристии по ложному смирению, почитая себя «недостойными» из-за своих грехов? Никто никогда не может быть достоин участвовать в литургии и причащаться Тела и Крови Господних. Но все, крещенные во имя Христово, обязаны исполнять служение, возложенное на них Христом после вступления в Церковь. И следует помнить, что, приходя в Церковь, мы приходим не ради «удовлетворения» своих нужд, но для исполнения того служения, которое возложено на нас. Мы «куплены дорогою ценою» Крови Христовой, потому мы уже «не свои» (1 Кор. 6:19-20).
Раскрытие антиминса
Перед началом литургии верных священник разворачивает лежащий на престоле антиминс (греч. - «вместо» и лат. «престол», «вме-стостолие») — прямоугольный шелковый плат с изображением положения Господа во гроб (обычно) и с подписью освятившего антиминс епископа. Кроме того, в русской практике в антиминс (в специальный кармашек) зашивается частица мощей святого как память о том, что в ранней Церкви христиане часто совершали Евхаристию на гробах мучеников.
Главный смысл антиминса — в подписи епископа. Без подписи канонического епископа антиминс недействителен. В ранней Церкви совершителем Евхаристии был епископ, и на евхаристическое собрание приходили все верующие из города и окрестностей. Есть свидетельства о том, что еще в VII веке в Риме совершалась одна Евхаристия. Но это стало неудобным из-за быстро растущего числа верующих, и антиминсы появились как способ связать множественность евхаристических собраний с единством Церкви. Таким образом, благодаря использованию антиминса всегда и везде Евхаристия совершается Церковью по поручению епископа.
Протоиерей Андрей Дудченко
Магистр богословия, магистр религиоведения,
клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве Украинской Православной Церкви,
редактор интернет-журнала Kiev-orthodox.org
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Огромная благодарность о.Андрию за труды и книги!