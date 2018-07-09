Вы задумываетесь о том, чтобы пойти на исповедь, но еще не решились это сделать? Смущает незнание правил подготовки к исповеди и Причастию? Вы теряетесь в разнообразии советов, которые дают «воцерковленные» знакомые? Или, может быть, вы уже исповедовались и причащались, но не знаете, стоит ли делать это снова, если повторяются те же самые грехи? С помощью следующих ниже простых рекомендаций вы сможете сделать первые шаги для того, чтобы регулярно и осмысленно участвовать в самом главном таинстве Церкви — Божественной Евхаристии, или Причастии Тела и Крови Христовых.

Исповедь и Причастие — самое серьезное и важное, ради чего стоит приходить в храм. Сам Господь Иисус Христос Свою проповедь начал со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он же говорил, что жизнь вечную будут иметь только те, кто станет вкушать Его плоть и пить Его кровь. О том, каким образом подготовить себя к этим великим Таинствам, чтобы принять их во исцеление души и тела, и пойдет речь в этой небольшой книге.

Свои размышления я посвящаю светлой памяти протопресвитера Александра Шмемана, замечательного пастыря и богослова, научившего уже не одно поколение христиан любить литургию и видеть в ней средоточие всей церковной жизни.

Благодарю также настоятеля Ставропигиального Спасо-Преображенского собора Украинской Православной Церкви в Киеве митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) за проповеди о значении Причастия и ревность к возрождению евхаристической жизни, что послужило источником вдохновения для составления данного сборника.