Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы
Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы
Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы - Содержание
- Как подготовиться к исповеди?
- Исповедь: о важном и несерьезном
- Святость или безгрешность?
- Вера святых грешников
- До какого колена передаются грехи?
- Причастие: что это такое
- и как подготовиться?
- Митрополит Каллист (Уэр): «Я приветствую, когда люди часто причащаются»
- К спорам о частом Причащении
- Вечернее причащение: мысли по поводу
- Вси насладитеся. О причащении на Пасху
- О вечернем служении литургии Преждеосвященных Дарови о евхаристическом посте
- Молитва преподобного Симеона Нового Богослова перед святым Причастием
- Молитвы игумена Силуана (Туманова) перед Причащением и благодарственные
Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы - Как подготовиться к исповеди?
- Осознать свои грехи. Если вы задумались об исповеди, значит, вы признаёте, что в своей жизни что-то делали не так, как нужно. Именно с осознания своих грехов и начинается покаяние. Что является грехом, а что нет? Грех — это все, что противоречит Божией воле, или, иначе говоря, замыслу Бога относительно мира и человека. Замысел Божий о мире открывается в Священном Писании — Библии. Частичным, наиболее «сжатым» выражением замысла Божия относительно практической жизни человека являются заповеди — знаменитые Десять заповедей, данные Моисею на Синае. Суть этих заповедей Иисус Христос свел к следующему: «Люби Господа Бога всем сердцем своим» и «люби ближнего своего как самого себя». Перед подготовкой к первой исповеди полезно перечитать Нагорную проповедь Спасителя (главы 5-7 Евангелия от Матфея) и притчу о Страшном суде, где Иисус Христос говорит, что жизнь наша будет оцениваться на основании того, как мы относились к своим ближним.
- Попросить прощения у тех, перед кем грешен, и простить обидчиков. «Прощайте, и прощены будете», — говорит Господь. — «Каким судом судите, таким будете судимы». И еще более сильно: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Если мы просим у Бога прощения, то сами должны прежде попросить прощения у тех, перед кем согрешили, и простить своих обидчиков. Конечно, бывают ситуации, когда попросить прощения непосредственно у человека невозможно физически, либо это приведет к обострению и без того сложных отношений. Тогда важно, по крайней мере, простить со своей стороны и не иметь в сердце ничего против ближнего.
Когда же мы исповедуем грехи против ближнего, то, прежде чем просить прощения у Бога, надо попросить прощения непосредственно у тех людей, перед кем мы виноваты. Это очень важно и, к сожалению, часто забывается. Вместе с тем, примеры из Евангелия показывают: просить прощения следует прежде всего у того, перед кем виноват. Если согрешил против ближнего — то сначала попроси прощения у него и приложи все усилия, чтобы он тебя простил, а уже потом проси прощения у Бога. Показательна история обращения Закхея (глава 19 Евангелия от Луки). Этот иерихонский «начальник мытарей и человек богатый», наживший большое состояние за счет «узаконенного грабежа» своих собратьев, принимая Христа в своем доме, встретил заслуженные упреки: мол, неужели в Иерихоне не нашлось кого-то более достойного, чтобы принять Христа? И тут же он принимает решение: «половину своего имения отдам нищим, а у кого что неправедно вынудил — возмещу вчетверо». Заметьте, согрешив перед ближними, жителями своего города, он не бежит просить прощения у Христа, но старается прежде всего загладить свои грехи перед теми, перед кем виноват, чтобы люди его простили. И, приняв такое решение, слышит от Спасителя: «Ныне пришло спасение дому сему...».
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