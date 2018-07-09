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Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы

Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
Вы задумываетесь о том, чтобы пойти на исповедь, но еще не решились это сделать? Смущает незнание правил подготовки к исповеди и Причастию? Вы теряетесь в разнообразии советов, которые дают «воцерковленные» знакомые? Или, может быть, вы уже исповедовались и причащались, но не знаете, стоит ли делать это снова, если повторяются те же самые грехи? С помощью следующих ниже простых рекомендаций вы сможете сделать первые шаги для того, чтобы регулярно и осмысленно участвовать в самом главном таинстве Церкви — Божественной Евхаристии, или Причастии Тела и Крови Христовых.
Исповедь и Причастие — самое серьезное и важное, ради чего стоит приходить в храм. Сам Господь Иисус Христос Свою проповедь начал со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он же говорил, что жизнь вечную будут иметь только те, кто станет вкушать Его плоть и пить Его кровь. О том, каким образом подготовить себя к этим великим Таинствам, чтобы принять их во исцеление души и тела, и пойдет речь в этой небольшой книге.
Свои размышления я посвящаю светлой памяти протопресвитера Александра Шмемана, замечательного пастыря и богослова, научившего уже не одно поколение христиан любить литургию и видеть в ней средоточие всей церковной жизни.
Благодарю также настоятеля Ставропигиального Спасо-Преображенского собора Украинской Православной Церкви в Киеве митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) за проповеди о значении Причастия и ревность к возрождению евхаристической жизни, что послужило источником вдохновения для составления данного сборника.
Большинство статей, из которых состоит эта книга, первоначально были опубликованы на различных интернет-сайтах и становились поводом для оживленных дискуссий. Автор будет рад любым замечаниям и предложениям, которые можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected].

Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы

К.: QUO VADIS, 2018, — 124 с.

Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы - Содержание

  • Как подготовиться к исповеди?
  • Исповедь: о важном и несерьезном
  • Святость или безгрешность?
  • Вера святых грешников
  • До какого колена передаются грехи?
  • Причастие: что это такое
  • и как подготовиться?
  • Митрополит Каллист (Уэр): «Я приветствую, когда люди часто причащаются»
  • К спорам о частом Причащении
  • Вечернее причащение: мысли по поводу
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Вси насладитеся. О причащении на Пасху
  • О вечернем служении литургии Преждеосвященных Дарови о евхаристическом посте
  • Молитва преподобного Симеона Нового Богослова перед святым Причастием
  • Молитвы игумена Силуана (Туманова) перед Причащением и благодарственные

Протоиерей Андрей Дудченко - Исповедь и Причастие: практические советы - Как подготовиться к исповеди?

Исповедью называется таинство примирения с Богом, когда кающийся в присутствии свидетеля-священника открывает Богу свои грехи и обещает не повторять их, а священник молится о прощении грехов исповедующегося. Кающийся в результате исповеди получает полное прощение грехов (не только названных, но и забытых или не осознаваемых), если намеренно не скрывает чего-либо.
От исповеди следует отличать доверительную беседу со священником, где можно обсудить некоторые подробности своей жизни и получить ответы на вопросы. Конечно, какие-то вопросы можно решить и во время исповеди, но если вопросов много или их обсуждение требует длительного времени, то лучше попросить священника назначить отдельное время для беседы.
Что необходимо сделать перед тем, как прийти на исповедь?
  1. Осознать свои грехи. Если вы задумались об исповеди, значит, вы признаёте, что в своей жизни что-то делали не так, как нужно. Именно с осознания своих грехов и начинается покаяние. Что является грехом, а что нет? Грех — это все, что противоречит Божией воле, или, иначе говоря, замыслу Бога относительно мира и человека. Замысел Божий о мире открывается в Священном Писании — Библии. Частичным, наиболее «сжатым» выражением замысла Божия относительно практической жизни человека являются заповеди — знаменитые Десять заповедей, данные Моисею на Синае. Суть этих заповедей Иисус Христос свел к следующему: «Люби Господа Бога всем сердцем своим» и «люби ближнего своего как самого себя». Перед подготовкой к первой исповеди полезно перечитать Нагорную проповедь Спасителя (главы 5-7 Евангелия от Матфея) и притчу о Страшном суде, где Иисус Христос говорит, что жизнь наша будет оцениваться на основании того, как мы относились к своим ближним.
  2. Попросить прощения у тех, перед кем грешен, и простить обидчиков. «Прощайте, и прощены будете», — говорит Господь. — «Каким судом судите, таким будете судимы». И еще более сильно: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Если мы просим у Бога прощения, то сами должны прежде попросить прощения у тех, перед кем согрешили, и простить своих обидчиков. Конечно, бывают ситуации, когда попросить прощения непосредственно у человека невозможно физически, либо это приведет к обострению и без того сложных отношений. Тогда важно, по крайней мере, простить со своей стороны и не иметь в сердце ничего против ближнего.

Когда же мы исповедуем грехи против ближнего, то, прежде чем просить прощения у Бога, надо попросить прощения непосредственно у тех людей, перед кем мы виноваты. Это очень важно и, к сожалению, часто забывается. Вместе с тем, примеры из Евангелия показывают: просить прощения следует прежде всего у того, перед кем виноват. Если согрешил против ближнего — то сначала попроси прощения у него и приложи все усилия, чтобы он тебя простил, а уже потом проси прощения у Бога. Показательна история обращения Закхея (глава 19 Евангелия от Луки). Этот иерихонский «начальник мытарей и человек богатый», наживший большое состояние за счет «узаконенного грабежа» своих собратьев, принимая Христа в своем доме, встретил заслуженные упреки: мол, неужели в Иерихоне не нашлось кого-то более достойного, чтобы принять Христа? И тут же он принимает решение: «половину своего имения отдам нищим, а у кого что неправедно вынудил — возмещу вчетверо». Заметьте, согрешив перед ближними, жителями своего города, он не бежит просить прощения у Христа, но старается прежде всего загладить свои грехи перед теми, перед кем виноват, чтобы люди его простили. И, приняв такое решение, слышит от Спасителя: «Ныне пришло спасение дому сему...».

По вопросам приобретения обращаться:
  • по телефону (067) 580-62-68
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  • Спасо-Преображенский собор в Киеве: preobraz.kiev.ua
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Rating 4.6 / 5
Added 09.07.2018
Author webpadre
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4.6/5 (4)

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