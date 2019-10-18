Ислам наряду с христианством и буддизмом является одной из трех мировых религий. Он возник в начале VII века на западе Аравийского полуострова, на территории нынешних Мекки и Медины, городов Саудовской Аравии. Число исповедующих ислам во всем мире (по статистическим данным на 2017 год) достигает 1,6 миллиарда человек [43, с 746]. Начиная с первых веков своего существования ислам тесно соприкасался с христианством, что сопровождалось не только вооруженным противостоянием, но также богословским диалогом и появлением полемических сочинений. Православная Церковь, опорой которой являлась Византийская империя, одной из первых встретилась с исламским миром. Она начала создавать апологетический — защитный и доказательный — корпус, в который вошли авторитетные богословские труды, отстаивавшие христианские истины.

Одним из первых апологетов был преподобныИ Иоанн Дамаскин (675-749). Именно он «определил то русло, по которому антимусульманская полемика протекала последующие века» [18, с. 11J, хотя и до него полемисты (прп. Анастасий Синаит, монофизитский патриарх Иоанн I, несторианский монах Авраам из Бет-Хале, яковитский епископ Афанасий Баладский) вели богословский диалог с мусульманами. Одним из важных трудов преподобного Иоанна считают трактат «о ересях» [35, с. 150]. в 101 главе автор очертил ключевые положения апологетического диалога, начиная от доисламской религии арабов и заканчивая основными претензиями мусульман и его ответами на них.

Священник Эйвазов Вайдас - Человек в двух сердцах. Учение о человеке в Библии и Коране

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019. 224 с: ил.

ISBN 978-5-6041829-9-4

Священник Эйвазов Вайдас - Человек в двух сердцах. Учение о человеке в Библии и Коране - Содержание

Or автора

Предисловие

Краткая история диалога правгславных и мусульман

Человек Корана и Библии

Первозданный человек

Сотворение

Предназначение

Человеческая природа

Тело

Душа (Дух)

Образ и подобие

Свобода

Грехопадение

Прародительский грех

Следствия грехопадения

Загробная участь человека

Частный суд

Души праведников после частного суда

Души грешников после частного суда

Страшный Суд и будущая жизнь

Всеобщее воскресение

Страшный Суд

Страдание грешников

Блаженство праведников

Диалог и добргсгседство

Правила диалога

Послесловие

Словарь терминов

Библия и Коран: сопоставление

Библиография

Священник Эйвазов Вайдас - Человек в двух сердцах. Учение о человеке в Библии и Коране - Предисловие

Противостояние христианского и мусульманского миров, как это ни печально, — факт современной жизни, и результат его весьма конкретен — нарушение принципов добрососедства и многочисленные человеческие жертвы на фоне тотального взаимного непонимания. Диалог между христианами и мусульманами, поиск средств к мирному сосуществованию, стремление к нравственному преображению и отказу от воинственной риторики столь важны, что любые конструктивные предложения, исследования и проекты с особым желанием принимают с обеих сторон, в частности, в ходе многочисленных дискуссий между представителями обеих религий выяснилось, что не только вопрос о Боге и богопочитании, но и различия в антропологических представлениях, то есть во взгляде на человека, а также на его нравственную жизнь порождают двусмысленность и разлад.

Истинное представление о человеке, поиск смысла его существования, пути его совершенствования - вопросы, которые многие века являлись вожделенными для человеческого познания. Эти же вопросы часто становились предметом яростных споров и разделений в истории многих народов, культур, религий, цивилизаций. Однако при ближайшем рассмотрении учения о человеке в исламе и православии можно заметить и много общего, и это способно стать плодородной почвой для межрелигиозного диалога. Если удастся в этой точке соприкосновения двух мировых религий найти общее и достичь согласия, то в будущем мы избежим как минимум недопонимания и как максимум вытекающих из него конфликтов. Впрочем, многогранное сотрудничество может начаться уже и с обоюдного знакомства.