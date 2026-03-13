Книга Александра Дудника «Толкование на Книгу Откровение Иоанна Богослова» представляет собой результат многолетнего исследования самой загадочной части Нового Завета. Автор ставит перед собой задачу перекинуть мост между сложной апокалиптической символикой и повседневной жизнью верующего, избегая при этом как излишнего мистицизма, так и сухого академизма. Основная идея труда заключается в том, что Откровение — это прежде всего книга надежды и победы Иисуса Христа, призванная укрепить церковь во времена испытаний, а не просто зашифрованный сценарий будущих катаклизмов.
Содержательная часть комментария следует за текстом Иоанна стих за стихом, предлагая взвешенную экзегезу образов семи церквей, печатей, труб и чаш гнева. Дудник уделяет значительное внимание историческому контексту написания книги, помогая читателю понять, что значили эти видения для первых христиан, и как они резонируют с современностью. Автор последовательно развивает тему божественного суверенитета над человеческой историей, подчеркивая, что финальная победа над злом уже предопределена. Особое внимание уделено практическим урокам: как бодрствовать, как хранить верность в условиях духовного давления и как ожидать пришествия Господа с радостью, а не со страхом.
Текст написан в характерном для Александра Дудника пастырском и назидательном стиле. Он не стремится навязать читателю единственно верную хронологическую схему событий последнего времени, а скорее приглашает к глубокому размышлению над величием Божьего замысла. Работа служит ценным пособием для проповедников, студентов библейских школ и всех христиан, которые ранее опасались приступать к изучению Откровения из-за его сложности. Это чтение, которое помогает увидеть за грозными образами суда сияющее лицо прославленного Спасителя и грядущее обновление всего творения.
А. В. Дудник – Толкование на Книгу Откровение Иоанна Богослова
Второе издание. - Харцызск: Издательско-полиграфический отдел “Свет” при Христианской миссии “Дорога к сердцу”, 2012. – 978 с.
А. В. Дудник – Толкование на Книгу Откровение Иоанна Богослова – Содержание
Предисловие
Александр Савченко об авторе и его книге
Биография
От автора
Введение
ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА
ГЛАВА 1
НАПИШИ, ЧТО ТЫ ВИДЕЛ - ДЛЯ КОГО НАПИСАНА КНИГА АПОКАЛИПСИС? - ХАРАКТЕР КНИГИ - БЛАЖЕН ЧИТАЮЩИЙ - ОТКРОВЕНИЕ ИОАННУ - 1. Христос - Свидетель.... - 2. Христос - первенец из мертвых - 3. Христос - владыка царей земных - СПАСЕН КРОВЬЮ ИИСУСА ХРИСТА - СЕ ГРЯДЕТ С ОБЛАКАМИ - ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ - ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ССЫЛЬНОГО АПОСТОЛА.... - КОГДА И ГДЕ БЫЛ НАПИСАН АПОКАЛИПСИС? - ИОАНН СЛЫШИТ ГРОМКИЙ ГОЛОС - НАПИШИ ТО, ЧТО ВИДИШЬ - ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА - ВИДЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ - СЕМЬ ЗОЛОТЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЧИСЛО 7 - ВИДЕНИЕ О ХРИСТЕ - "... Я ЕСТЬ 1-Й И ПОСЛЕДНИЙ” - КЛЮЧИ АДА И СМЕРТИ - НАПИШИ, ЧТО ВИДЕЛ - ТАЙНА СЕМИ ЗВЕЗД - АНГЕЛЫ - ВТОРАЯ ЧАСТЬ КНИГИ АПОКАЛИПСИС. ПОСЛАНИЯ К СЕМИ ЦЕРКВАМ
ГЛАВА 2. ВИДЕНИЕ О 4-Х ЦЕРКВАХ: ЕФЕССКОЙ, СМИРНСКОЙ, ПЕРГАМСКОЙ, ФИАТИРСКОЙ
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕССКОЙ ЦЕРКВИ - ЗНАЮ ДЕЛА ТВОИ - ЧТО ТАКОЕ “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”? - ПОКАЯНИЕ И ДЕЛА - ПОБЕЖДАЮЩИЙ - ЕФЕССКИЙ ПЕРИОД - ПОСЛАНИЕ К СМИРНСКОЙ ЦЕРКВИ - СМИРНСКИЙ ПЕРИОД - ПОСЛАНИЕ К ПЕРГАМСКОЙ ЦЕРКВИ - ПЕРГАМСКИЙ ПЕРИОД - ПОСЛАНИЕ К ФИАТИРСКОЙ ЦЕРКВИ - ФИАТИРСКИЙ ПЕРИОД
ГЛАВА 3. ВИДЕНИЕ О 3-Х ЦАРСТВАХ: САРДИЙСКОМ, ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОМ, ЛАОДЕКИЙСКОМ
ПОСЛАНИЕ К САРДИЙСКОЙ ЦЕРКВИ - САРДИЙСКИЙ ПЕРИОД - ПОСЛАНИЕ К ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ЦЕРКВИ - ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ПЕРИОД - ПОСЛАНИЕ К ЛАОДИКИЙСКОЙ ЦЕРКВИ - ЛАОДИКИЙСКИЙ ПЕРИОД
ГЛАВА 4
“ДВЕРЬ ОТКРЫТА НА НЕБЕ - О БОЖИЕМ ПРЕСТОЛЕ”
ГЛАВА 5. ВИДЕНИЕ О ЗАПЕЧАТАННОЙ КНИГЕ 7-Ю ПЕЧАТЯМИ
ВСЯ ОНА ГОВОРИТ О КНИГЕ ЗАПЕЧАТАННОЙ СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ - КРАТКИЙ ОБЗОР ГЛАВ С 6 ПО 19
ГЛАВА 6. СНЯТИЕ ПЕЧАТЕЙ
1-Я ПЕЧАТЬ - СНЯТИЕ 2-Й ПЕЧАТИ - СНЯТИЕ 3-Й ПЕЧАТИ - СНЯТИЕ 4-Й ПЕЧАТИ - СНЯТИЕ 5-Й ПЕЧАТИ - СНЯТИЕ 6-Й ПЕЧАТИ
ГЛАВА 7
ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ 144 ТЫСЯЧ - БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО (СТ. 9-17)
ГЛАВА 8
СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ - ПЕРВАЯ ТРУБА - ВТОРАЯ ТРУБА - ТРЕТЬЯ ТРУБА - ЧЕТВЕРТАЯ ТРУБА
ГЛАВА 9
ПЯТАЯ ТРУБА - ШЕСТАЯ ТРУБА ИЛИ ВТОРОЕ ГОРЕ - МОРАЛЬНЫЙ УПАДОК (ОТКР. 9:1)
ГЛАВА 10
АНГЕЛ СИЛЬНЫЙ С КНИГОЙ В РУКЕ
ГЛАВА 11
ИЗМЕРЕНИЕ ХРАМА - ДВА СВИДЕТЕЛЯ - ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - СЕДЬМАЯ ТРУБА
ПРИЛОЖЕНИЕ - БУДЕТ ЛИ ЦЕРКОВЬ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ ПОСЛЕ ВОСХИЩЕНИЯ, Т.Е. В ДНИ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ? - БУДЕТ ЛИ ДУХ СВЯТОЙ НА ЗЕМЛЕ ПОСЛЕ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ? - БУДЕТ ЛИ ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ ГРЕШНИКОВ ПОСЛЕ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ?
ГЛАВА 12
ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ - ЖЕНА - ВОЙНА НА НЕБЕ
1. Они победили его Кровью Агнца - 2. И Словом свидетельства Своего - 3. И не возлюбили души своей даже до смерти
ГЛАВА 13. АНТИХРИСТ
ИСТУКАН (ДАН. 2:28-45) - ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИХ ЗВЕРЯ (ДАН. 7:1-28) - ЛЕВ С ОРЛИНЫМИ КРЫЛЬЯМИ (ДАН. 7:4) - КРОВОЖАДНЫЙ МЕДВЕДЬ. (ДАН. 7:5) - БАРС С ЧЕТЫРЬМЯ ПТИЧЬИМИ КРЫЛЬЯМИ (ДАН. 7:6) - ЗВЕРЬ - ЧУДОВИЩЕ (ДАН. 7:7-8) - ОВЕН И КОЗЕЛ (ДАН. 1-26) - СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ ЦАРИ (ДАН. 11 ГЛ.) - НАЦИОНАЛЬНОСТЬ АНТИХРИСТА (ДАН. 11:37-38) - ИМЕНА АНТИХРИСТА - ПРЕДШЕСТВЕННИКИ АНТИХРИСТА.. - ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ, Т.Е. АНТИХРИСТ, БУДЕТ ЦАРЕМ - “И ДАЛ ЕМУ ДРАКОН СИЛУ СВОЮ И ПРЕСТОЛ СВОЙ И ВЕЛИКУЮ ВЛАСТЬ” - АНТИХРИСТ С ДУХОВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ (ОТКР. 13:5-6) - ЧЕЛОВЕК ГРЕХА (2ФЕС. 2:3) - СЫН ПОГИБЕЛИ (2ФЕС. 2:3) - ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ (2ФЕС. 2:7) - ЛЖЕБОГ - АНТИБОГ (2ФЕС. 2:4) - ЗВЕРЬ ИЗ ЗЕМЛИ (ОТКР. 13:11-18). ДРУГОЙ ЗВЕРЬ (ОТКР. 13:11-12)
ГЛАВА 14 - НА ГОРЕ СИОНЕ (ОТКР. 14:5)
АГНЕЦ НА ГОРЕ СИОНЕ - ТРИ АНГЕЛА БЛАГОВЕСТНИКА - ВИДЕНИЕ ЖАТВЫ НА ЗЕМЛЕ
ГЛАВА 15
СТЕКЛЯННОЕ МОРЕ И СКИНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 16
СЕМЬ ЧАШ ГНЕВА (ОТКР. 16:1-21) - ПЕРВАЯ ЧАША - ВТОРАЯ ЧАША - ТРЕТЬЯ ЧАША - ЧЕТВЕРТАЯ ЧАША - ПЯТАЯ ЧАША - ШЕСТАЯ ЧАША - СЕДЬМАЯ ЧАША
ГЛАВА 17
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ВАВИЛОН. ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА - “ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН” - ОТКР. 17:5: “ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ” - ОТКР. 17:5: ВАВИЛОН - МАТЬ БЛУДНИЦАМ - ГИБЕЛЬ СИМВОЛИЧЕСКОГО ВАВИЛОНА (ОТКР. 17:8-18) - ЗВЕРЬ БАГРЯНЫЙ
ГЛАВА 18
ГИБЕЛЬ ГОРОДА ВАВИЛОНА. НОВЫЙ ВАВИЛОН - ОТКР. 18:2, 10, 16, 18-19, 21. ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН - ОТКР. 18:11-15: ВАВИЛОН - ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ - ЦЕНТР АНТИХРИСТА
Какое понятие об этом можно иметь, присутствуя на сеансе гипноза?
ГЛАВА 19
БРАК АГНЦА - ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ
ГЛАВА 20
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО ХРИСТА - 2-Е ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ВО СЛАВЕ - БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖИИ В 0 - ЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ ХРИСТА - КАКОЙ СМЫСЛ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА? - 7 ПЕРИОДОВ БОЖЬЕГО ПЛАНА СПАСЕНИЯ - ОСОБЫЙ СМЫСЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - ВИДИМОЕ ЦАРСТВО ХРИСТА - СЛАВА ЦАРСТВА БОЖИЯ - АД
ГЛАВА 21
НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - СЛАВА ГОРОДА - СТЕНЫ ИЗ ЯПИСА - ВОРОТА ИЗ ЖЕМЧУЖИН - ОСНОВАНИЕ ГОРОДА - РАЗМЕРЫ ГОРОДА
Мы благодарим Бога за то, что Он подарил нам это - Откровение!
ЗАКОНЧЕННЫЙ БОЖИЙ ХРАМ
ГЛАВА 22
ВОДА ЖИЗНИ И ДЕРЕВО ЖИЗНИ - БЛАЖЕН СОБЛЮДАЮЩИЙ СЛОВА ПРОРОЧЕСТВА КНИГИ СЕЙ
