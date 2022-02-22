Дуэк Кэрол - Гибкое сознание

В один прекрасный день студенты усадили меня за стол и буквально приказали написать эту книгу. Они хотели, чтобы другие люди могли воспользоваться нашими открытиями и сделать свою жизнь лучше. Я уже давно собиралась взяться за перо, но только теперь эта работа стала моим приоритетом. Моя книга продолжает традицию в психологии, раскрывая идею воздействия внутренних убеждений на человека. Мы можем осознавать или не осознавать свои убеждения, но они оказывают огромное влияние на то, чего мы хотим и насколько успешно этого добиваемся. Изменение убеждений, даже простейших, может иметь далеко идущие последствия. Из этой книги вы узнаете, как одна простая мысль — представление о себе — определяет значительную часть ваших поступков. Строго говоря, с этим представлением связан каждый ваш шаг.

И то, как вы видите и оцениваете себя, и то, что вам не дает полностью реализовать свой потенциал, продиктовано вашей внутренней установкой. Ни одна книга до сих пор не рассказывала об установках и не показывала, как их можно использовать в жизни. Теперь вы неожиданно для себя поймете психологию великих людей — великих в науке и искусстве, в спорте и в бизнесе, — а также тех, кто лишь подавал большие надежды. Вы поймете своих коллег, своего босса, своих друзей, своих детей. Вы поймете, как высвободить потенциал — и свой, и своего ребенка. Я хочу поделиться с вами своими открытиями. Помимо выводов, сделанных по результатам множества исследований, в книгу вошли рассказы участников этих исследований, а также истории, которые я почерпнула из прессы и из моего собственного жизненного опыта. Я включила их, чтобы вы могли увидеть различные установки в действии. (В большинстве случаев имена и личные данные изменены в целях сохранения конфиденциальности; в определенных ситуациях несколько человек были объединены в один собирательный образ, чтобы сделать мысль нагляднее.

Многие из бесед я воспроизвела по памяти настолько точно, насколько могла.) В конце каждой главы, а также в последней части книги вы найдете конкретные рекомендации, как применять полученные знания на практике: как определить, какая установка руководит вашей жизнью, и понять, как она работает и как ее можно изменить при желании. Эта работа посвящена теме личностного роста. Она помогла мне ускорить мое собственное развитие. Надеюсь, она поможет и вам.

Дуэк Кэрол - Гибкое сознание

Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей

Кэрол Дуэк ; пер. с англ. Светланы Кировой. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 304 с.

ISBN 978-5-00057-927-5

Дуэк Кэрол - Гибкое сознание - Содержание

Какие бывают установки

Почему люди разные

Что все это означает для вас? Два типа установок.

Взгляд с позиций двух установок. .

Итак, что нового?

Само понимание: чьи представления о своих достоинствах и недостатках верны.

Что впереди

Развивайте свою установку.

Глава 2. Установка: взгляд изнутри

Что доказывает успех — наличие ума или знаний?

Установка меняет смысл неудачи

Установка меняет смысл усилий.

ЧАВО

Развивайте свою установку

Глава 3. Истина о способностях и достижениях.

Установка и школьные достижения.

Артистические способности — это дарование?

Опасность похвалы и позитивных ярлыков

Негативные ярлыки, и как они работают

Развивайте свою установку

Глава 4. Спорт: установка чемпионов

Идея о самородках.

«Характер»

Что такое успех?

Что такое провал?

Ответственность за успех

Что значит быть звездой?

Послушаем, как говорят установки

Развивайте свою установку.

Глава 5. Бизнес: установка и лидерство

Enron и установка на таланты

Организации с установкой на рост

Установка и эффективность управленческих решений

К чему ведет лидеров установка на данность

Лидеры с установкой на данность в действии

Лидеры с установкой на рост в действии

Исследование групповых процессов

Групповое мышление, или «Мы думаем

Захваленное поколение достигает работоспособного возраста

Переговорщиками рождаются или становятся?

Корпоративные тренинги: менеджерами рождаются или становятся?

Лидерами рождаются или становятся?

Развивайте свою установку

Глава 6. Взаимоотношения: установка и любовь (или ненависть)

Взаимоотношения бывают разными

Установки в любви

Партнер как враг

Конкуренция: кто из нас круче

Взаимоотношения и личностное развитие

Дружба

Застенчивость

Агрессоры и жертвы: еще раз о мести

Развивайте свою установку

Глава 7. Родители, учителя и тренеры: как формируются установки?

Родители (и учителя): послания в случаях успеха и неуспеха

Великий педагог (родитель) — какой он?

Тренеры: через установку — к победе

Наше наследие

Развивайте свою установку

Глава 8. Как изменить установку