Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дуэк - Гибкое сознание

Дуэк Кэрол - Гибкое сознание
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
В один прекрасный день студенты усадили меня за стол и буквально приказали написать эту книгу. Они хотели, чтобы другие люди могли воспользоваться нашими открытиями и сделать свою жизнь лучше. Я уже давно собиралась взяться за перо, но только теперь эта работа стала моим приоритетом. Моя книга продолжает традицию в психологии, раскрывая идею воздействия внутренних убеждений на человека. Мы можем осознавать или не осознавать свои убеждения, но они оказывают огромное влияние на то, чего мы хотим и насколько успешно этого добиваемся. Изменение убеждений, даже простейших, может иметь далеко идущие последствия. Из этой книги вы узнаете, как одна простая мысль — представление о себе — определяет значительную часть ваших поступков. Строго говоря, с этим представлением связан каждый ваш шаг.
И то, как вы видите и оцениваете себя, и то, что вам не дает полностью реализовать свой потенциал, продиктовано вашей внутренней установкой. Ни одна книга до сих пор не рассказывала об установках и не показывала, как их можно использовать в жизни. Теперь вы неожиданно для себя поймете психологию великих людей — великих в науке и искусстве, в спорте и в бизнесе, — а также тех, кто лишь подавал большие надежды. Вы поймете своих коллег, своего босса, своих друзей, своих детей. Вы поймете, как высвободить потенциал — и свой, и своего ребенка. Я хочу поделиться с вами своими открытиями. Помимо выводов, сделанных по результатам множества исследований, в книгу вошли рассказы участников этих исследований, а также истории, которые я почерпнула из прессы и из моего собственного жизненного опыта. Я включила их, чтобы вы могли увидеть различные установки в действии. (В большинстве случаев имена и личные данные изменены в целях сохранения конфиденциальности; в определенных ситуациях несколько человек были объединены в один собирательный образ, чтобы сделать мысль нагляднее.
Многие из бесед я воспроизвела по памяти настолько точно, насколько могла.) В конце каждой главы, а также в последней части книги вы найдете конкретные рекомендации, как применять полученные знания на практике: как определить, какая установка руководит вашей жизнью, и понять, как она работает и как ее можно изменить при желании. Эта работа посвящена теме личностного роста. Она помогла мне ускорить мое собственное развитие. Надеюсь, она поможет и вам.

Дуэк Кэрол - Гибкое сознание

Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей
Кэрол Дуэк ; пер. с англ. Светланы Кировой. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 304 с.
ISBN 978-5-00057-927-5

Дуэк Кэрол - Гибкое сознание - Содержание

  • Какие бывают установки
  • Почему люди разные
  • Что все это означает для вас? Два типа установок.
  • Взгляд с позиций двух установок. .
  • Итак, что нового?
  • Само понимание: чьи представления о своих достоинствах и недостатках верны.
  • Что впереди
  • Развивайте свою установку.
Глава 2. Установка: взгляд изнутри
  • Что доказывает успех — наличие ума или знаний?
  • Установка меняет смысл неудачи
  • Установка меняет смысл усилий.
  • ЧАВО
  • Развивайте свою установку
Глава 3. Истина о способностях и достижениях.
  • Установка и школьные достижения.
  • Артистические способности — это дарование?
  • Опасность похвалы и позитивных ярлыков
  • Негативные ярлыки, и как они работают
  • Развивайте свою установку
Глава 4. Спорт: установка чемпионов
  • Идея о самородках.
  • «Характер»
  • Что такое успех?
  • Что такое провал?
  • Ответственность за успех
  • Что значит быть звездой?
  • Послушаем, как говорят установки
  • Развивайте свою установку.
Глава 5. Бизнес: установка и лидерство
  • Enron и установка на таланты
  • Организации с установкой на рост
  • Установка и эффективность управленческих решений
  • К чему ведет лидеров установка на данность
  • Лидеры с установкой на данность в действии
  • Лидеры с установкой на рост в действии
  • Исследование групповых процессов
  • Групповое мышление, или «Мы думаем
  • Захваленное поколение достигает работоспособного возраста
  • Переговорщиками рождаются или становятся?
  • Корпоративные тренинги: менеджерами рождаются или становятся?
  • Лидерами рождаются или становятся?
  • Развивайте свою установку
Глава 6. Взаимоотношения: установка и любовь (или ненависть)
  • Взаимоотношения бывают разными
  • Установки в любви
  • Партнер как враг
  • Конкуренция: кто из нас круче
  • Взаимоотношения и личностное развитие
  • Дружба
  • Застенчивость
  • Агрессоры и жертвы: еще раз о мести
  • Развивайте свою установку
Глава 7. Родители, учителя и тренеры: как формируются установки?
  • Родители (и учителя): послания в случаях успеха и неуспеха
  • Великий педагог (родитель) — какой он?
  • Тренеры: через установку — к победе
  • Наше наследие
  • Развивайте свою установку
Глава 8. Как изменить установку
  • Природа перемен
  • Лекции по установкам
  • Семинар по установкам.
  • Мозгология
  • И еще о переменах
  • Первые шаги
  • Люди, которые не желают меняться
  • Как изменить установку ребенка
  • Установка и сила воли
  • Поддержание перемен
  • Дорога вдаль
Views 297
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2022
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books