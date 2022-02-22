Дуэк Кэрол - Гибкое сознание

Дуэк - Гибкое сознание
В один прекрасный день студенты усадили меня за стол и буквально приказали написать эту книгу. Они хотели, чтобы другие люди могли воспользоваться нашими открытиями и сделать свою жизнь лучше. Я уже давно собиралась взяться за перо, но только теперь эта работа стала моим приоритетом. Моя книга продолжает традицию в психологии, раскрывая идею воздействия внутренних убеждений на человека. Мы можем осознавать или не осознавать свои убеждения, но они оказывают огромное влияние на то, чего мы хотим и насколько успешно этого добиваемся. Изменение убеждений, даже простейших, может иметь далеко идущие последствия. Из этой книги вы узнаете, как одна простая мысль — представление о себе — определяет значительную часть ваших поступков. Строго говоря, с этим представлением связан каждый ваш шаг.
И то, как вы видите и оцениваете себя, и то, что вам не дает полностью реализовать свой потенциал, продиктовано вашей внутренней установкой. Ни одна книга до сих пор не рассказывала об установках и не показывала, как их можно использовать в жизни. Теперь вы неожиданно для себя поймете психологию великих людей — великих в науке и искусстве, в спорте и в бизнесе, — а также тех, кто лишь подавал большие надежды. Вы поймете своих коллег, своего босса, своих друзей, своих детей. Вы поймете, как высвободить потенциал — и свой, и своего ребенка. Я хочу поделиться с вами своими открытиями. Помимо выводов, сделанных по результатам множества исследований, в книгу вошли рассказы участников этих исследований, а также истории, которые я почерпнула из прессы и из моего собственного жизненного опыта. Я включила их, чтобы вы могли увидеть различные установки в действии. (В большинстве случаев имена и личные данные изменены в целях сохранения конфиденциальности; в определенных ситуациях несколько человек были объединены в один собирательный образ, чтобы сделать мысль нагляднее.
Многие из бесед я воспроизвела по памяти настолько точно, насколько могла.) В конце каждой главы, а также в последней части книги вы найдете конкретные рекомендации, как применять полученные знания на практике: как определить, какая установка руководит вашей жизнью, и понять, как она работает и как ее можно изменить при желании. Эта работа посвящена теме личностного роста. Она помогла мне ускорить мое собственное развитие. Надеюсь, она поможет и вам.
Дуэк Кэрол - Гибкое сознание
Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей
Кэрол Дуэк ; пер. с англ. Светланы Кировой. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 304 с.
ISBN 978-5-00057-927-5
Дуэк Кэрол - Гибкое сознание - Содержание
- Какие бывают установки
- Почему люди разные
- Что все это означает для вас? Два типа установок.
- Взгляд с позиций двух установок. .
- Итак, что нового?
- Само понимание: чьи представления о своих достоинствах и недостатках верны.
- Что впереди
- Развивайте свою установку.
Глава 2. Установка: взгляд изнутри
- Что доказывает успех — наличие ума или знаний?
- Установка меняет смысл неудачи
- Установка меняет смысл усилий.
- ЧАВО
- Развивайте свою установку
Глава 3. Истина о способностях и достижениях.
- Установка и школьные достижения.
- Артистические способности — это дарование?
- Опасность похвалы и позитивных ярлыков
- Негативные ярлыки, и как они работают
- Развивайте свою установку
Глава 4. Спорт: установка чемпионов
- Идея о самородках.
- «Характер»
- Что такое успех?
- Что такое провал?
- Ответственность за успех
- Что значит быть звездой?
- Послушаем, как говорят установки
- Развивайте свою установку.
Глава 5. Бизнес: установка и лидерство
- Enron и установка на таланты
- Организации с установкой на рост
- Установка и эффективность управленческих решений
- К чему ведет лидеров установка на данность
- Лидеры с установкой на данность в действии
- Лидеры с установкой на рост в действии
- Исследование групповых процессов
- Групповое мышление, или «Мы думаем
- Захваленное поколение достигает работоспособного возраста
- Переговорщиками рождаются или становятся?
- Корпоративные тренинги: менеджерами рождаются или становятся?
- Лидерами рождаются или становятся?
- Развивайте свою установку
Глава 6. Взаимоотношения: установка и любовь (или ненависть)
- Взаимоотношения бывают разными
- Установки в любви
- Партнер как враг
- Конкуренция: кто из нас круче
- Взаимоотношения и личностное развитие
- Дружба
- Застенчивость
- Агрессоры и жертвы: еще раз о мести
- Развивайте свою установку
Глава 7. Родители, учителя и тренеры: как формируются установки?
- Родители (и учителя): послания в случаях успеха и неуспеха
- Великий педагог (родитель) — какой он?
- Тренеры: через установку — к победе
- Наше наследие
- Развивайте свою установку
Глава 8. Как изменить установку
- Природа перемен
- Лекции по установкам
- Семинар по установкам.
- Мозгология
- И еще о переменах
- Первые шаги
- Люди, которые не желают меняться
- Как изменить установку ребенка
- Установка и сила воли
- Поддержание перемен
- Дорога вдаль
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