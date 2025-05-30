С каких же пор появился оккультизм? Сохранился древний памятник, аккадская печать, датируемая двумя тысячелетиями до Р. Х. Это цилиндр, посередине которого изображено дерево с семью ветвями и двумя плодами. По сторонам дерева сидят два человека с протянутыми руками, судя по головным уборам, мужчина и женщина. Сзади женщины изображен поднявшийся змей. Это древнее изображение греха наших праотцев. Соблазн оккультизма напрямую связан с первым грехопадением людей. Дьявол обольстил прародителей тем, что, вкусив запретный плод, они получат тайное знание, с помощью которого станут могущественными, словно боги: В день, в который вы вкусите их (запретные плоды), откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3, 5).

Что же такого особого мог искуситель предложить первым людям? Ведь человек изначально уже был призван к богоподобию, а первозданным людям Бог и так дал власть над миром земным: И благословил их Бог, и сказал им Бог: …наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1, 28). Однако сохранять эту власть и царское достоинство было возможно лишь на пути единения с Богом, соответственно, требовалось усилие, труд над собой. Сатана же подсказал, как кажется, более простой и легкий способ: он внушил, будто плоды сами по себе обладают волшебной силой, делающей человека равным Богу. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание (Быт. 3, 6). По внушению змея Ева вкусила запретный плод, желая именно получить особое знание, будто бы сокрытое в самом плоде. Ошибка первых людей заключалась в том, что на райское древо они смотрели как на некий таинственный талисман, насильственно овладев которым можно мгновенно стать самостоятельными властителями всего мира.

Таким образом, грехопадение первозданных людей стало исходным началом оккультной практики, основой магизма и поиска тайных знаний. Если до греха человек пребывал в теснейшем внутреннем общении с Богом, и от этого зависело его благополучие, то в грехопадении Бог перестал для человека быть сокровенным благом, изнутри освящавшим его жизнь. Теперь запретный плод, этот внешний для человека, но заманчивый объект, стал восприниматься как «золотой ключик», с помощью которого думалось самостоятельно достичь счастья и быть самодостаточным повелителем своего бытия. Если власть первозданного человека над миром могла осуществляться лишь при его личной гармонии с Богом, то теперь человек попытался достичь совершенства «с черного входа». С тех пор встречаются люди, желающие овладеть тайными силами, способностями, придумать такие магические ритуалы или словесные формулы, чтобы влиять на мир – стать «как боги» без Бога. Люди приобретают тайные знания, гордятся ими, а потом, как и наши праотцы, теряют абсолютно всё.

Священник Духанин Валерий - Вера и магия

Фонд «Традиция», 2019

ISBN 978-5-00152-024-5

Священник Духанин Валерий - Вера и магия - Содержание

Оккультизм и магия

Что такое оккультизм

Почему люди обращаются к оккультизму

Магия и магизм: как они проявляются в нашей жизни

Бояться ли порчи и сглаза?

Благодать или подзарядка? Приобщиться благодати Божией или подзарядиться астральной энергией?

Молитва или заклинание?

Святыня или талисман? Обратиться к святыне или защитить себя талисманом?

Чем святой отличается от «чудотворца»-оккультиста

Ложные чудеса

Чудо: что это такое и есть ли чудеса в наши дни

Ложные чудеса и детский крестовый поход

Как относиться к исламскому чуду и как вообще христианам относиться к чудесам в нехристианских религиях

О йоге и прочих восточных практиках

Насколько ясно видят ясновидящие

Народные целители и их «молитвы» как относиться к народным целителям, использующим в своей практике молитву, крест и Евангелие

Сбываются ли астрологические прогнозы

Истинная вера