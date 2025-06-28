Як добре знаємо, люди в яких виникають проблеми, що здаються неможливими для вирішення, часто будуть шукати поради у свого священника. Переважно ці проблеми не дають спокою, завдають турбот, породжують відчай і хвилюють душу. Такою проблемою є алкоголізм чи алкозалежність. Ця проблема поширена у всьому світі й в Україні зокрема. Її негативні наслідки відчувають не тільки самі алкоголіки, але також їхні сім’ї, друзі, сусіди та багато інших осіб, з якими вони мають стосунки. З огляду на велику кількість людей, які страждають на алкоголізм, можна сказати, що негативні наслідки проявляються в усьому суспільстві, зокрема — і у Церкві.

Багато хто з духовенства хоче допомогти, але не до кінця знає, як це робити або навіть з чого починати. Сподіваємося, що ця книжка буде маленьким місточком до досвіду, інформації та знань, що сприятимуть священнослужителям у зусиллях допомогти тим, хто страждає від хвороби алкоголізму та інших залежностей.

Алкоголізм не обирає. Алкоголіком можуть стати чоловік чи жінка, молодий чи старший, багатий чи бідний, освічений чи неграмотний, люди будь-якої професії: учителі, лікарі, водії, підприємці, офіціанти тощо чи безробітні, віруючі чи невіруючі. І тут вибору нема — людина не вибирає, чи вона стане алкоголіком, чи ні. У багатьох людей є вибір, чи будуть вони пити чи ні, а алкоголіки цей вибір уже втратили, у них вибору немає. Вони п’ють, бо не можуть не пити.

Але вихід є. Багато залежних людей перестають пити і одужують від хвороби алкоголізму. Надіємось, що прочитавши цю книжку, наше духовенство зможе успішніше працювати із залежними та їхніми родинами, і з Божою поміччю допомагати рятувати стражденні душі.

Духовна опіка над залежними людьми й сім’ями - Посібник для духовних наставників

з англ. пер. Ірина Красновська

Львів: Свічадо, 2019, 80 с.

ISBN 978-966-938-360-0

Духовна опіка над залежними людьми й сім’ями - Посібник для духовних наставників - Зміст

Передмова

Вступ

Розділ І. Розпізнавання залежності - перший крок у духовній опіці

Розділ II. Душпастирська/духовна опіка над залежними людьми й сім'ями

Розділ III. Розуміння себе/Розуміння стратегій профілактики

Розділ IV. Роль громади в одужанні від залежності

Додаток А. Основні компетентності Додаток Б. Елементи інтервенції Додаток В. Стадії Змін Додаток Г. Діти залежних батьків: Важливі факти Додаток Ґ. Пояснення стадій Еріксона Додаток Д. Джерела для подальших досліджень

Хіба я сторож брата свого?