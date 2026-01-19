В мире, где само понятие брака стремительно трансформируется, верующим семьям как никогда нужен твердый ориентир. Брошюра «Духовные ценности христианской семьи», изданная миссией Grace Press, — это возвращение к истокам. Здесь вы не найдете сложных психологических теорий, только чистый концентрат библейской истины о домашнем очаге.

Несмотря на скромный объем (всего 42 страницы), это издание затрагивает самые важные опоры, на которых держится «малая церковь». Авторы напоминают о том, что делает семью по-настоящему христианской: о святости брачного завета, о иерархии, установленной Богом, о важности семейного алтаря и атмосфере благочестия.

Это чтение-напоминание, которое можно прочесть за один вечер, но плоды которого будут видны годами. Брошюра станет прекрасным подарком для молодоженов, делающих первые шаги, а также «духовным камертоном» для опытных супругов, желающих проверить, не сбился ли их семейный корабль с курса, проложенного Писанием.

Духовные ценности христианской семьи

Ephrata, PA: Типография «Благодать» - Grace Press, б.г. – 42 с.

Духовные ценности христианской семьи – Содержание

Предисловие