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Духовные ценности христианской семьи

Духовные ценности христианской семьи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

В мире, где само понятие брака стремительно трансформируется, верующим семьям как никогда нужен твердый ориентир. Брошюра «Духовные ценности христианской семьи», изданная миссией Grace Press, — это возвращение к истокам. Здесь вы не найдете сложных психологических теорий, только чистый концентрат библейской истины о домашнем очаге.

Несмотря на скромный объем (всего 42 страницы), это издание затрагивает самые важные опоры, на которых держится «малая церковь». Авторы напоминают о том, что делает семью по-настоящему христианской: о святости брачного завета, о иерархии, установленной Богом, о важности семейного алтаря и атмосфере благочестия.

Это чтение-напоминание, которое можно прочесть за один вечер, но плоды которого будут видны годами. Брошюра станет прекрасным подарком для молодоженов, делающих первые шаги, а также «духовным камертоном» для опытных супругов, желающих проверить, не сбился ли их семейный корабль с курса, проложенного Писанием.

Духовные ценности христианской семьи

Ephrata, PA: Типография «Благодать» - Grace Press, б.г. – 42 с.

Духовные ценности христианской семьи – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Радуемся детям

  • Глава 2. Формирование характера ребенка

  • Глава 3. Общение с подростками

  • Глава 4. Как оказывать влияние на молодежь

  • Глава 5. Становясь взрослыми

  • Глава 6. Уважайте пожилых людей

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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