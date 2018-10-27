Премудрость Соломона - Для чего жить - Пьер Дюмулен

Чтобы жить полной жизнью, нужно стремиться к жизни истинной, прекрасной, великодушной, иными словами, жить, чтобы любить, а не ради одного только счастья. Не довольствоваться полумерами, половинчатыми решениями, которые прикрывают собой посредственность и помогают прятаться от действительности.

Один юноша спросил Иоанна Павла II во время его первого визита во Францию: «Святой Отец, разве можно действительно быть счастливым?» «Можно!» — категорически ответил Папа.

Христианская вера разрушает все силы смерти. Те, кто ее исповедует, не довольствуются несколькими счастливыми мгновениями, мгновениями удовлетворения или удовольствия, которые так часто называют счастьем; их упование требует и порождает другую жизнь: это люди воскресшие. Такое упование придает смысл каждой минуте, потому что делает время «условием» вечности.

«Зачем вам нужно верить, бабушка, это делает вас счастливой?» — с иронией спросила молодая коммунистка из Казахстана одну старую бедную депортированную женщину. «Я верю не для того, чтобы быть счастливой, а потому, что я живу!» — сияя, ответила старушка.

Паолине, 102 стр., 2006 год

ISBN 5-900086-44-5

Приглашение искать Премудрость: семь даров Духа

Дары Святого Духа необходимы, чтобы питать веру и наделить ее высотой, глубиной и широтой, позволяющими человеку восторжествовать над духом мира сего и прийти к полноте общения с Богом

Этих даров семь: мудрость, разумение, ведение, совет, крепость, благочестие и страх Божий.

Первые три дара носят, скорее, созерцательный характер:

МУДРОСТЬ дает целостное видение замысла Божия, еще смутное, но такое, которое человек уже может внутренне предощущать. Любовь нисходит, а дар мудрости — это дар видеть нечто от Божественного великолепия, снисходящего из любви.

РАЗУМЕНИЕ дает понимание некоторых аспектов тайны, это дар, который позволяет уловить связи частей между собой и с целым.

ВЕДЕНИЕ — это дар, который позволяет принимать свет мудрости и разумения и использовать эти сокровища для созерцания. Четыре прочих дара более практичны:

СОВЕТ предназначен для действия: нужно слушать, чтобы понять, какова воля Божия во всегда непредсказуемом ходе нашей жизни. Кротость — плод этого дара, а послушание — его условие.

КРЕПОСТЬ дает возможность противостоять злу, которое тем опаснее, чем ближе, как, например, в случае мученичества, и решительно сделать выбор в пользу добра. Этот дар требует смирения, без которого невозможно судить о происходящем по истине.

БЛАГОЧЕСТИЕ позволяет быть твердым и последовательным среди постоянных перемен преходящего мира.

СТРАХ БОЖИЙ — это дар, открывающий глаза на несоразмерность между Творцом, Который есть все, и тварью, которая извлечена из небытия. Но если обычный страх рождается, когда человек взирает на тварное, то страх Божий обращен к Творцу и исполняет благоговения перед Ним.

В канун Пятидесятницы, моему брату Пьеру, который, подобно апостолам, получил дар языков, посвящаю это размышление о дарах Святого Духа.

Тбилиси, 29 мая 2004 года

О. Патрик де Лобье