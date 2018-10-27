Премудрость Соломона - Для чего жить - Пьер Дюмулен

Дюмулен - Премудрость Соломона
«Зачем вам нужно верить, бабушка, это делает вас счастливой?» — с иронией спросила молодая коммунистка из Казахстана одну старую бедную депортированную женщину. «Я верю не для того, чтобы быть счастливой, а потому, что я живу!» — сияя, ответила старушка.
Христианская вера разрушает все силы смерти. Те, кто ее исповедует, не довольствуются несколькими счастливыми мгновениями, мгновениями удовлетворения или удовольствия, которые так часто называют счастьем; их упование требует и порождает другую жизнь: это люди воскресшие. Такое упование придает смысл каждой минуте, потому что делает время «условием» вечности.
Один юноша спросил Иоанна Павла II во время его первого визита во Францию: «Святой Отец, разве можно действительно быть счастливым?» «Можно!» — категорически ответил Папа.
Чтобы жить полной жизнью, нужно стремиться к жизни истинной, прекрасной, великодушной, иными словами, жить, чтобы любить, а не ради одного только счастья. Не довольствоваться полумерами, половинчатыми решениями, которые прикрывают собой посредственность и помогают прятаться от действительности.
Пьер Дюмулен - Премудрость Соломона - Для чего жить
Паолине, 102 стр., 2006 год
ISBN 5-900086-44-5
Пьер Дюмулен - Премудрость Соломона - Для чего жить - Содержание
- Предисловие
- Приглашение искать Премудрость: семь даров Духа
- Введение
- Глава 1 Скажи, Соломон, что же такое Премудрость?
- Глава 2 Книга Премудрости
- Глава 3 Вечная участь человека (главы 1 - 5)
- Глава 4 Поиск Премудрости (главы 6 - 9)
- Глава 5 История — шкала Премудрости (глава 10)
- Глава 6 Божественная логика (главы 11 - 12)
- Глава 7 Идолопоклонство — источник всех пороков (главы 13 - 15)
- Глава 8 Семь этапов пути вечности
- Глава 9 Великий переход (глава 19)
Пьер Дюмулен - Премудрость Соломона - Для чего жить - Предисловие
Приглашение искать Премудрость: семь даров Духа
Дары Святого Духа необходимы, чтобы питать веру и наделить ее высотой, глубиной и широтой, позволяющими человеку восторжествовать над духом мира сего и прийти к полноте общения с Богом
Этих даров семь: мудрость, разумение, ведение, совет, крепость, благочестие и страх Божий.
Первые три дара носят, скорее, созерцательный характер:
МУДРОСТЬ дает целостное видение замысла Божия, еще смутное, но такое, которое человек уже может внутренне предощущать. Любовь нисходит, а дар мудрости — это дар видеть нечто от Божественного великолепия, снисходящего из любви.
РАЗУМЕНИЕ дает понимание некоторых аспектов тайны, это дар, который позволяет уловить связи частей между собой и с целым.
ВЕДЕНИЕ — это дар, который позволяет принимать свет мудрости и разумения и использовать эти сокровища для созерцания. Четыре прочих дара более практичны:
СОВЕТ предназначен для действия: нужно слушать, чтобы понять, какова воля Божия во всегда непредсказуемом ходе нашей жизни. Кротость — плод этого дара, а послушание — его условие.
КРЕПОСТЬ дает возможность противостоять злу, которое тем опаснее, чем ближе, как, например, в случае мученичества, и решительно сделать выбор в пользу добра. Этот дар требует смирения, без которого невозможно судить о происходящем по истине.
БЛАГОЧЕСТИЕ позволяет быть твердым и последовательным среди постоянных перемен преходящего мира.
СТРАХ БОЖИЙ — это дар, открывающий глаза на несоразмерность между Творцом, Который есть все, и тварью, которая извлечена из небытия. Но если обычный страх рождается, когда человек взирает на тварное, то страх Божий обращен к Творцу и исполняет благоговения перед Ним.
В канун Пятидесятницы, моему брату Пьеру, который, подобно апостолам, получил дар языков, посвящаю это размышление о дарах Святого Духа.
Тбилиси, 29 мая 2004 года
О. Патрик де Лобье
Прочитал сообщение. По возможности перекачайте и бросьте ссылку. Спасибо)
Уже ложусь спать - больше сегодня не потревожу
я ж вам писал в личку - немецкий сервер! Обращайте внимание на адрес ссылки!
Даже через впн не открывается((