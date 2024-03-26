Дорогие друзья, вы хотите знать о подвигах на ниве Христовой? У меня они были. Расскажу об этом в простоте своего сердца. Не обессудьте, если мой рассказ не будет отличаться красотой.

С малолетства мое сердце тянулось к Богу. В Боге я находил главную отраду жизни. С детства я посещал православную церковь. Любил там читать книги на славянском языке. Я думал, что это угодно Богу, когда человек много читает на славянском языке. Особенно любил я читать Псалтирь над умершими. Слушая меня, люди говорили: “Как хорошо он читает, прямо прошибают слезы“. Этим я думал угодить Богу. Священник меня убеждал, что Христос пострадал за веру православную. То же самое утверждали многие старцы. Воспитанный в таком духе, я твердо стоял за православную веру. За нее я готов был страдать и умереть вместе со святыми, которые были замучены нечестивыми безбожниками.

В календаре каждый день перечислялись мученики и мученицы за православную веру. Сколько угодников в молодых годах пострадало за веру! И я думал, что, если придется, я тоже без всякого страха отдам жизнь за веру православную.

Но вот слышу - в народе говорят о каком-то Иване Григорьиче Рябошапке, который проживает в Киевской губернии, около Белой Церкви... Потом распространился другой слух, что он переехал в Херсонскую губернию и поселился в Любомировке Елисаветградского уезда. Что же говорил народ о Рябошапке? Что он проповедует Евангелие, но не так, как православные священники.

От того места, где я жил, Любомировка была в 70 верстах. Неподалеку от нас было селение Скалево, куда я ходил в церковь. Но вот появился новый слух, что в трех верстах от нас, в деревне Бельведер происходят тайные собрания. Потом стало слышно, что и в селении Скалево открылась такая церковь, где проповедуют так, как Рябошапка, а не как православные священники.

Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Биографическая повесть

Elkhart, IN: Russian Gospel Ministries, 1995. – 68 с.

Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Содержание