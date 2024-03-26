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Дунаенко – До конца претерпевший - Вірний до кінця

Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Биографическая повесть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs
Дорогие друзья, вы хотите знать о подвигах на ниве Христовой? У меня они были. Расскажу об этом в простоте своего сердца. Не обессудьте, если мой рассказ не будет отличаться красотой.
С малолетства мое сердце тянулось к Богу. В Боге я находил главную отраду жизни. С детства я посещал православную церковь. Любил там читать книги на славянском языке. Я думал, что это угодно Богу, когда человек много читает на славянском языке. Особенно любил я читать Псалтирь над умершими. Слушая меня, люди говорили: “Как хорошо он читает, прямо прошибают слезы“. Этим я думал угодить Богу. Священник меня убеждал, что Христос пострадал за веру православную. То же самое утверждали многие старцы. Воспитанный в таком духе, я твердо стоял за православную веру. За нее я готов был страдать и умереть вместе со святыми, которые были замучены нечестивыми безбожниками.
В календаре каждый день перечислялись мученики и мученицы за православную веру. Сколько угодников в молодых годах пострадало за веру! И я думал, что, если придется, я тоже без всякого страха отдам жизнь за веру православную.
Но вот слышу - в народе говорят о каком-то Иване Григорьиче Рябошапке, который проживает в Киевской губернии, около Белой Церкви... Потом распространился другой слух, что он переехал в Херсонскую губернию и поселился в Любомировке Елисаветградского уезда. Что же говорил народ о Рябошапке? Что он проповедует Евангелие, но не так, как православные священники.
От того места, где я жил, Любомировка была в 70 верстах. Неподалеку от нас было селение Скалево, куда я ходил в церковь. Но вот появился новый слух, что в трех верстах от нас, в деревне Бельведер происходят тайные собрания. Потом стало слышно, что и в селении Скалево открылась такая церковь, где проповедуют так, как Рябошапка, а не как православные священники.

Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Биографическая повесть

Elkhart, IN: Russian Gospel Ministries, 1995. – 68 с.

Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Содержание

  • Предисловие
  • Расскажу, как умею
  • Слухи об Иване Григорьиче
  • Водяная мельница
  • Особенное бракосочетание
  • Нашелся смельчак
  • Угроза священника
  • Это не остановило меня
  • Что у меня было на уме?
  • Трудности
  • Приезд священника
  • Усилия духовенства
  • Приезд следователя
  • Печальные случаи
  • Беспокойство общества
  • Доказательство из Библии
  • Верующие искали выход
  • В тюрьме
  • Угроза
  • Переполох
  • Постановление схода
  • Колокольный трезвон
  • Миссионер
  • Вечерело
  • Сын старика Мусиенко
  • Разлука
  • Принесли воды
  • В больнице
  • Привели еще одного
  • Свидание
  • Кусочек бы хлебца!
  • Вызов в полицию
  • В Киевской тюрьме
  • Дальнейший путь
  • Что было дальше
  • Отдых
  • Без паспорта
  • Волна житейского моря
  • Забота добрых людей
  • Прошло пять лет
  • Передел
  • Сельский присяжный
  • В новой стране
  • Беседа о Боге
  • Предубеждение
  • Последние слова

Феоктист М. Дунаєнко – Вірний до кінцяФеоктист М. Дунаєнко – Вірний до кінця

З російської мови переклав М. Подворняк. – Вінніпеґ – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва "Дороrа Правди", 1971. – 80 с.

Феоктист М. Дунаєнко – Вірний до кінця – Зміст

Передмова
  • Розкажу так, як умію…
  • Чутки про Івана Григоровича Рябошапку
  • Водяний млин
  • Особливий шлюб
  • Знайшовся сміливий
  • Вартові
  • Це не спинило мене
  • Моє бажання
  • Труднощі
  • Приїзд священика
  • Намаrання духовенства
  • Приїзд слідчоrо
  • Тяжкі випадки
  • Турботи rромади
  • Докази із Біблії
  • Віруючі шукають виходу
  • У в'язниці
  • Погроза
  • Переляк
  • Постанова зборів
  • Звірство
  • Дзвоніння в усі дзвони
  • Місіонер
  • Вечір
  • Син староrо Мусієнка
  • Що було далі
  • Принесли води
  • Привели лікаря
  • Привели ще одного
  • Прохання фельдшера
  • Побачення
  • Кусочок хліба
  • Виклик на поліцію
  • У київській в'язниці
  • Дальша дорога
  • Що було далі
  • Відпочинок
  • Без пашпорта
  • Хвилі життєвого моря
  • Що з того вийшло
  • Турботи добрих людей
  • Минvло п'ять років
  • Поділ землі
  • Сільський присяжний
  • У новій країні
  • Бесіда про Бога
  • Пересторога
  • Останні слова
Views 311
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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