Дунаенко – До конца претерпевший - Вірний до кінця
Дорогие друзья, вы хотите знать о подвигах на ниве Христовой? У меня они были. Расскажу об этом в простоте своего сердца. Не обессудьте, если мой рассказ не будет отличаться красотой.
С малолетства мое сердце тянулось к Богу. В Боге я находил главную отраду жизни. С детства я посещал православную церковь. Любил там читать книги на славянском языке. Я думал, что это угодно Богу, когда человек много читает на славянском языке. Особенно любил я читать Псалтирь над умершими. Слушая меня, люди говорили: “Как хорошо он читает, прямо прошибают слезы“. Этим я думал угодить Богу. Священник меня убеждал, что Христос пострадал за веру православную. То же самое утверждали многие старцы. Воспитанный в таком духе, я твердо стоял за православную веру. За нее я готов был страдать и умереть вместе со святыми, которые были замучены нечестивыми безбожниками.
В календаре каждый день перечислялись мученики и мученицы за православную веру. Сколько угодников в молодых годах пострадало за веру! И я думал, что, если придется, я тоже без всякого страха отдам жизнь за веру православную.
Но вот слышу - в народе говорят о каком-то Иване Григорьиче Рябошапке, который проживает в Киевской губернии, около Белой Церкви... Потом распространился другой слух, что он переехал в Херсонскую губернию и поселился в Любомировке Елисаветградского уезда. Что же говорил народ о Рябошапке? Что он проповедует Евангелие, но не так, как православные священники.
От того места, где я жил, Любомировка была в 70 верстах. Неподалеку от нас было селение Скалево, куда я ходил в церковь. Но вот появился новый слух, что в трех верстах от нас, в деревне Бельведер происходят тайные собрания. Потом стало слышно, что и в селении Скалево открылась такая церковь, где проповедуют так, как Рябошапка, а не как православные священники.
Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Биографическая повесть
Elkhart, IN: Russian Gospel Ministries, 1995. – 68 с.
Феоктист М. Дунаенко – До конца претерпевший – Содержание
- Предисловие
- Расскажу, как умею
- Слухи об Иване Григорьиче
- Водяная мельница
- Особенное бракосочетание
- Нашелся смельчак
- Угроза священника
- Это не остановило меня
- Что у меня было на уме?
- Трудности
- Приезд священника
- Усилия духовенства
- Приезд следователя
- Печальные случаи
- Беспокойство общества
- Доказательство из Библии
- Верующие искали выход
- В тюрьме
- Угроза
- Переполох
- Постановление схода
- Колокольный трезвон
- Миссионер
- Вечерело
- Сын старика Мусиенко
- Разлука
- Принесли воды
- В больнице
- Привели еще одного
- Свидание
- Кусочек бы хлебца!
- Вызов в полицию
- В Киевской тюрьме
- Дальнейший путь
- Что было дальше
- Отдых
- Без паспорта
- Волна житейского моря
- Забота добрых людей
- Прошло пять лет
- Передел
- Сельский присяжный
- В новой стране
- Беседа о Боге
- Предубеждение
- Последние слова
Феоктист М. Дунаєнко – Вірний до кінця
З російської мови переклав М. Подворняк. – Вінніпеґ – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва "Дороrа Правди", 1971. – 80 с.
Феоктист М. Дунаєнко – Вірний до кінця – Зміст
Передмова
- Розкажу так, як умію…
- Чутки про Івана Григоровича Рябошапку
- Водяний млин
- Особливий шлюб
- Знайшовся сміливий
- Вартові
- Це не спинило мене
- Моє бажання
- Труднощі
- Приїзд священика
- Намаrання духовенства
- Приїзд слідчоrо
- Тяжкі випадки
- Турботи rромади
- Докази із Біблії
- Віруючі шукають виходу
- У в'язниці
- Погроза
- Переляк
- Постанова зборів
- Звірство
- Дзвоніння в усі дзвони
- Місіонер
- Вечір
- Син староrо Мусієнка
- Що було далі
- Принесли води
- Привели лікаря
- Привели ще одного
- Прохання фельдшера
- Побачення
- Кусочок хліба
- Виклик на поліцію
- У київській в'язниці
- Дальша дорога
- Що було далі
- Відпочинок
- Без пашпорта
- Хвилі життєвого моря
- Що з того вийшло
- Турботи добрих людей
- Минvло п'ять років
- Поділ землі
- Сільський присяжний
- У новій країні
- Бесіда про Бога
- Пересторога
- Останні слова
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