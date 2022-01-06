Наша отечественная словесность неотделима от православного миропонимания, сам характер реальности, запечатленной ею, религиозен. Религиозность же нашей литературы проявляется не в прямой связи с церковной жизнью, равно как и не в исключительном внимании к сюжетам, почерпнутым из Священного Писания, но в особом типе воззрения на мир. Литература нового времени принадлежит секулярной культуре и в принципе не может быть сугубо церковной. Однако Православие на протяжении веков так воспитывало русского человека, так учило его осмыслять своё бытие, что, даже внешне порывая с верою, он не мог совсем отрешиться от укорененного в народной душе миросозерцания.

Именно Православие способствовало пристальному вниманию русского человека к своей духовной сущности, его внутреннему самоуглублению, запечатленному литературой. Православие стало вообще основой русского миропонимания и русского образа бытия в мире.

Православие дает единственно истинную отправную точку зрения на жизнь - и это-то усвоила (к сожалению, не всегда в полноте) русская литература в качестве основной идеи, становясь таким образом по самому духу своему православною. Русская литература учит православному же воззрению на человека, устанавливает правильный взгляд на внутренний мир человека, определяет важнейшую особенность, характеризующую доброкачественность внутреннего бытия человека, - смирение.

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература: Учебное пособие для духовных семинарий

Сергиев Посад: Московская духовная академия, 2009. — 512с.

Михаил Дунаев - Православие и русская литература: Учебное пособие для духовных семинарий - Содержание

Вступление

Глава 1. Литература начала XIX века

Глава 2. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Глава 3. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)

Глава 4. Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)

Глава 5. Русская литература середины XIX столетия

Глава 6. Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883)

Глава 7. Русская литература второй половины XIX столетия

Глава 8. Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881)

Глава 9. Лев Николаевич Толстой (1828-1910)

Глава 10. Николай Семенович Лесков (1831-1895)

Глава 11. Антон Павлович Чехов (1860-1904)

Глава 12. Русская литература конца XIX - начала XX века

Глава 13. Алексей Максимович Горький (1868-1936)

Глава 14. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)

Глава 15. Иван Сергеевич Шмелёв (1873-1950)

Глава 16. Борис Константинович Зайцев (1881-1972)

Глава 17. Русская литература XX века

Заключение

Краткая библиография

Именной указатель