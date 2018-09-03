Творения святых отцов и учителей Церкви

Византийские исихастские тексты

Сост., общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 560 с., указ. — (Творения святых отцов и учителей Церкви)

ISBN 978-5-88017-273-3

Византийские исихастские тексты - Содержание

От составителя

Условные обозначения

ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСИХАСТСКИЕ ТЕКСТЫ

Прп. Иоанн Карпафийский

Блаженного Иоанна Карпафийского сто семнадцать глав [Вторая сотница] (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Иже во святых отца нашего Иоанна Карпафийского Слово подвижническое и очень утешительное к обратившимся [к нему] монахам из Индии, восполняющее число ста глав (пер. с древнегреч. Н. А. Леонтьева, ред. пер. и примеч. А. Г. Дунаева)

Приложение. А. Г. Дунаев. Преподобный Иоанн Карпафийский (патрологический очерк)

Анонимное догматическое толкование на Иисусову молитву

Анонимное догматическое толкование на молитву «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь» (редакция 1) (пер. с древнегреч. и примеч. В. Г. Патрина под ред. А. Г. Дунаева)

Пс.-Симеон Новый Богослов

Условные обозначения

Метод священной молитвы и внимания Симеона Нового Богослова (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Приложение. А. Г. Дунаев. Проблемы композиции и авторства трактата «Метод священной молитвы и внимания»

Симеон Евхаитский

Послание Симеона, митрополита Евхаитского, Иоанну, монаху и затворнику (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Дионисий монах

Дионисия монаха пятьдесят познавательных глав о превосходстве божественных гимнов (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Свт. Григорий Палама

Условные обозначения

Первое опровержение Акиндина, содержащее перечисление ересей, в которые рискнули впасть он сам и его сторонники, говорящие, что в Боге совершенно не различаются сущность и энергия (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

К тому же Акиндину — еретику [и стороннику] дурного мнения Варлаама, написавшему сочинение в защиту этого [зломыслия] после бегства оного [Варлаама] и его соборного осуждения, — опровержение второе (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Изложение чудовищного множества нечестий Варлаама и Акиндина (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Каллист Ангеликуд

Уцелевшие главы Каллиста Катафигиота, обдуманные и весьма высокие, о божественном единении и созерцательной жизни (пер. с древнегреч. Н. А. Леонтьева, ред. пер. А. Ф. Лосева, выборочная сверка с греч. А. Г. Дунаева, примеч. Н. А. Леонтьева, В. В. Бибихина и А. Г. Дунаева)

Слово XVI о духовной брани и о согласном с ней священном безмолвии (пер. с древнегреч. М. В. Грацианского под ред. и с примеч. А. Г. Дунаева)

Приложение. О. А. Родионов. Рукописная традиция трактата Каллиста Ангеликуда «<О божественном единении»

Свт. Филофей Коккин

Святейшего патриарха Константина-града кир Филофея предание своему ученику о том, как внимательно пребывать в келье вместе со своими послушниками (пер. с древнерус. монаха Алипия (Вербицкого) под ред. и с примеч. А. Г. Дунаева)

Свт. Марк Эфесский

О словах, содержащихся в божественной молитве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

Силлогистические главы о различении божественной сущности и энергии против ереси акиндинистов (пер. с древнегреч. А. Ф. Лосева, ред. пер. и примеч. А. Г. Дунаева)

[О сущности и энергии]

О божественном свете

О духовных дарах благодати

[Дополнительные главы] (пер. с древнегреч. и примеч. А. Г. Дунаева)

УКАЗАТЕЛИ

Указатель цитат

Священное Писание

Античные авторы

Святые отцы и древнецерковные авторы

Соборные акты

Богослужебные тексты

Именной указатель

Древние лица и мифические персонажи

Ученые и издатели нового и новейшего времени

Предметный указатель

Указатель греческих слов

Сокращения

Византийские исихастские тексты - От составителя

Сборник «Византийские исихастские тексты», выходящий в серии «Творения святых отцов и учителей Церкви», включает сочинения разных греческих авторов с V по XV в. Термин «исихазм» (см. нашу статью: ПЭ. Т. 27. М., 2011. С. 240-254) берется здесь в самом обширном спектре значений слова, т. е. и в широком смысле — как православная аскетико-мистическая практика, и в более узком — как творение умной молитвы, прежде всего Иисусовой, а также как попытка богословского обоснования этой практики во время паламитских споров XIV-XV вв.

Некоторые тексты (Послание к индийским монахам прп. Иоанна Карпафийского, псевдосимеоновский Трактат о трех способах молитвы, О божественном единении Каллиста Ангеликуда, О молитве Иисусовой свт. Марка Эфесского) были изданы в греческом Добротолюбии [1] на языке оригинала или в новогреческом переводе, но по тем или иным причинам не вошли в русский перевод Добротолюбия, выполненный свт. Феофаном Затворником [2]

В настоящем сборнике помещены русские переводы этих трактатов, сделанные с древнегреческих оригиналов (по критическим изданиям, когда таковые существуют). Другие тексты (Сто семнадцать глав прп. Иоанна Карпафийского, анонимный комментарий на Иисусову молитву, Послание Симеона Евхаитского, Пятьдесят глав Дионисия монаха, Силлогистические главы свт. Марка Эфесского, Предание свт. Филофея Коккина, трактаты свт. Григория Паламы), впервые изданные лишь в XIX-XX вв., не вошли в греческое Добротолюбие, однако соответствуют тематике знаменитого сборника.

Переводы включенных в сборник текстов были выполнены разными авторами и публиковались ранее в книгах, уже давно ставших библиографической редкостью или быстро исчезнувших с прилавков книжных магазинов. Укажем здесь издания, с которых перепеча-тываются тексты (для настоящего переиздания уточнены отдельные ссылки, внесены некоторые поправки и небольшие дополнения).

Творения Иоанна Карпафийского публикуются по изд.: Дополнение к Добротолюбию: Вторая сотница преподобного Иоанна Карпафийского / Пер. с древнегреч., примеч., послесл. и указ. А. Г. Дунаева. М., 2001 (Святоотеческая письменность). 109 с., указатели. Послесловие переиздано также (в несколько измененном и сокращенном виде): Дунаев А. Г. Иоанн Карпафийский // ПЭ. Т. 24. М., 2010. С. 314-319.

Перевод анонимного догматического толкования на Иисусову молитву впервые издан: Византийские догматические толкования на Иисусову молитву / Пер. с древнегреч. и примеч. В. Г. Патрина и А. Г. Дунаева, предисл. А. Г. Дунаева // БТ 41 (2007), 8-19 (см. с. 10-12, пер. издан параллельно с греч. текстом).

Метод священной молитвы и внимания Пс.-Симеона Нового Богослова перепечатывается по изд.: Путь к священному безмолвию 1999, 15-27, 162-171 (Приложение).

Первые два Опровержения Акиндина свт. Григория Паламы и его же краткий трактат Изложение чудовищного множества нечестий Варлаама и Акиндина впервые были изданы в кн.: Свт. Григорий Палама. Полемика с Акиндином / Изд. подг. А. Г. Дунаев. Святая гора Афон, 2009 (Smaragdos Philocalias). 268 с., указатели.

Сочинения Каллиста Ангеликуда и свт. Филофея Коккина переиздаются по: Путь к священному безмолвию 1999, 28-122 и 139-146. Наше издание 1999 г. послужило толчком для изучения группой российских ученых рукописного наследия (в греческих оригиналах и славянских переводах) Каллиста Ангеликуда.

Результаты этой работы, ныне продолженной под общим руководством итальянского ученого А. Риго, надеемся, будут опубликованы в ближайшие годы.

Толкование на молитву Иисусову свт. Марка Эфесского впервые издано: Византийские догматические толкования... (см. выше), с. 12-17 (пер. издан параллельно с греч. текстом). Сочинение Силлогистические главы этого же святителя публикуется по: Путь к священному безмолвию 1999, 123-138.

Послание Симеона Евхаитского, 50 глав Дионисия монаха и дополнительные Силлогистические главы свт. Марка Эфесского, а также статья О. А. Родионова издаются в настоящем сборнике впервые.