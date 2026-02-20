Душков - Психология типов личности, народов и эпох

Книга Бориса Душкова представляет собой масштабное междисциплинарное исследование, в котором автор анализирует личность не изолированно, а в контексте глобальных исторических процессов и этнической принадлежности. В основе труда лежит идея о том, что тип личности во многом определяется «духом времени» и культурным кодом народа. Автор прослеживает, как менялись психологические доминанты человека от античности до наших дней, и как национальный характер влияет на восприятие мира, способы мышления и социальное поведение.
Особое внимание в учебном пособии уделяется понятию ментальности как устойчивого психологического фундамента этноса. Душков подробно описывает классификации типов личности, опираясь на историко-психологический метод, что позволяет увидеть глубокую связь между развитием цивилизации и трансформацией человеческой психики. Книга помогает понять, почему представители разных культур по-разному реагируют на одни и те же вызовы, и как историческое прошлое продолжает жить в современных архетипах поведения и коллективных представлениях.
Душков Б.А. - Психология типов личности, народов и эпох
М.: Академический проект, 2020. — 736 с. – (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-2715-2
Душков Б.А. - Психология типов личности, народов и эпох – Содержание
ОТ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕЗА
Глава 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ БИОГЕНЕЗА
Глава 2. ЗАКОН БИОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Глава 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ БИОГЕНЕЗА
РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОНТОФИЛОГЕНЕЗА
Глава 4. РАЗВИТИЕ ВИДОВ ПСИХИКИ
Глава 5. ЗАКОН ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Глава 6. ГЕНЕЗИС ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКИХ
Глава 7. ИЗУЧЕНИЕ ТИПОЛОГИИ ВИДОР СОЗНАНИЯ
Глава 8. ЗАКОН РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ
Глава 9. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ СОЗНАНИЯ
РАЗДЕЛ III. СОЦИОФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОГЕНЕЗА
Глава 10. ПСИХВЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПВВЕДЕНИЯ
Глава 11. ЗАКОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Глава 12. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АКТОВ
Глава 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 14. ЗАКОН ПСИХОГЕНЕЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 15. ВИДЫ ПСИХОГЕНЕЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ СОЦИОГЕНЕЗА
Глава 16. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ
Глава 17. ЗАКОН РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ
Глава 18. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ ОБЩЕНИЯ
Глава 19. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 20. ЗАКОН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 21. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 22. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Глава 23. ЗАКОН РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Глава 24. ВИДЫ ПСИХОГЕНЕЗА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РАЗДЕЛ V. ИНДИВИДУАЛЬНО -ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ
Глава 25. РАЗВИТИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА 403
Глава 26. ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА
Глава 27. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
Глава 28. РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ФОРМ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ
РАЗДЕЛ VI. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВИДОВ ТИПОЛОГИИ ПСИХОГЕНЕЗА ЛИЧНВСТИ
РАЗДЕЛ VII. ТИПОЛОГИЯ НАРОДОВ
Глава 29. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПСИХОГЕНЕЗА НАРОДОВ
Глава 30. МЕНТАЛИТЕТ НАРОДОВ ЕВРОПЫ
РАЗДЕЛ VIII. ТИПОЛОГИЯ ЭПОХ
Глава 31. НООПСИХОСОЦИЛОГИЯ НАРОДОВ И ЭПОХ
Глава 32. ЭПОХА НООПСИХОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Глава 33. ЗППХА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАРОДОВ
Глава 34. ЭПОХА НООПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НАРОДОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
No comments yet. Be the first!