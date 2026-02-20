Душков - Психология типов личности, народов и эпох

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy
Series Gaudeamus (40 books)

Книга Бориса Душкова представляет собой масштабное междисциплинарное исследование, в котором автор анализирует личность не изолированно, а в контексте глобальных исторических процессов и этнической принадлежности. В основе труда лежит идея о том, что тип личности во многом определяется «духом времени» и культурным кодом народа. Автор прослеживает, как менялись психологические доминанты человека от античности до наших дней, и как национальный характер влияет на восприятие мира, способы мышления и социальное поведение.

Особое внимание в учебном пособии уделяется понятию ментальности как устойчивого психологического фундамента этноса. Душков подробно описывает классификации типов личности, опираясь на историко-психологический метод, что позволяет увидеть глубокую связь между развитием цивилизации и трансформацией человеческой психики. Книга помогает понять, почему представители разных культур по-разному реагируют на одни и те же вызовы, и как историческое прошлое продолжает жить в современных архетипах поведения и коллективных представлениях.

Душков Б.А. - Психология типов личности, народов и эпох

М.: Академический проект, 2020. — 736 с. – (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2715-2

Душков Б.А. - Психология типов личности, народов и эпох – Содержание

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕЗА

  • Глава 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ БИОГЕНЕЗА

  • Глава 2. ЗАКОН БИОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

  • Глава 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ БИОГЕНЕЗА

РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОНТОФИЛОГЕНЕЗА

  • Глава 4. РАЗВИТИЕ ВИДОВ ПСИХИКИ

  • Глава 5. ЗАКОН ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

  • Глава 6. ГЕНЕЗИС ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКИХ

  • Глава 7. ИЗУЧЕНИЕ ТИПОЛОГИИ ВИДОР СОЗНАНИЯ

  • Глава 8. ЗАКОН РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ

  • Глава 9. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ СОЗНАНИЯ

РАЗДЕЛ III. СОЦИОФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОГЕНЕЗА

  • Глава 10. ПСИХВЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПВВЕДЕНИЯ

  • Глава 11. ЗАКОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

  • Глава 12. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АКТОВ

  • Глава 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • Глава 14. ЗАКОН ПСИХОГЕНЕЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • Глава 15. ВИДЫ ПСИХОГЕНЕЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ СОЦИОГЕНЕЗА

  • Глава 16. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ

  • Глава 17. ЗАКОН РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ

  • Глава 18. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ ОБЩЕНИЯ

  • Глава 19. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • Глава 20. ЗАКОН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • Глава 21. ПСИХОГЕНЕЗ ВИДОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • Глава 22. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

  • Глава 23. ЗАКОН РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

  • Глава 24. ВИДЫ ПСИХОГЕНЕЗА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РАЗДЕЛ V. ИНДИВИДУАЛЬНО -ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ

  • Глава 25. РАЗВИТИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА 403

  • Глава 26. ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА

  • Глава 27. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

  • Глава 28. РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ФОРМ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ

РАЗДЕЛ VI. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВИДОВ ТИПОЛОГИИ ПСИХОГЕНЕЗА ЛИЧНВСТИ

РАЗДЕЛ VII. ТИПОЛОГИЯ НАРОДОВ

  • Глава 29. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПСИХОГЕНЕЗА НАРОДОВ

  • Глава 30. МЕНТАЛИТЕТ НАРОДОВ ЕВРОПЫ

РАЗДЕЛ VIII. ТИПОЛОГИЯ ЭПОХ

  • Глава 31. НООПСИХОСОЦИЛОГИЯ НАРОДОВ И ЭПОХ

  • Глава 32. ЭПОХА НООПСИХОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

  • Глава 33. ЗППХА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАРОДОВ

  • Глава 34. ЭПОХА НООПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НАРОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

