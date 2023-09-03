Кризис проповеди... Христианские публицисты всё охотнее прибегают к этому выражению, пытаясь с его помощью объяснить процесс секуляризации современного общества. Оно и понятно, ведь согласно Библии именно проповедь Слова Божьего — неотъемлемая предпосылка распространения веры: «...вера от слышания [проповеди], а слышание от Слова Божия», — утверждает святой апостол и вопрошает: «Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14-17).

В странах западной цивилизации достаточно много пасторов, проповедников и других служителей церковной кафедры, однако многие христианские деноминации в течение ряда последних лет регистрируют неуклонный спад количества прихожан. Особенно тревожные черты эта тенденция «утечки» паствы принимает в церквах Европы.

Как-то немецкие журналисты обратились к одному иностранному богослову с просьбой прокомментировать с точки зрения стороннего наблюдателя ситуацию, сложившуюся в Германии. Корейский пастор ответил, что на его взгляд, причину упадка религиозного интереса следует в первую очередь искать в четырех существенных недостатках, присущих церковной проповеди. В частности он отметил, что «немецкая» церковная проповедь: (1) неинтересна по стилю; (2) непрактична; (3) неэмоциональна и (4) безлика. Не ограничившись этим перечнем, он дал своим германским «собратьям по кафедре» совет: совершить поездку в Соединенные Штаты, чтобы перенять там «лучший опыт».

С его оценкой можно согласиться и не согласиться. Что касается плачевного состояния проповеди, то можно лишь подтвердить сделанный анализ, но совет относительно творческой командировки в Америку нельзя считать безупречным. Нельзя слепо и бездумно перенимать чужой опыт. Может случиться, что попадешь «из огня, да в полымя»...

Гарри Дуздаль – Гомилетика Апостола Павла

Ровно: ХБИФ «Живое слово», 2002. – Луцьк: «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя» (ВСО ЄХБ). – 128 с.

Гарри Дуздаль – Гомилетика Апостола Павла – Содержание

Предисловие

Часть I. Секрет апостола

Принципы апостольской гомилетики

«Мы проповедуем, как от Бога» Проповедник от Бога Проповедь от Бога

«Мы проповедуем пред Богом» Проповедник перед Богом Проповедь перед Богом

«Мы проповедуем... во Христе» Проповедник «во Христе» Проповедь «во Христе»

Успех проповеди

Часть II. Проповедь к римлянам

Послание — проповедь План проповеди Тезис проповеди Тема: евангельское учение о благодати

Праведность Бога и праведность человека Первая аксиома: всякий человек неправеден Вторая аксиома: Бог один праведен Третья аксиома: Бог оправдывает верующего

Праведность по вере Оправдание по вере независимо от закона Оправдание по вере независимо от дел Оправдание по вере независимо от национальности Оправдание Авраама Результат оправдания верою

Жизнь по благодати Жизнь прощения Жизнь свободы от власти греха Жизнь послушания Богу

Законы благодати Закон «жизни по духу» Закон «плоти греховной» Борьба двух законов

Надежда благодати Гарантия вечной славы Гарантия настоящего мира Гарантия предвечного избрания

Суверенность избрания Предузнание любви Предопределение веры Призвание надежды Тайны избрания

Практика благодати Отношение друг с другом Отношение к миру Отношение к «немощным в вере» Обобщение проповеди



Заключение