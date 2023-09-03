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Дуздаль - Гомилетика Апостола Павла

Гарри Дуздаль – Гомилетика Апостола Павла
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Кризис проповеди... Христианские публицисты всё охотнее прибегают к этому выражению, пытаясь с его помощью объяснить процесс секуляризации современного общества. Оно и понятно, ведь согласно Библии именно проповедь Слова Божьего — неотъемлемая предпосылка распространения веры: «...вера от слышания [проповеди], а слышание от Слова Божия», — утверждает святой апостол и вопрошает: «Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14-17).

В странах западной цивилизации достаточно много пасторов, проповедников и других служителей церковной кафедры, однако многие христианские деноминации в течение ряда последних лет регистрируют неуклонный спад количества прихожан. Особенно тревожные черты эта тенденция «утечки» паствы принимает в церквах Европы.

Как-то немецкие журналисты обратились к одному иностранному богослову с просьбой прокомментировать с точки зрения стороннего наблюдателя ситуацию, сложившуюся в Германии. Корейский пастор ответил, что на его взгляд, причину упадка религиозного интереса следует в первую очередь искать в четырех существенных недостатках, присущих церковной проповеди. В частности он отметил, что «немецкая» церковная проповедь: (1) неинтересна по стилю; (2) непрактична; (3) неэмоциональна и (4) безлика. Не ограничившись этим перечнем, он дал своим германским «собратьям по кафедре» совет: совершить поездку в Соединенные Штаты, чтобы перенять там «лучший опыт».

С его оценкой можно согласиться и не согласиться. Что касается плачевного состояния проповеди, то можно лишь подтвердить сделанный анализ, но совет относительно творческой командировки в Америку нельзя считать безупречным. Нельзя слепо и бездумно перенимать чужой опыт. Может случиться, что попадешь «из огня, да в полымя»...

Гарри Дуздаль – Гомилетика Апостола Павла

Ровно: ХБИФ «Живое слово», 2002. – Луцьк: «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя» (ВСО ЄХБ). – 128 с.

Гарри Дуздаль – Гомилетика Апостола Павла – Содержание

Предисловие

Часть I. Секрет апостола

  • Принципы апостольской гомилетики

  • «Мы проповедуем, как от Бога»

    • Проповедник от Бога

    • Проповедь от Бога

  • «Мы проповедуем пред Богом»

    • Проповедник перед Богом

    • Проповедь перед Богом

  • «Мы проповедуем... во Христе»

    • Проповедник «во Христе»

    • Проповедь «во Христе»

  • Успех проповеди

Часть II. Проповедь к римлянам

  • Послание — проповедь

    • План проповеди

    • Тезис проповеди

    • Тема: евангельское учение о благодати

  • Праведность Бога и праведность человека

    • Первая аксиома: всякий человек неправеден

    • Вторая аксиома: Бог один праведен

    • Третья аксиома: Бог оправдывает верующего

  • Праведность по вере

    • Оправдание по вере независимо от закона

    • Оправдание по вере независимо от дел

    • Оправдание по вере независимо от национальности

    • Оправдание Авраама

    • Результат оправдания верою

  • Жизнь по благодати

    • Жизнь прощения

    • Жизнь свободы от власти греха

    • Жизнь послушания Богу

  • Законы благодати

    • Закон «жизни по духу»

    • Закон «плоти греховной»

    • Борьба двух законов

  • Надежда благодати

    • Гарантия вечной славы

    • Гарантия настоящего мира

    • Гарантия предвечного избрания

  • Суверенность избрания

    • Предузнание любви

    • Предопределение веры

    • Призвание надежды

    • Тайны избрания

  • Практика благодати

    • Отношение друг с другом

    • Отношение к миру

    • Отношение к «немощным в вере»

    • Обобщение проповеди

Заключение

Views 454
Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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