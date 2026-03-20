Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Г. А. Дуздаль - Крещение по вере

Gummersbach: Evangeliums-Christen Gemeinde, 2007. – 164 с.

Г. А. Дуздаль - Крещение по вере - Содержание

Предисловие

Часть I. Мне надобно креститься от Тебя

  • Глава 1. Иорданское крещение

    • Предтеча Христа - Явление Христа народу - Тайный знак - «Приготовьте путь Господу...» - Крещение Духом и огнем - Священный долг - «Во имя Иисуса»

  • Глава 2. Акт исповедания веры

    • Вера по Священному Писанию - Вера во Христа - Живая вера - Аргументы «за» и «против»

  • Глава 3. Крещение во имя Отца

    • Крещение - исполнение воли Бога - Крещение - заключение Завета с Богом

  • Глава 4. Крещение во имя Сына

    • Крещение - знак смерти со Христом - Крещение - погребение - Крещение - облачение во Христа - Условия сыновнего благословения

  • Глава 5· Крещение во имя Святого Духа

    • Таинство веры - Предпосылка крещения Духом - Исключение, подтверждающее общее правило

  • Глава 6· Духовное крещение

    • Что представляет из себя крещение Духом?

Часть II. Что препятствует мне креститься?

  • Глава 7. Крещение в первохристианстве

    • Сходство и отличие - Препятствия на пути

  • Глава 8· Традиционное неверие

    • Диалектика самообмана

  • Глава 9. Сакраментальное суеверие

    • Крещение ради омовения грехов - Крещение для мертвых - Крещение младенцев - Церковная традиция «детокрещения» - Детокрещение и обряд обрезания - Противоречие реформаторской доктрины

  • Глава 10. Реформированное иноверие

    • Проблема неокальвинизма - Интерпретация слов апостола - Божественный порядок - Два пути спасения? - Альтернативное толкование

Часть III. «Во что же вы крестились?»

  • Глава 11. Знак? Символ? Таинство?

    • «Ефесский синдром» - Лабиринт вероучений

  • Глава 12. Крещение - знамение спасения

    • Прототип крещения - Экскурс в допотопный мир - Великий потоп - Знамение вечного завета - Крещение и «нетеряемость спасения»

  • Глава 13. Крещение - регистрация возрождения

    • Процесс или мгновенный акт? - Таинство запечатления

  • Глава 14. Крещение - этап ученичества

    • Вступительный экзамен - Запечатление образа - Проявление образа

  • Глава 15. Святыня христианства

    • Знак. Символ. Таинство - Знак исповедания веры - Символ союза с Богом - Таинство приобщения к Церкви

Краткий список использованной литературы

Views 45
Rating
Added 20.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

