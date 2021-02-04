Двенадцать лекций на тему Дом Божий

Я поставил себе задачей представить перед вами, по возможности, все самое важное и благословенное, относящееся к ДОМУ БОЖИЮ. Всякий, читающий Библию, ясно видит, что Дом Б0ЖИЙ имеешь место как в Старом Завете, так и в Новом, и это убеждаешь каждого, что Бог имеет место на земле. Мы все понимаем, что Небо есть Жилище и Престол Божий, но мне также желательно отчетливо доказать, что Бог имеешь также место на земле, где Он обитает в благодати и благословении и я еще могу добавить, в святости. Он имеешь место на земле, где Его знают и где следуют Его указаниям. Дом Божий есть «Церковь Бога живого, столп и утверждение истины». (1 Посл, к Тимоф. 3. 15).

Та часть Священного Писания, которую мы прочли, содержит первый намек на Дом Божий. Часто говорят, что все то в Библии, что затрагивает в первый раз какой-либо предмет — составляешь ключ ко всему предмету, и я не сомневаюсь, что и в этом случае сохраняется тот же характер. От времени Падения до потопа не видно присутствия Бога на земле. Человек изгнан из Сада Эдема и Херувим с пылающим мечом закрыл ему путь к древу жизни. Земля, благодаря греху человека, была под проклятием и человек был сосланным и изгнанником на ней. Единственное указание на людей веры в те дни было, что они «ходили пред Богом». Так говорится об Енохе и Ное. Они видели, что у Бога нет места между людьми на земле и они ходили перед Богом, удалившись от всего течения вещей в мире нечестивых. Ной проповедовал праведность и совершая построение Ковчега он наглядно свидетельствовал о грядущем суде.

Начиная с Бытия восьмой главы и до настоящего времени, вера всегда признавала и требовала землю для Бога, но время еще не наступило для Него принять в Свое владение эту землю. Согласно Своему домостроительству и управление и в виду Его проявляемой любви и благодати Он еще не вступил во владение. Настоящий мир тщательно иллюстрирован в Книге Бытия—гл. 9-11. Рельефно выступают три вещи. Нимрод «начал быть силен на земле», и основал царство. Затем люди стали строить Вавилонскую башню, говоря: «сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Люди завладели землей и пытались создать себе имя. И что еще хуже, раб Божий, который по вере признавал землю принадлежащей Богу, отступил от этой идеи, не удержал ее для Него, а лишь использовал для своего собственного удовольствия.

Увы,—это соответствуешь вполне истории настоящего мира. И теперь времена Нимрода и Вавилона продолжаются. Люди владеют и управляют землею, а потому она и изображает собою арену замешательств и беспорядка. Что-же касается Божеского свидетеля, то упущение Ноя продолжается и в Церкви. Предметы земли употребляются для самоудовлетворения, вместо держащих для Бога. Я, конечно, говорю об общем исповедывающем Христианстве. Величественное Имя Божие еще не признано таковым по всей земле, но оно будет признано в грядущем мире. Вера всегда отмечалась тем, что заглядывала в мир будущий.