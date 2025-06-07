Двинин - Романченко - Современная психодиагностика

В решении многих гуманитарных вопросов становления человека как субъекта жизнедеятельности и объекта управления психодиагностике придается большое значение. Например, в работе с персоналом организации чаще всего упоминаются четыре проблемы: Как подобрать людей, способных к достижению цели, предусмотренной будущей деятельностью? Как пробудить, поддержать и сохранить их интерес к работе? Как наладить и поддерживать служебно-деловое взаимодействие между работниками? Как обеспечить надежность и работоспособность персонала? В решении каждой из этих проблем психодиагностика способна эффективно выполнять предписанные ей задачи. В решении вопросов подбора кадров психодиагностика помогает найти работников, наиболее соответствующих требованиям трудовой деятельности и возможностям человека. В решении вопросов пробуждения, поддержки и сохранения интереса к работе психодиагностика помогает найти индивидуальные особенности человека, которые следует принимать во внимание при разработке и реализации мероприятий стимулирования и мотивации персонала. В решении проблемы обеспечения служебно-делового взаимодействия между работниками психодиагностика устанавливает особенности социально-психологического климата коллектива. В решении вопросов проблемы обеспечения надежности и работоспособности персонала психодиагностика предоставляет достоверную научно обоснованную информацию об общих закономерностях и индивидуальных особенностях динамики профессионально важных функций, их подверженности факторам среды' обитания. В целом же востребованность психодиагностики в рамках проблемы организации труда персонала связывается с решением целого ряда научно-практических вопросов: слабая дисциплина (трудовая, технологическая); плохие обученность и обучаемость персонала; психологическая наивность административно-управленческого персонала; коммуникативная некомпетентность руководителей; профессиональные деформации (профессиональное психическое выгорание, хроническая усталость и др.): а мотивация (негативизм к работе: вознаграждению, профессиональному развитию, должностному росту); деформации социально-психологического климата коллектива от фамильярности до формализма отношений; конфликтные отношения по горизонтали и вертикали: с ложные отношения между руководителем и лидером: неустойчивые работоспособность и надежность персонала; нарушения правил техники безопасности, охраны труда, технологии: явления безответственности и абсентеизма в работе; психосоматические нарушения ( стрессонеустойчивость, усталость, ипохондрия и т. д.); эргономические нарушения.

Двинин - Романченко - Современная психодиагностика

учебно-практическое руководство / А. П. Двинин, И. А. Романченко. - СПб. : Речь. 2012. - 283 с.

ISBN 978-5-9268-1198-5

Двинин - Романченко - Современная психодиагностика - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. МИР ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

1. День, когда падало небо

2. Набег

3. В страхе перед куламонгом

4. Решение яли

5. Предзнаменование

6. Бунт

ЧАСТЬ II. ЗА КРАЕМ СВЕТА

7. Слабак

8. Суровый миг

9. Что-то скрыто

10. За цепями гор

ЧАСТЬ III. ФОРПОСТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

11. Одинокое место для смерти

12. Еще один слушатель

13. Испытания одной семьи

14. Сражение с кембу

15. Молодая смена

16. Нападение

17. Трагедия в Викбоне

ЧАСТЬ IV. ТРИУМФ ЗА КРАЕМ СВЕТА

18. Перестрелка в долине Сенг

19. Неожиданность

20. Дитя поведет

Послесловие

Библиография

Примечания