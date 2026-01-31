Двинянинова - Марсельское таро

Все сотворенное человеком начинается с идеи, оформленной и яркой вспышки в уме, предвестницы зарождения нового мира. Движимый идеей человек, измученный психическими схватками, жаждет скорейшего освобождения от этого бремени и ищет пути ее реализации. Он оглядывается вокруг, и в поле его зрения появляются вещественные объекты и субъекты, которые могут поспособствовать рождению его идеи. Затратив на приобретение необходимых предметов, связей, навыков и опыта некоторое количество прожитых лет, одержимый рождает этот новый мир, еще неузнанный и огрубленный вещественной формой. Отныне этот мир будет обновляться стараниями других одержимых, исполняя закон эволюции, которая неумолимо движет нас вперед и одновременно возвращает назад к пересмотру того, что было до нас. Так воплощается старое в новом.

Древние люди в стремлении познать мир придумывали мифы, легенды и сказки, объясняя то, что сложно было объяснить, применяя воображение и обращаясь к всемогущему непознаваемому источнику бытия, соприкосновение с которым внушало ужас и трепет, экстаз и радость, всеохватывающее спокойствие и равностность. Среди них выделялись особого рода люди, по неизвестным причинам приближенные к этому сакральному источнику. Посредством таких избранных можно было проникнуть за завесу иных состояний бытия, узнать о деятельности более могущественных существ нетленной природы, общение с которыми осуществлялось посредством символических актов, особенных предметов, звуков и слов при определенных внешних и внутренних условиях. Взаимодействие с нетленными существами, видимыми во снах, фантазиях и в трансе, приносило материальные утраты и приобретения, связывало с вневременным и духовным, сводило с ума или приводило к прозрению, даровало сверхъестественные способности. Людьми изобретались все новые предметы для общения с ними, бесполезные с рациональной точки зрения, основанные на предубеждениях, вере или мистическом опыте. Эти предметы распространялись из рук в руки, приобретали известность посредством устной передачи, дополненной фантазиями тех, кто видел их лишь мельком или вообще не соприкасался с ними. Они меняли свою форму и предназначение, оставляя подсказки во времени и пространстве, благодаря которым мы можем узнать чуть больше об этих предметах. Такова предыстория игральных карт.

Этнографы Стюарт Кулин и Фрэнк Г. Кушинг выдвинули гипотезу, что шахматы и игральные карты являются следствием применения стрелы в гадании и отображают два главных метода дивинации по стреле3. До нас дошли корейские игральные карты под названием htou-tjyen, использовавшиеся во второй половине правления династии Чосон (1392-1897). Они представляют собой тонкие длинные полоски промасленной бумаги. Полная колода состоит из 80 карт, разделенных на восемь мастей: мужчины, рыбы, ворона, фазана, косули, звезды, кролика и лошади. На рубашках этих карт изображено оперение стрелы. Кулин предположил, что эта корейская карточная игра произошла от символических бамбуковых стрел аналогичной формы, которые использовались для гадания в Корее шестого века.

Анастасия Равильевна Двинянинова - Марсельское таро - от первых гравюр до наших дней

(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 7)

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 403 с.: ил., [32] с. ил.

ISBN 978-5-94396-267-7

Анастасия Равильевна Двинянинова - Марсельское таро - от первых гравюр до наших дней - Содержание

Предисловие

Введение: основные положения

Глава I. Легенда о мэтре Жаке

Глава II. Духовная власть: est deus in nobis

Глава III. Мирская власть: non rex est lex, sed lex est rex

Глава IV. Небесные управители: astra inclinant, non necessitant

Глава V. Человек воплощенный: ессе homo

Глава VI. Путь: viam supervadet vadens

Глава VII. Добродетели: magnum opus

Глава VIII. Пороки: aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt

Глава IX. Трансформация: letum non omnia finit

Глава X. Хаос и порядок: de rerum natura

Заключение

Приложения

Марсельское таро в оккультизме

Ранние магические практики с европейскими игральными картами

Двинянинов Б. К. - Послесловие издателя

Источники и литература

Именной указатель