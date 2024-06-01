Алхимия — наука, или предшественница науки, корни которой уходят в незапамятные времена. Главные ее доктрины нашли свое отражение в египетских, греческих, римских, европейских христианских, мусульманских, индуистских и даосских текстах, но, по всей видимости, многие алхимические знания, общеизвестные в дописьменные времена, до нас не дошли. Алхимия прошла сквозь множество перерождений и переопределений, а то, что утверждения алхимиков разных веков и разных стран то противоречат друг другу, то совпадают, является доказательством того, что не существует единой алхимии как таковой — существует скорее общий алхимический процесс, лежащий в основе всех подобных высказываний. Словарное определение алхимии — «средневековая наука о превращении неблагородных металлов в золото», но алхимия — нечто неизмеримо большее.

Открытием психической природы алхимического процесса мы обязаны Карлу Густаву Юнгу. Он был поражен схожестью символов во снах и фантазиях его пациентов и в алхимии. Эти удивительные связи подтверждали для Юнга существование коллективного бессознательного — хранилища неких первичных образов, общих для всех человеческих существ. Он был уверен:

Алхимия, такое бесплодное для химика поле, для психолога является воистину золотой жилой материалов, проливающих исключительно ценный свет на структуру бессознательного.

Любой, кто сегодня изучает алхимию с психологической точки зрения, может это делать благодаря открытиям Юнга, и в этой работе я часто ссылаюсь на него и интерпретирую его идеи.

Однако наиболее пристальное внимание Юнг уделял алхимическим символам. В этой работе я опираюсь на символическую амплификацию Юнга, но вдыхаю новую жизнь в его исследования, показывая, каким образом алхимический процесс может служить паттерном процесса творческого психического роста индивида и как знание алхимии может помочь современному психологу в его или ее работе с клиентами. Здесь в первую очередь я имею дело с европейской христианской алхимией в том виде, в каком она существовала в XVI и XVII веках. Я обнаружила, что эти конкретные алхимические процессы проливают свет на извечно изменчивые и зачастую непостижимые процессы, происходящие во время терапевтических сессий. Я также уделяю внимание восточным алхимическим традициям, особенно внутренней алхимии даосов, и показываю, что эти по большей части ориентированные на дух телесные и медитативные практики могут оказаться полезными инструментами психотерапевта.

Джен Дворкин, Энн Мерфи, Джордж Мекьюч, Рея Шапиро - Живая алхимия - Сборник эссе, посвященных теории и практике процессуальной психотерапии

М.: Касталия, 2024. – 270 с.

ISBN 978-S-S21-24098-2

Джен Дворкин, Энн Мерфи, Джордж Мекьюч, Рея Шапиро - Живая алхимия – Содержание