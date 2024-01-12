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Священник Григорий Дьяченко - Объяснение воскресных и праздничных Евангелий всего года - Часть 1 - Объяснение праздничных Евангелий, читаемых на литургии и утрене

М.: Сретенский монастырь, 1997, 438 с.

Священник Григорий Дьяченко - Объяснение воскресных и праздничных Евангелий всего года - Часть 1 - Объяснение праздничных Евангелий, читаемых на литургии и утрене - Предисловие

Настоящая книга и имеетъ своею задачею восполнить существующей въ нашей литературе пробелъ. Отличаясь невысокою ценою, она имеетъ следующія особенности по отношенію къ другимъ трудамъ подобнаго рода.

Во-первыхъ, въ ней представлены обьясненія на євангелія всехъ воскресныхъ и всєхь праздничныхъ дней (великихъ и среднихъ праздниковъ). Вей существующіе труды подобнаго рода обыкновенно заключаютъ въ себе объяснетя только на воскресныя и великія (двунадесятыя) праздничныя євангелія. Между темъ, изъ среднихъ праздниковъ многіе не менее уважаемы народомъ, и храмы во время богослуженія, совершающагося въ эти праздники, не менее, если не более, бываютъ переполнены христіанами, чємь въ двунадесятые, таковы, напр., праздникъ святителя Николая, Мирликійскаго чудотворца, праздники въ честь Казанскія иконы Божіей Матери, Усєкновєнія главы Іоанна Предтечи, св. пророка Иліи и т. п. Въ виду этого, мы поместили въ своей книге объяснетя євангелій не только на воскресные дни и великіе праздники, но также на праздники средніє и даже некоторые малые, наиболее уважаемые русскимъ народомъ.

Во-вторыхъ, въ составь нашей книги вошли объясненія євангелій, читаемыхъ на утрени или всенощномъ бдєніи въ воскресные и праздничные дни обыкновенно въ книгахъ, назначенныхъ для руководства къ пониманію воскресныхъ и праздничныхъ євангелій, не помещаются объяснетя на євангелія, читаемыя на всенощномъ бдєніи. Оставленіе безъ объяснетя этихъ євангелій совершенно непонятно и ничемъ не можетъ быть оправдано, такъ какъ и эти чтенія есть такое же слово Божіе, какъ и литурийныя євангелія, и также нуждаются въ объясненш, не будучи понятны для большинства безъ надлежащаго руководства со стороны пастырей церкви. Притомъ въ кругу євангелій, читаемыхъ на всенощномъ бдєніи, есть целый рядъ такихъ, которыхъ содержите вращается около центральнаго пункта нашего спасенія — воскресенія Господа нашего Іисуса Христа.

Это —одиннадцать такъ называемыхъ „утреннихъи воскресныхъ євангелій, которыя въ виду крайне важнаго своего содержанія, говорящаго о воскресеніи. Христа изъ мертвыхъ, съ которымь. стоить и падаетъ все христіанство, и повторяются въ теченіе цєлаго года. Уже это одно показываетъ, какъ важно путемъ надлежащихъ объясненш внедрить въ сознаніе верующихъ великое содержите этихъ євангелій. Правда, необьясненія всєхь мєсть євангелія, однакоже, не можетъ восполнить существующій въ нашей литературе пробелъ по своей слишкомъ высокой и недоступной для большинства цєнє и отчасти по своей неприспособленности къ веденію внебогослужебныхъ собесєдованій сънародомъ.

То же должно сказать и объ известномъ труде по истолкованію воскресныхъ євангелій Никифора (веотоки), архієпископа астраханскаго, который, при многихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, страдаетъ весьма устаревшимъ языкомъ, сильною растянутостію въ изложеніи и весьма недостаточными свєдєніями по библейской археологія и географіи и т. п. наукамъ, безъ помощи коихъ весьма затруднительно, а иногда и просто невозможно понять надлежащимъ образомъ евангельскій текстъ. Притомъ почти вей поименованные выше труды вовсе не имеютъ нравственныхъ и догматическихъ выводовъ изъ текста євангелія, что особенно нужно въ виду того, что евангельскія чтенія преподаются намъ церковію не съ строго научною, а преимущественно съ назидательною, т. е. религіозно-нравственною воспитательною цєлію.

Настоящая книга и имеетъ своею задачею восполнить существующей въ нашей литературе пробелъ. Отличаясь невысокою ценою, она имеетъ слъдующія особенности по отношенію къ другимъ трудамъ подобнаго рода.