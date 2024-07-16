Дю Буа - Понимая Новый Завет
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь Поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией.
Римлянам 10:2-3
Во времена Павла иудеи ревновали по Богу. Я думаю, что христиане сегодня также ревнуют по Богу и хотят больше Его.
Но в Церкви в Риме существовала проблема.
Иудеи поступали так из-за самоправедности. Они не покорялись праведности Бога.
Сегодня в Церкви существует такая же проблема.
Некоторые христиане поступают так же и сегодня. Они НЕ подчиняются божьей праведности.
И результат этого огромный.
Есть христиане, живущие с чувством вины и осуждения.
Есть больные христиане, живущйе в нищете.
Есть христиане отступнйки, потому что «слишком тяжело жить для Христа».
Христиане не живут в своем полном потенциале во Христе.
Это не Божье лучшее. Тогда почему это происходит?
Я думаю, это сосредотачивается вокруг одной ОСНОВНОЙ проблемы ь
Христиане сегодня не имеют правильного понимания НОВОГО ЗАВЕТА.
Они не достаточно понимают, что сделал Иисус для них в Своей смерти, погребении и воскресении.
Они не понимают, что Он ВСЕ сделал и они ничего не могут к этому добавить.
Если вы - христианин, который уже готов сдаться или который не живет в потенциНде, обещанном в Божьем Слове, разрешите этой книге стать сверхъестественным ключом, и она приведет вас к победе, которую Христос желает для вас.
Если вы - христианин, который ходит по протоптанной колее и не переживает жизни с избытком, обещанной для вас, разрешите этой книге быть духовной силой, чтобы помочь вам выбраться из этой колеи и ходить на высотах, где хочет вас видеть Бог.
Керк Дю Буа - Понимая Новый Завет
Севастополь: Издательский центр “Гедеон", 2013. - 40 с.
ISBN 978-966-2039-27-6
Керк Дю Буа - Понимая Новый Завет – Содержание
- 1. Вступление -
- 2. Понимая разницу
- 3. Свобода от рабства *
- 4. Не скатывайтесь назад
- 5. Благодать гарантирует победу
- 6. Поступая по Духу
- 7. Воняет
- 8. Заявляй о своих правах
Вйвод
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