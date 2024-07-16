Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь Поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией.

Римлянам 10:2-3

Во времена Павла иудеи ревновали по Богу. Я думаю, что христиане сегодня также ревнуют по Богу и хотят больше Его.

Но в Церкви в Риме существовала проблема.

Иудеи поступали так из-за самоправедности. Они не покорялись праведности Бога.

Сегодня в Церкви существует такая же проблема.

Некоторые христиане поступают так же и сегодня. Они НЕ подчиняются божьей праведности.

И результат этого огромный.

Есть христиане, живущие с чувством вины и осуждения.

Есть больные христиане, живущйе в нищете.

Есть христиане отступнйки, потому что «слишком тяжело жить для Христа».

Христиане не живут в своем полном потенциале во Христе.

Это не Божье лучшее. Тогда почему это происходит?

Я думаю, это сосредотачивается вокруг одной ОСНОВНОЙ проблемы ь

Христиане сегодня не имеют правильного понимания НОВОГО ЗАВЕТА.

Они не достаточно понимают, что сделал Иисус для них в Своей смерти, погребении и воскресении.

Они не понимают, что Он ВСЕ сделал и они ничего не могут к этому добавить.

Если вы - христианин, который уже готов сдаться или который не живет в потенциНде, обещанном в Божьем Слове, разрешите этой книге стать сверхъестественным ключом, и она приведет вас к победе, которую Христос желает для вас.

Если вы - христианин, который ходит по протоптанной колее и не переживает жизни с избытком, обещанной для вас, разрешите этой книге быть духовной силой, чтобы помочь вам выбраться из этой колеи и ходить на высотах, где хочет вас видеть Бог.

Керк Дю Буа - Понимая Новый Завет

Севастополь: Издательский центр “Гедеон", 2013. - 40 с.

ISBN 978-966-2039-27-6

Керк Дю Буа - Понимая Новый Завет – Содержание

1. Вступление -

2. Понимая разницу

3. Свобода от рабства *

4. Не скатывайтесь назад

5. Благодать гарантирует победу

6. Поступая по Духу

7. Воняет

8. Заявляй о своих правах

Вйвод

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