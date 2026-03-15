Книга Уэсли Л. Дьюэла «Пылать для Бога» посвящена призванию христианина жить с горячей верой и посвящением Богу. Автор говорит о необходимости духовной ревности, искренней любви к Богу и готовности полностью посвятить свою жизнь служению Ему.

Опираясь на библейские примеры и опыт христианского служения, Дьюэл показывает, как верующий может сохранять духовный огонь, противостоять духовной холодности и возрастать в вере. Особое внимание уделяется молитве, послушанию Богу, внутренней святости и активному служению людям.

Книга вдохновляет читателей стремиться к более глубоким отношениям с Богом и жить жизнью, наполненной духовной силой, верностью и посвящением.

Уэсли Л. Дьюэл – Пылать для Бога

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2007. – 317 с.

ISBN 5-7454-0521-Х

Уэсли Л. Дьюэл – Пылать для Бога – Содержание

Предисловие

Обращение к читателю

ПЛАМЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Глава 1. Вы можете пылать!

Глава 2. Дух Святой воспламенит вас

Глава 3. Потребность в горящем сердце

ВАША СИЛА

Глава 4. Мечтаете ли вы о силе?

Глава 5. Прикосновение руки Господа

Глава 6. Всеобъемлющая сила

Глава 7. Для расширения царства нужна сила

Глава 8. Сила Бога в служении Джона Весли

Глава 9. Сила Бога в служении Чарльза Дж. Финнея

Глава 10, Сила Бога в служении Дункана Кэмпбелла

Глава 11. Вам нужно неоднократное наделение силой

Глава 12. Вам не хватает духовной силы?

Глава 13. Истощенную духовную силу можно обновить

ВАША ЛЮБОВЬ

Глава 14. Любовь — секрет вашего руководства

Глава 15. Пылать страстной любовью ко Христу

Глава 16. Пылать страданием за души

Глава 17. Ваша любовь к неспасенным

Глава 18. У нас нет альтернативы — только поиск заблудших

Глава 19. Ваша любовь к церкви

Глава 20. Сердце пастыря

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава 21. Роль пастыря

Глава 22. Ответственность пастыря

Глава 23. Ваша ответственность как руководителя (часть 1)

Глава 24. Ваша ответственность как руководителя (часть 2)

Глава 25. Готовьте вверенных вам людей к вечной награде

Глава 26. Научите вверенных вам людей молиться

Глава 27. Научите людей распоряжаться временем и имуществом

Глава 28. Помогите людям обнаружить и развить духовные дары

Глава 29. Научите людей благовествовать и обращать души ко Христу

Глава 30. Наставляйте людей, обучая их Слову Божьему

ВАША МОЛИТВА

Глава 31. Ваша молитвенная жизнь как руководителя

Глава 32. Ваша молитва управляет вашим служением

Глава 33. Молитва должна насыщать подготовку к проповеди

Глава 34. Ваша обязанность ходатайствовать за народ Божий

Глава 35. Слезы вашего служения

ВАШЕ ПОМАЗАНИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ

Глава 36. Вы можете быть помазанным руководителем

Глава 37. Божье помазание наделяет благословениями

Глава 38. Вы можете получить помазание для служения

Глава 39. Вы должны быть человеком Божьим

Глава 40. Человек Божий и святая целостность

ВАША ИСПОЛНЕННОСТЬ ДУХОМ