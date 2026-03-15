Дьюэл - Пылать для Бога

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Уэсли Л. Дьюэла «Пылать для Бога» посвящена призванию христианина жить с горячей верой и посвящением Богу. Автор говорит о необходимости духовной ревности, искренней любви к Богу и готовности полностью посвятить свою жизнь служению Ему.

Опираясь на библейские примеры и опыт христианского служения, Дьюэл показывает, как верующий может сохранять духовный огонь, противостоять духовной холодности и возрастать в вере. Особое внимание уделяется молитве, послушанию Богу, внутренней святости и активному служению людям.

Книга вдохновляет читателей стремиться к более глубоким отношениям с Богом и жить жизнью, наполненной духовной силой, верностью и посвящением.

Уэсли Л. Дьюэл – Пылать для Бога

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2007. – 317 с.

ISBN 5-7454-0521-Х

Уэсли Л. Дьюэл – Пылать для Бога – Содержание

Предисловие

Обращение к читателю

ПЛАМЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

  • Глава 1. Вы можете пылать!

  • Глава 2. Дух Святой воспламенит вас

  • Глава 3. Потребность в горящем сердце

ВАША СИЛА

  • Глава 4. Мечтаете ли вы о силе?

  • Глава 5. Прикосновение руки Господа

  • Глава 6. Всеобъемлющая сила

  • Глава 7. Для расширения царства нужна сила

  • Глава 8. Сила Бога в служении Джона Весли

  • Глава 9. Сила Бога в служении Чарльза Дж. Финнея

  • Глава 10, Сила Бога в служении Дункана Кэмпбелла

  • Глава 11. Вам нужно неоднократное наделение силой

  • Глава 12. Вам не хватает духовной силы?

  • Глава 13. Истощенную духовную силу можно обновить

ВАША ЛЮБОВЬ

  • Глава 14. Любовь — секрет вашего руководства

  • Глава 15. Пылать страстной любовью ко Христу

  • Глава 16. Пылать страданием за души

  • Глава 17. Ваша любовь к неспасенным

  • Глава 18. У нас нет альтернативы — только поиск заблудших

  • Глава 19. Ваша любовь к церкви

  • Глава 20. Сердце пастыря

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  • Глава 21. Роль пастыря

  • Глава 22. Ответственность пастыря

  • Глава 23. Ваша ответственность как руководителя (часть 1)

  • Глава 24. Ваша ответственность как руководителя (часть 2)

  • Глава 25. Готовьте вверенных вам людей к вечной награде

  • Глава 26. Научите вверенных вам людей молиться

  • Глава 27. Научите людей распоряжаться временем и имуществом

  • Глава 28. Помогите людям обнаружить и развить духовные дары

  • Глава 29. Научите людей благовествовать и обращать души ко Христу

  • Глава 30. Наставляйте людей, обучая их Слову Божьему

ВАША МОЛИТВА

  • Глава 31. Ваша молитвенная жизнь как руководителя

  • Глава 32. Ваша молитва управляет вашим служением

  • Глава 33. Молитва должна насыщать подготовку к проповеди

  • Глава 34. Ваша обязанность ходатайствовать за народ Божий

  • Глава 35. Слезы вашего служения

ВАШЕ ПОМАЗАНИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ

  • Глава 36. Вы можете быть помазанным руководителем

  • Глава 37. Божье помазание наделяет благословениями

  • Глава 38. Вы можете получить помазание для служения

  • Глава 39. Вы должны быть человеком Божьим

  • Глава 40. Человек Божий и святая целостность

ВАША ИСПОЛНЕННОСТЬ ДУХОМ

  • Глава 41. Исполняйтесь Духом

  • Глава 42. Как исполниться Духом

Added 15.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

