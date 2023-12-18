Книга "Влияние молитвы на мир", написанная доктором Веслеем Л. Дьюелом, так убедительно опирается на Библию, столь логична и наглядна, что, закончив чтение этой удивительной вдохновенной книги, вы без колебаний согласитесь с тем, что через молитву вы можете оказывать влияние на мир. Доктор Дьюел, служивший миссионером в Индии в течение двадцати пяти лет и бывший президентом Общества миссионеров Азии и президентом Ассоциации евангельских зарубежных миссий, — человек молитвы. Из своего собственного долгого, богатого и плодотворного общения с Христом он извлекает много уроков духовного свойства и делится уникальным опытом ответов на молитву.

Его многолетняя, в течение всей жизни, молитвенная ноша прекрасно отражена во многих его трудах о молитве, Духе Святом, победах души и духовном пробуждении. Он много лет издавал журнал "Возрождение", посвященный призыву Тела Христова к молитве, раскаянию и возрождению. Мы разделяем эту ношу с доктором Дьюелом.

Тридцать четыре года совместного служения Христу молитва играла главную роль в моей жизни и жизни доктора Дьюела. Когда Бог призвал нас начать это служение, которое проходило в разных странах мира, нашим первым делом стала организация круглосуточной молитвенной цепи, которая продолжает распространяться по миру и в эти дни.

Мы с доктором Дьюелом убеждены, что величайшей силой для детей Бога является молитва. "Вы не имеете, потому что вы не просите". В этой книге много практических рекомендаций, личных наблюдений, способствующих укреплению веры. Она содержит простые советы тем, кто недавно обрел веру, и более серьезные советы для зрелых верующих. Изложенные в ней принципы молитвы, будучи применены на практике, могут вызвать духовное пробуждение не только в одной стране, но и поистине во всем мире.

Веслей Дьюел - Влияние молитвы на мир

Киев: Российско-Германо-Американская Библейская миссия СЕО, 1993. - 302 с.

Веслей Дьюел - Влияние молитвы на мир - Содержание

Предисловие

1. Бог зовет вас к молитве

2. Бог готовит жатву для вас

3. Ваша величайшая власть

4. Ваше изумительное полномочие

5. Ваш царственный Соратник по молитве

6. Ваш молитвенный Соратник, постоянно пребывающий в вас

7. Невидимые исполнители вашей молитвы

8. Вы можете прикоснуться к Божьему трону через молитву

9. Молитва может дать вам право доступа повсюду

10. Ваш Царь отдает вам Свои ключи

11. Вы можете быть частью Божественной молитвенной ”скорой помощи”

12. Вы можете сеять со слезами

13. Вы можете углубить свою молитву постом

14. Вы имеете молитвенную власть через крест

15. Вы должны использовать власть веры

16. Ваши молитвы могут помочь доказать, что Христос — Бог

17. Вы можете победить и связать сатану

18. Ваша хвала может разгромить дьявола

19. Обещание для вас

20. Илия был подобен вам

21. Богу необходимо, чтобы вы готовили Ему свой путь

22. Как вы можете приготовить путь Господа

23. Вы можете пережить и разделить возрождение

24. Позвольте Иисусу руководить вашей молитвой

25. Ваша молитва может участвовать в мировой жатве

26. Вам надо торжествовать в молитве

27. Как вы можете торжествовать в молитве

28. Вы можете быть молитвенным воином

29. Ваша молитва может быть вечным вкладом

30. Молитвы, которые никогда не могут быть потеряны

31. Как соблюдать личное молитвенное уединение

32. Как молиться за кого-то

33. Как готовить молитвенные списки

34. Как искать уединения в молитве

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