Моё знакомство с оккультизмом началось в 1966 году, когда мой брат Марк дал почитать мне три небольшие книги Йога Рамачараки. Первая называлась «Йогические практики лечения водой». Из неё я узнал об ужасных гнилостных процессах в моем кишечнике. Сразу после прочтения я стал вегетарианцем и ярым фанатом процедуры промывания желудка. Вторая книга, «Наука о дыхании», познакомила меня с основами пранаямы. Что касается, третьей книги, «Четырнадцать уроков йогической философии», на мой взгляд, она была (и до сих пор остаётся) лучшим, из когда-либо написанных введением в восточный оккультизм.

Некоторые из этих книг изначально публиковались в виде заочных образовательных курсов. Раз в неделю подписчикам на почту приходил новый урок. На изучение материала и выполнение практических заданий отводилось семь дней. Если студент дисциплинированно выполнял все задания, то по окончании курса он гарантировано получал очищенный кишечник, чистые легкие, а также проникался бесконечным уважением к духовным учениям Востока. Рамачараки излагал свои мысли простым и понятным языком. Он очень внимательно относился к своему читателю, никогда не обращаясь к нему свысока, при этом ему удавалось объяснять сложные экзотические концепции абсолютно искренне без малейшего притворства. Члены нашей маленькой общины хиппи в Орегоне были настолько впечатлены сочинениями Йоги Рамачараки и его безболезненным методом обучения, что мы гордо окрестили себя «Классом ‘04» (так Рамачарака обращался к своим студентам, которые в 1904 году проходили курс «Четырнадцать учений»). Чтобы как-то отличаться от наших плотоядных соседей, мы даже придумали свой флаг в форме красной кружки Эсмарха с надписью «‘04». Спустя много лет просматривая еженедельные монографии современных мистериальных школ (см. главу 5) я обнаружил, что во мне всё ещё находит положительный отклик метод обучения Рамачараки.

Лон Майло Дюкетт - Ангелы, демоны и боги нового тысячелетия. Размышления о современной магии

«Касталия», 2022. — 198 с.

ISBN 978-5-521-18643-3

Лон Майло Дюкетт - Ангелы, демоны и боги нового тысячелетия. Размышления о современной магии - Содержание

Предисловие

Глава I. Вероисповедание

Глава II. Каббала - западный дзэн (Это кошерно?)

Глава III. Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста и призыв святого Ангела-Хранителя

Глава IV. Предварение равноденствий и метаморфозы богов

Глава V. Прохождение пилонов

Глава VI. Да будет Дьявол моим Богом!

Глава VII. Наши друзья демоны