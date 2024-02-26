Петер Дюкофф - Мистическая молитва по Дионисию

Знание через незнание — этот внешне алогичный тезис представляет собой ключевую мысль сочинений Дионисия. Он знает, что истина в последней инстанции не может быть сообщена с помощью слов и книг и получена посредством мышления. Последняя истина может быть достигнута лишь как результат интенсивной духовной жизни, в качестве итога соответствующего духовного пути. Истина и путь взаимообусловливают друг друга. Поскольку непостижимый Бог все же открывается человеку в творении и может быть понят через свои сообщения ему, Дионисий пробует, используя особый язык, открыть непостижимое в рациональном. При этом основой ему служит мистическая молитва. Отыскивая подобия того, что не может быть ничему уподоблено, заставляя невидимое отражаться в видимом и указывая на аналогию возвышенного и приземленного, опираясь на собственный опыт постижения непостижимого, Дионисий пытается выразить в словах это “невозможное”.

Все человеческое знание по Дионисию — это результат воздействия на душу Божественных лучей. Если душа свободна от изначально ей несвойственного, она способна к возвышенному познанию Божественного. Ищущий Бога познает Его на этом пути — пути, где все говорит о Боге и одновременно скрывает Его — как слово внутри безмолвия, как преисполненную света тьму: “Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы” (1 Ин 1,5). По причине ограниченности наших познавательных способностей мы воспринимаем вначале лишь как тьму этот божественный блеск грандиозной святости. Поэтому мы нуждаемся в постепенном приближении к этому божественному мраку, полному света. И Дионисий руководит нами в наших практических действиях.

Мы можем не сомневаться, что духовные упражнения не только не вырвут нас из мира, но, напротив,позволят нам основательнее утвердиться в нем, вооружив нас верой. А если кто и будет “ослеплен”, то, как с определенностью утверждает Дионисий, виноват в этом будет не свет, податель добра, а сам созерцающий, не сохранивший нужный настрой. Богословие Дионисия концентрируется вокруг главного вопроса: каким образом проявляет себя в творении совершенно непознаваемый Бог, так, что у нас всегда есть возможность единения с неявным источником? Бог есть главное благо, спаситель. Желая нашей индивидуальности, Он и уберегает все и вся от упрощения. Он тот, кто из любви к нам прощает ошибки и восстанавливает поколебленное добро. В своем движении, полном любви и законченности, Бог объединяет все и вся, причем ни один элемент не теряет в индивидуальности и чистоте. Этим движением вверх, в которое мы вовлечены, спасается все наше существо. Оно обретает полноту вечной жизни. А поскольку все в мире указывает на Бога, которого невозможно ни с чем сравнить, невозможно постигнуть, смысл всего заключается не в знании о Боге, даже не в представлении о Нем — но в любви: в неустанной любви к Богу.

Петер Дюкофф - Мистическая молитва по Дионисию

Перевод с немецкого А.И.Смирнова

Санкт-Петербург, ТО “Ступени”, 1996

ISBN 5-87290-021-12

Петер Дюкофф - Мистическая молитва по Дионисию - Оглавление

Знание через незнание Введение в мистическую молитву Дионисия

I. Семь последовательных шагов на мистическом молитвенном пути

II. Надежная почва

III. Светлая темнота

IV. Мистический молитвенный путь

V. Небесные мысли

Влияние Дионисия на богословие и философскую мысль

Литература